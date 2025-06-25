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    Volvo EX60 elektrikli SUV onaylandı: 2026'nın başında geliyor

    Volvo, elektrikli SUV atağını yeni EX60 modeliyle sürdürüyor. 2025 başında tanıtılacak EX60, markanın yeni SPA3 platformunu kullanan ilk araç olacak. İşte detaylar.

    Volvo EX60 elektrikli SUV onaylandı: 2026'nın başında geliyor Tam Boyutta Gör
    Volvo, elektrikli araç atağının en kritik modellerinden biri olacak yeni EX60 elektrikli SUV’nin 2026'nın başlarında tanıtılacağını resmen duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla onaylanan model, popüler XC60’ın tamamen elektrikli kardeşi olacak.

    Volvo, daha önce EX60’ı ES90 sedanının lansmanı sırasında neredeyse tamamen kaplanmış bir kil model olarak göstermişti. Şimdi ise EX60’ın Volvo’nun gelecekteki modellerini şekillendirecek yeni nesil SPA3 platformunu kullanan ilk araç olacağı açıklandı. Bu platform, daha önce EX90 SUV ve ES90 gibi üst seviye modellerde kullanılan altyapının daha gelişmiş ve ölçeklenebilir versiyonu olarak öne çıkıyor.

    Volvo Teknoloji Şefi Anders Bell, SPA3 platformunu “%100 elektrikli ve %100 Volvo” olarak tanımlıyor. Bu platform, Volvo’nun kardeş markası Geely’nin kullandığı SEA platformundan farklı olarak, sadece Volvo için geliştirildi. Bell, “Artık içten yanmalı motorun getirdiği sınırlamalar yok. Baştan aşağı elektrikli olacak şekilde tasarlandı. Bu da teknolojinin en entegre halini ortaya koymamıza olanak sağladı” diyor.

    EX60, yazılım temelli yapısı sayesinde kablosuz güncellemeler (OTA) ve yeni özellikleri sonradan ekleme gibi ileri teknolojileri destekleyecek. Ayrıca, "mega casting" teknolojisini kullanan ilk Volvo modeli olacak. Bu yöntem, aracın büyük parçalarının tek parça olarak üretilmesini sağlayarak üretim sürecini hem daha hızlı hem de daha ekonomik hale getiriyor.

    EX60’ın boyutlarının mevcut XC60 ile benzer olması bekleniyor. Tasarım dili olarak ise markanın daha küçük modeli EX30 ve amiral gemisi EX90’dan esintiler taşıyacak. Bu model, Volvo’nun en çok satan aracı olan XC60’ın elektrikli muadili olarak konumlanacak ve markanın elektrikliye geçişinde büyük rol oynayacak.

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