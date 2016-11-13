Volvo elektrikli otobüslerinde OppCharge arayüzünü kullanmaya başladı





Halihazırda İsveç'in Gotherburg şehrinde bir hatta kullanılan otobüsü farklı kılan nokta şarj arayüzü. OppCharge şarj arayüzü sayesinde elektrikli araçlar çok daha hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Bu arayüzü bir çok marka bir araya gelerek geliştirmiş. Yetkililer bu arayüzü geliştirmekteki amaçlarının elektrikli araçların şarj işleminde bir standart oluşturmak ve bu sayede elektrikli araçlarının daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamanın yanında araçların şarj işlemlerini daha pratik hale getirmek olduğunu belirtiyor.





Daha kolay şarj imkanı Oppcharge arayüzü şarj işleminde de pratiklik vaad ediyor. Arayüzde kullanılan pantograflar sayesinde otobüsün çatısına yerleştirilen şarj arayüzüyle şarj istasyonu Wİ-Fİ sinyalleri aracılığıyla iletişim kurarak bağlantı işlemi kolaylıkla gerçekleştiriliyor.

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OppCharge arayüzünün bunun dışında şarj süresinde de geliştirmeleri mevcut. 6 dakikalık bir şarj ile araç 30 dakikalık bir kullanım sunabiliyor.



Ek olarak -25 ile 45 celcius derecelik geniş bir kullanım sıcaklık aralığı sunan arayüzle ilgili olarak Volvo genel müdürü bu arayüzün elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştıracağını ümit ettiklerini aktardı. arayüzünün bunun dışında şarj süresinde de geliştirmeleri mevcut.bir kullanım sunabiliyor.Ek olarakgeniş bir kullanım sıcaklık aralığı sunan arayüzle ilgili olarakgenel müdürü bu arayüzün elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştıracağını ümit ettiklerini aktardı.

https://cleantechnica.com/2016/10/21/volvo-buses-abb-electric-bus-charging-station-based-oppcharge-interface/