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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo elektrikli otobüslerinde OppCharge arayüzünü kullanmaya başladı

Volvo, yeni ürettiği otobüsünde dünya genelinde yaygınlaşması planlanan OppCharge arayüzüne yer verdi. Bu sayede aracın daha geniş bir şarj olma imkanı sunması bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Metehan Göktaş
Yazar
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Volvo elektrikli otobüslerinde OppCharge arayüzünü kullanmaya başladı
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Halihazırda İsveç'in Gotherburg şehrinde bir hatta kullanılan otobüsü farklı kılan nokta şarj arayüzü. OppCharge şarj arayüzü sayesinde elektrikli araçlar çok daha hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Bu arayüzü bir çok marka bir araya gelerek geliştirmiş. Yetkililer bu arayüzü geliştirmekteki amaçlarının elektrikli araçların şarj işleminde bir standart oluşturmak ve bu sayede elektrikli araçlarının daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamanın yanında araçların şarj işlemlerini daha pratik hale getirmek olduğunu belirtiyor.


Daha kolay şarj imkanı

Oppcharge arayüzü şarj işleminde de pratiklik vaad ediyor. Arayüzde kullanılan pantograflar sayesinde otobüsün çatısına yerleştirilen şarj arayüzüyle şarj istasyonu Wİ-Fİ sinyalleri aracılığıyla iletişim kurarak bağlantı işlemi kolaylıkla gerçekleştiriliyor.
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OppCharge arayüzünün bunun dışında şarj süresinde de geliştirmeleri mevcut. 6 dakikalık bir şarj ile araç 30 dakikalık bir kullanım sunabiliyor.

Ek olarak -25 ile 45 celcius derecelik geniş bir kullanım sıcaklık aralığı sunan arayüzle ilgili olarak Volvo genel müdürü bu arayüzün elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştıracağını ümit ettiklerini aktardı.

https://cleantechnica.com/2016/10/21/volvo-buses-abb-electric-bus-charging-station-based-oppcharge-interface/ Yorum Yaz
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goodorevil 3 yıl
Şu wi fi ile iletişim konusunda Volvo'ların aralarında yol ve benzeri bilgileri bulut tarzı bir sisteme yükleyerek o bölgeye yaklaşan sisteme bağlı diğer araçlara iletiyor.
Mesela yolda düşük hava sıcaklığında aracın Esp sistemi devreye girerse oraya yaklaşan diğer bir aracın sürücüsü dikkati olması konusunda uyarılıyor.

Bu wi fi işi araçlar için büyük nimet.
Şu wi fi ile iletişim konusunda Volvo'ların aralarında yol ve benzeri bilgileri bulut tarzı bir sisteme yükleyerek o bölgeye yaklaşan sisteme bağlı diğer araçl...
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darkboyy 3 yıl
Eyyy volvo biz seni tanımıyoruz(doğuş holding)
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200ugececekaga 3 yıl
Millet uzayda halay cekiyor, biz hala nelerle ugrasiyoruz

Ortaokul fen bilgisi ogretmenim :)
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Mand1ra_Hekimi 3 yıl
Ama elektrikli de ötv yok siz anladınız
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zingfth 3 yıl Mand1ra_Hekimi
Her yere yazma bunu. Sonra elektriklilere de ötv gelir :)
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darkboyy 3 yıl
Eyyy volvo biz seni tanımıyoruz(doğuş holding)
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goodorevil 3 yıl
Şu wi fi ile iletişim konusunda Volvo'ların aralarında yol ve benzeri bilgileri bulut tarzı bir sisteme yükleyerek o bölgeye yaklaşan sisteme bağlı diğer araçlara iletiyor.
Mesela yolda düşük hava sıcaklığında aracın Esp sistemi devreye girerse oraya yaklaşan diğer bir aracın sürücüsü dikkati olması konusunda uyarılıyor.

Bu wi fi işi araçlar için büyük nimet.
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