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Volvo ilk kez 3 silindirli motor kullanacak

Volvo, neredeyse bir asırlık geçmişinin bulunduğu otomotiv sektöründe ilk kez 3 silindirli motor kullanacak. Compact SUV modeli XC40'ta kullanılacak bu motor, gelecek hibrit modelin de temeli olacak.
1 yıl
4,2b
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11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo ilk kez 3 silindirli motor kullanacak
 

Tarihinde ilk kez kullanacağı üç silindirli motorunu tanıtan Volvo, bu motorla ilk olarak compact SUV modeli XC40’a can verecek. Yeni 1.5 litre üç silindirli ve direkt enjeksiyonlu benzinli motor, şirketin dört silindirli Drive-E motorları üzerine geliştirilecek. Motorun ürettiği güç tekerleklere standart olarak 6 ileri manuel şanzıman, opsiyon olarak ise 2019’dan itibaren tercih edilebilecek 8 ileri otomatik şanzıman ile aktarılabilecek.

"Satışları %10 arttıracak" 

3 silindirli motora sahip XC40 modelleri önümüzdeki yazdan itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Motorun performans, yakıt tüketimi ve emisyon değerleri ise henüz Volvo tarafından paylaşılmadı. Şirket, yeni motorun XC40 satışlarını %10 civarında arttıracağına inanıyor.

Volvo XC40 modelini ilgilendiren bir başka açıklama ise yeni motorun yakın gelecekteki bir plug-in hybrid versiyonun temellerini oluşturacağı yönünde. Aynı zamanda ilerleyen tarihlerde XC40’ın tamamen elektrikli bir versiyona sahip olacağı da doğrulandı.

XC40’ın tamamen elektrikli bir versiyona sahip olacağı onaylandı ancak markanın ilk elektrikli aracı geçtiğimiz yıl 40.2 konseptiyle ortaya çıkan bir hatchback modeli olacak. Bu açıklamaya göre XC40’ın şirketin ikinci elektrikli modeli olacağı sonucu ortaya çıkıyor. Tıpkı hatchback modeli gibi XC40’ın da yaklaşık 500km menzile sahip olacağı düşünülüyor.


https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/223191/volvo-cars-debuts-three-cylinder-engine-in-new-xc40-compact-suv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
öküzbaş 1 yıl
Bu motor 1 yıldan fazladır v40 ve s60 modellerinde kullanılıyor konu silinsin ve bu haberi nerden aldıysanız yalan habercilikten ifşa edin...
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haberelectro 1 yıl
Bu motor onceden de yokmuydu?
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Pxshadowz 1 yıl haberelectro
1.5 150hp 4 silindirli versiyonu var.
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FRAPS_TR 1 yıl
3 silindir çekilmiyor , o kadar para ver. 1 silindir eksik gelsin.
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dere.beyi 1 yıl
Allah belanızı versin demek istemiyorum buda 300 400 arası olacak...
......................................................
XC90 D5 AWD 7-koltuk Momentum Dizel 1.969 cc.
vergisiz : 211.507
vergili : 526.805
inanmayan burdan bakabilir ;
volvo 2018 güncel fiyat listesi
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tuago 1 yıl
3 silindir mi? Bildiğin traktör. Kaçın :)
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emchimucha 1 yıl
o paraları verip kim manuel alır bu arabayı ?
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tica 1 yıl
250 kağat otomatik olan
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drserk 1 yıl
artık her araba haberinin altına neler neler yazmak istiyorum ama kelimeler yetmiyor!!!
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Ken Block43 1 yıl
150-200 bine gelse manuel de olsa alacam şunu. Ama sanırım hayal olarak kalacak
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BekirARSLAN 1 yıl Ken Block43
Ken Block43
150-200 bine gelse manuel de olsa alacam şunu. Ama sanırım hayal olarak kalacak

O fiyata gelmesi için bizim şu ötv zırvalıklarına baş kaldirmamiz lazım...
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