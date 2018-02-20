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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz dizel otomobillerde emisyon hile yazılımı olduğu iddia ediliyor

Otomotiv devi Daimler'in, üretimini yaptığı Mercedes-Benz dizel otomobillere emisyon testini geçmek için yazılım yüklediği iddia ediliyor. Volkswagen'dan sonra ikinci dieselgate skandalı mı geliyor?
1 yıl
2,2b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Alman otomobil üreticilerinin başı dertten kurtulmuyor. 2015 yılında Volkswagen'in, ürettiği araçlara emisyon testini geçebilmeleri için hileli yazılım yüklediği ortaya çıkmıştı. Benzer bir olay şimdi de bir başka Alman otomotiv devi Daimler için konuşulmaya başlandı. Alman gazetesi Bild am Sonntag, yayınladığı raporlarda Daimler'in üretimini yaptığı Mercedes-Benz dizel otomobillerin emisyon testinden geçmesi için hileli yazılım kullandığını iddia etti.
Raporda, Mercedes-Benz dizel otomobillerin 26 km'lik sürüşten sonra emisyon kontrol sistemini devre dışı bırakarak sonuçları manipüle ettiği yer alıyor. Daimler'in sözcüsü yaptığı açıklamada çok fazla detaya girmezken, bu haberlerin Daimler'e ve 290 bin çalışanına zarar vermek için ortaya atıldığını savundu. İddiaların ciddiyeti bunun Daimler için sadece bir başlangıç olduğuna işaret ediyor. Bakalım Daimler 3 yıl önceki Volkswagen dieselgate skandalının bir benzerini yaşayacak mı?
Ayrıca Bkz. "Samsung'un Uhssup isimli sosyal ağı Galaxy S9'la birlikte tanıtılabilir"

Volkswagen "dieselgate" skandalında ne olmuştu?

2015 yılında yapılan incelemeler sonucunda, Volkswagen'in 2009-2015 yılları arasında 11 milyon araca, emisyon testlerinden geçebilmeleri için hileli yazılım yüklediği ortaya çıkmıştı. Alman otomobil üreticisi 2.8 milyar dolar ceza ödemiş ve bu olay tarihe "dieselgate" skandalı olarak geçmişti.

https://arstechnica.com/cars/2018/02/daimler-included-emissions-cheating-software-on-diesels-german-magazine-says/ Yorum Yaz
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Burhan 1 yıl en beğenilen neronidas
neronidas
1ses1

Türkyede böyle bir sorun yok. Parasını ver doğanın ta içine edebilirsin. Yeterki parasını ver.

Zihniyet aynı. Diğer ülkeler emisyon oranına göre vergilendirme yaparken burda para bende doğayı istediğin kadar kirlet.

Türkiye Lpg kullanımında dünya 3. sü. Çok talihsiz bir yorum olmuş.

Çok çevreci olduğumuz için kullanıyoruz LPG'yi değil mi? :)
neronidas1ses1Türkyede böyle bir sorun yok. Parasını ver doğanın ta içine edebilirsin. Yeterki parasını ver.
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1 Yanıt Yanıtla +17
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FRAPS_TR 1 yıl
Wv olayındada söylemiştim , içten yanmalı motorlarda bu aşırı sıkı eoro limitlerini aşmak için arka kapılardan geçmek zorundasınız. Sorun araçların motorunda değil , olağan üstü euro 6 kısıtlamasındadır. Euro 4 e kadar herşey iyi gidiyordu , 5 de sıkıntılar başladı. 6 normlarını tutturmak ise imkansız.
Wv olayındada söylemiştim , içten yanmalı motorlarda bu aşırı sıkı eoro limitlerini aşmak için arka kapılardan geçmek zorundasınız. Sorun araçların motorunda ...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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AO 1 yıl sniper23
sniper23
Volkswagen gibi arabaları Türkiye'ye göndersin, sorun çözülür.

