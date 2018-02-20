Mercedes-Benz dizel otomobillerde emisyon hile yazılımı olduğu iddia ediliyor

Alman otomobil üreticilerinin başı dertten kurtulmuyor. 2015 yılında Volkswagen'in, ürettiği araçlara emisyon testini geçebilmeleri için hileli yazılım yüklediği ortaya çıkmıştı. Benzer bir olay şimdi de bir başka Alman otomotiv devi Daimler için konuşulmaya başlandı. Alman gazetesi Bild am Sonntag, yayınladığı raporlarda Daimler'in üretimini yaptığı Mercedes-Benz dizel otomobillerin emisyon testinden geçmesi için hileli yazılım kullandığını iddia etti.

Raporda, Mercedes-Benz dizel otomobillerin 26 km'lik sürüşten sonra emisyon kontrol sistemini devre dışı bırakarak sonuçları manipüle ettiği yer alıyor. Daimler'in sözcüsü yaptığı açıklamada çok fazla detaya girmezken, bu haberlerin Daimler'e ve 290 bin çalışanına zarar vermek için ortaya atıldığını savundu. İddiaların ciddiyeti bunun Daimler için sadece bir başlangıç olduğuna işaret ediyor. Bakalım Daimler 3 yıl önceki Volkswagen dieselgate skandalının bir benzerini yaşayacak mı?

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Volkswagen "dieselgate" skandalında ne olmuştu?

2015 yılında yapılan incelemeler sonucunda, Volkswagen'in 2009-2015 yılları arasında 11 milyon araca, emisyon testlerinden geçebilmeleri için hileli yazılım yüklediği ortaya çıkmıştı. Alman otomobil üreticisi 2.8 milyar dolar ceza ödemiş ve bu olay tarihe "dieselgate" skandalı olarak geçmişti.

https://arstechnica.com/cars/2018/02/daimler-included-emissions-cheating-software-on-diesels-german-magazine-says/