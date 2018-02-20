Volvo ilk kez 3 silindirli motor kullanacak

Tarihinde ilk kez kullanacağı üç silindirli motorunu tanıtan Volvo, bu motorla ilk olarak compact SUV modeli XC40’a can verecek. Yeni 1.5 litre üç silindirli ve direkt enjeksiyonlu benzinli motor, şirketin dört silindirli Drive-E motorları üzerine geliştirilecek. Motorun ürettiği güç tekerleklere standart olarak 6 ileri manuel şanzıman, opsiyon olarak ise 2019’dan itibaren tercih edilebilecek 8 ileri otomatik şanzıman ile aktarılabilecek.

"Satışları %10 arttıracak"

3 silindirli motora sahip XC40 modelleri önümüzdeki yazdan itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Motorun performans, yakıt tüketimi ve emisyon değerleri ise henüz Volvo tarafından paylaşılmadı. Şirket, yeni motorun XC40 satışlarını %10 civarında arttıracağına inanıyor.

Volvo XC40 modelini ilgilendiren bir başka açıklama ise yeni motorun yakın gelecekteki bir plug-in hybrid versiyonun temellerini oluşturacağı yönünde. Aynı zamanda ilerleyen tarihlerde XC40’ın tamamen elektrikli bir versiyona sahip olacağı da doğrulandı.

XC40’ın tamamen elektrikli bir versiyona sahip olacağı onaylandı ancak markanın ilk elektrikli aracı geçtiğimiz yıl 40.2 konseptiyle ortaya çıkan bir hatchback modeli olacak. Bu açıklamaya göre XC40’ın şirketin ikinci elektrikli modeli olacağı sonucu ortaya çıkıyor. Tıpkı hatchback modeli gibi XC40’ın da yaklaşık 500km menzile sahip olacağı düşünülüyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/223191/volvo-cars-debuts-three-cylinder-engine-in-new-xc40-compact-suv