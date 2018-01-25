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Uber'in sürücüsüz taksi operasyonları için geri sayım başladı

Uzun bir süredir otonom araç testleri yürüten Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin 18 ay içinde sürücüsüz taksi operasyonlarını başlatacağını duyurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Uber'in sürücüsüz taksi operasyonları için geri sayım başladı
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Yolculuk paylaşım uygulaması olarak faaliyetlerine başlayan Uber daha sonra otonom taksi filosu kurmak için otonom araç geliştirme çalışmalarına başlamıştı. ABD'de 2016 yılının sonlarına doğru otonom araç testlerine başlayan şirket, yakın bir tarihte sürücüsüz taksi operasyonlarını başlatacak. Bloomberg'ün The Year Ahead etkinliğinde konuşan Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, sürücüsüz taksilerin herkese açık bir şekilde faaliyete geçmesi için 18 aylık zaman çizelgesi belirlediklerini açıkladı.


Geçiş planlanandan zor olacak 

Uber'in uzun vadedeki hedefi tamamen sürücüsüz taksilerden oluşan bir filo işletmek ancak Dara Khosrowshahi, 18 ay içinde sürücüsüz taksi operasyonlarını başlatacaklarını düşünse de normal taksilerden sürücüsüz taksilere geçişin biraz daha geç ve zorlu olacağını belirtiyor. Khosrowshahi'nin açıklamalarına göre sürücüsüz taksiler faaliyete geçtiğinde mevcut taksiler de halen çalışmaya devam edecek. İlk etapta sınırlı sayıda sürücüsüz taksi, 5 dakika gibi kısa süreli yolculuklarda görev alacak ancak şirketin algoritmaları ve sürücüsüz araçların katettiği mesafe arttıkça bu süre ve sürücüsüz taksi sayısı artırılacak.


Khosrowshahi ayrıca olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde, sürücüsüz taksiler yola çıkabilecek durumda olsa bile normal taksilerin yolculara hizmet sunacağını belirtiyor. Uber'in programında sürücüsüz taksileri kullanma konusunda istekli olanlar kadar çeşitli endişelerle bu taksilere sıcak bakmayanlar da düşünülmüş. Şirket müşterilere sürücüsüz taksi veya normal taksilerden hangisini kullanmak istediğini sorup kişiye uygun aracı gönderecek.


Geçiş sürecinin zorluklarına dikkat çekmekle birlikte Dara Khosrowshahi, önümüzdeki on yıl içinde otonom araçların günlük hayatın bir parçası haline geleceğinden emin. Khosrowshahi'ye göre etapta sadece ABD'de belirli eyaletlerde kullanıma sunulacak olan sürücüsüz taksiler on ile on beş yıl içinde Uber'in faaliyet gösterdiği pek çok kentte kullanıcılara tercih olarak sunulacak.


https://futurism.com/first-driverless-uber-hit-road-soon-2019/ Yorum Yaz
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