Evet, burada kitle hazır standartlara aykırı tüm araçları buraya göndersinler kampanyalı satsınlar biz almaya hazırız, Piknik yaptıktan sonra bütün çöpünü olduğu yere bırakıp birde ateşin üstüne işeyen bir milletiz biz emisyon memisyon tırs gelir bize.
sniper23Volkswagen gibi arabaları Türkiye'ye göndersin, sorun çözülür.Evet, burada kitle hazır standartlara aykırı tüm araçları...
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Tolgá 1 yıl
ucuzlatın benzini benzinli araçlara binek gardaş.keyfimizden dizele biniyoruz sanki.
benzinli fiestada ortalama 7.5 en az.dizelde 5.1.
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DooD_Rox 1 yıl
Dizelde sona yaklasiliyor. Zaten binek araclarda kullanilmasi cok sacmaydi. Boyle dandik bi yakitin
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zolzauza 1 yıl
Sen de mi Merso :))



Oh das ist schöne wunderbach :)
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agah07 1 yıl
Diğer ülkelerde çevreden çok aldıları verginin düşmesi nedeniyle yaygara yapıyorlar...
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zotacing 1 yıl
Elon'un spekülasyonları ile karşı karşıyayız yine.
Kıçını da yırtsa fosil yakıtlı arabalar uzun yıllar boyunca satılacak ve elektrikli arabalar rezil olmaya devam edecek. İlla elektrikli araba alınacaksa da bir ABD firmasından almayacağım.
1 Yanıt Yanıtla +7
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K_Spartakus 1 yıl zotacing
Elon musk kafana silah mı doğrulttu? Vallahi para yokki alayım demek daha doğru
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Manchester United 1 yıl
Yapma be mercedes.
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ZETEC SE 1 yıl
Sendemi bürütüs.
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sniper23 1 yıl
Volkswagen gibi arabaları Türkiye'ye göndersin, sorun çözülür.
1 Yanıt Yanıtla +1
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AO 1 yıl sniper23
sniper23
Volkswagen gibi arabaları Türkiye'ye göndersin, sorun çözülür.

Evet, burada kitle hazır standartlara aykırı tüm araçları buraya göndersinler kampanyalı satsınlar biz almaya hazırız, Piknik yaptıktan sonra bütün çöpünü olduğu yere bırakıp birde ateşin üstüne işeyen bir milletiz biz emisyon memisyon tırs gelir bize.
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1ses1 1 yıl
Türkyede böyle bir sorun yok. Parasını ver doğanın ta içine edebilirsin. Yeterki parasını ver.
Zihniyet aynı. Diğer ülkeler emisyon oranına göre vergilendirme yaparken burda para bende doğayı istediğin kadar kirlet.
1 Yanıt Yanıtla +5
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neronidas 1 yıl 1ses1
1ses1

Türkyede böyle bir sorun yok. Parasını ver doğanın ta içine edebilirsin. Yeterki parasını ver.

Zihniyet aynı. Diğer ülkeler emisyon oranına göre vergilendirme yaparken burda para bende doğayı istediğin kadar kirlet.

Türkiye Lpg kullanımında dünya 3. sü. Çok talihsiz bir yorum olmuş.
2 Yanıt Yanıtla +1
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FRAPS_TR 1 yıl
Wv olayındada söylemiştim , içten yanmalı motorlarda bu aşırı sıkı eoro limitlerini aşmak için arka kapılardan geçmek zorundasınız. Sorun araçların motorunda değil , olağan üstü euro 6 kısıtlamasındadır. Euro 4 e kadar herşey iyi gidiyordu , 5 de sıkıntılar başladı. 6 normlarını tutturmak ise imkansız.
2 Yanıt Yanıtla +13
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Father Torque 1 yıl FRAPS_TR
Eğer Ad-Blue kullanılırsa hiç de imkansız değil, birçok marka dizel binek araçlarında da ad-blue kullanmaya başladı sırf bu yüzden.
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Greylights 1 yıl FRAPS_TR
anadolu86

Wv olayındada söylemiştim , içten yanmalı motorlarda bu aşırı sıkı eoro limitlerini aşmak için arka kapılardan geçmek zorundasınız. Sorun araçların motorunda değil , olağan üstü euro 6 kısıtlamasındadır. Euro 4 e kadar herşey iyi gidiyordu , 5 de sıkıntılar başladı. 6 normlarını tutturmak ise imkansız.

AdBlue kullansınlar zor değil. Para gözlerini bürümüş. Euro7 çıksın da bunların paçaları tutuşur iyice
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