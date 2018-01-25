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Volvo elektrikli kamyonlarını bu yıl Avrupa'da yollara çıkaracak

İsveçli Volvo Truck, gelecek yıl Avrupa'da elektrikli kamyon satışlarına başlayacağını açıkladı. Şirket yıl sonuna kadar bazı seçkin müşterilerine elektrikli kamyonlarını teslim edecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volvo elektrikli kamyon furyasına katılan şirketler arasındaki yerini alıyor. İsveçli grup, elektrikli kamyonlarını bu yıl en kısa sürede yollara çıkacağını ve önümüzdeki yıl satmaya başlayacağını duyurdu. Volvo Trucks başkanı Claes Nilsson konuyla ilgili açıklamasında:
Ayrıca Bkz. "Uber'in sürücüsüz taksi operasyonları için geri sayım başladı"
"Elektromobilite, sürdürülebilir kentsel gelişme ve sıfır emisyon için Volvo Truck'ın uzun vadeli taahhüdü ile tamamen uyumludur. İlk adım olarak şehir içi dağıtım için tam elektriklendirmeye inanıyoruz. Bununla birlikte, diğer taşıma uygulamaları için de elektriklendirme çalışmalarımız var. Bu sadece başlangıç" dedi.

Elektrikli kamyonlar yıl sonuna kadar bazı müşterilere sunulacak

Volvo ilk olarak Avrupa'da şehir içi dağıtıma yönelik orta yük kamyonlarını satışa sunmaya başlayacak. Şirket elektrikli kamyonların önümüzdeki yıl satışa çıkmadan önce birkaç seçkin müşteriye sunulacağını ve bunların yeni kamyonları yıl sonuna kadar alabileceklerini söylüyor. Volvo elektrikli kamyonların tahmini menzil ve pil özelliklerini ise açıklamadı.
Elektrikli kamyonlara odaklan şirketler arasında tam elektrikli ağır yük kamyonu konseptiyle Daimler ve elektrikli kamyon çalışmalarıyla gündeme gelen Cummins'in yanı sıra Semi olarak lanse edilen elektrikli tırıyla Tesla yer alıyor. Ayrıca Volvo ile rekabet edebilecek düzeyde bazı elektrikli orta yük kamyonu girişimlerinin olduğunu da belirtelim.

https://www.trucks.com/2018/01/23/volvo-electric-trucks-europe-north-america/ Yorum Yaz
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Şu freni gördükten sonra sonra tırda volvo dan başkası yalan arkadaş
2 Yanıt Yanıtla +18
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Farmer Jax 1 yıl DH Misafiri
Tesla gibi abuk subuk birşey olacağına klasik görüntüsünün kalmasını yeğlerim.
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Petegrus 1 yıl
fren mevzusunun elektrikli kamyonla alakası aranıyoring...
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drjacob 1 yıl
Volvo seviliyorsun kral :)
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Manchester United 1 yıl
Adam gibi tasarım gördük sonunda.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Menzilini merak ettim
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Defkhan3459 1 yıl Barni Moloztaş
Şimdilik düşük olmalı. O yüzden şehir içine önem veriyorlar demek ki.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu opsiyonel bir paket donanım istediğin markadaki bu özelligi alırsın.
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DH Misafiri 1 yıl
Volva klasik tırlarını elektirikliye çevirmiş anlaşılan tasarımsal hiç bir yenilik yok dışında. kabin içinde bazı yenilikler muhakkak yapmıştır zaten ama insan daha iyi bir tasarım daha yenilikci şeyler bekliyorç
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Farmer Jax 1 yıl DH Misafiri
Tesla gibi abuk subuk birşey olacağına klasik görüntüsünün kalmasını yeğlerim.
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Şu freni gördükten sonra sonra tırda volvo dan başkası yalan arkadaş
1 Yanıt Yanıtla +18
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selamolsun1 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
Şu freni gördükten sonra sonra tırda volvo dan başkası yalan arkadaş


İnanılmaz
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