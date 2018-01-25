Volvo elektrikli kamyonlarını bu yıl Avrupa'da yollara çıkaracak

Volvo elektrikli kamyon furyasına katılan şirketler arasındaki yerini alıyor. İsveçli grup, elektrikli kamyonlarını bu yıl en kısa sürede yollara çıkacağını ve önümüzdeki yıl satmaya başlayacağını duyurdu. Volvo Trucks başkanı Claes Nilsson konuyla ilgili açıklamasında:

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"Elektromobilite, sürdürülebilir kentsel gelişme ve sıfır emisyon için Volvo Truck'ın uzun vadeli taahhüdü ile tamamen uyumludur. İlk adım olarak şehir içi dağıtım için tam elektriklendirmeye inanıyoruz. Bununla birlikte, diğer taşıma uygulamaları için de elektriklendirme çalışmalarımız var. Bu sadece başlangıç" dedi.

Elektrikli kamyonlar yıl sonuna kadar bazı müşterilere sunulacak

Volvo ilk olarak Avrupa'da şehir içi dağıtıma yönelik orta yük kamyonlarını satışa sunmaya başlayacak. Şirket elektrikli kamyonların önümüzdeki yıl satışa çıkmadan önce birkaç seçkin müşteriye sunulacağını ve bunların yeni kamyonları yıl sonuna kadar alabileceklerini söylüyor. Volvo elektrikli kamyonların tahmini menzil ve pil özelliklerini ise açıklamadı.

Elektrikli kamyonlara odaklan şirketler arasında tam elektrikli ağır yük kamyonu konseptiyle Daimler ve elektrikli kamyon çalışmalarıyla gündeme gelen Cummins'in yanı sıra Semi olarak lanse edilen elektrikli tırıyla Tesla yer alıyor. Ayrıca Volvo ile rekabet edebilecek düzeyde bazı elektrikli orta yük kamyonu girişimlerinin olduğunu da belirtelim.

https://www.trucks.com/2018/01/23/volvo-electric-trucks-europe-north-america/