Volvo'nun tam elektrikli aracı Polestar 2'den ilk teaser geldi

Tam Boyutta Gör

Volvo’nun elektrikli araç üretiminden sorumlu markası Polestar, hibrit modelin ardından şimdi de ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Tesla Model 3’e rakip olarak lanse ettiği ve sık sık bu araçla karşılaştırdığı Polestar 2’nin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Aracın tasarımıyla ilgili ilk teaser ise bugün geldi.

Tasarımında 40.2 ve 40.1 konseptlerinden esinlenecek Polestar 2, tanıtıldığında 4 kapılı bir fastback model olarak karşımıza çıkacak. Performans verileri resmi olarak açıklanmış olmasa da Polestar 2’nin 485 km civarında bir menzile sahip olacağı ve elektrik motorlarının 400 beygir civarında güç sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Volvo, Polestar 2’nin satış fiyatının Model 3’le benzer olacağını da neredeyse her açıklamasına belirtiyor. Dolayısıyla 40 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip olmasını bekleyebiliriz.

Google Android HMI ilk kez Polestar 2'de

Teaser kampanyası henüz başlatılan Polestar 2’nin kabininde nelerle karşılaşacağımız tam olarak belli değil. Fakat daha önceki resmi açıklamadan yola çıkarak Google Asistan’ın araç içi versiyonu olan Google Android HMI’ın ilk olarak Polestar 2’de kullanılacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Polestar 2’nin Care by Volvo araç abonelik hizmetiyle sunulan araçlardan biri olacağı da gelen bilgiler arasında.

Polestar 2’nin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla araçla ilgili tüm detayları da o zaman öğreneceğiz. Polestar 2 gerçekten Model 3 katili mi olacak yoksa rakibinin gölgesinde mi kalacak bekleyip göreceğiz.



