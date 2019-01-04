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Volvo'nun tam elektrikli aracı Polestar 2'den ilk teaser geldi

Her ne kadar Polestar rozeti taşısa da Volvo gözüyle bakabileceğimiz tam elektrikli Polestar 2'nin ilk teaser'ı paylaşıldı. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen araç Tesla Model 3'e rakip olacak
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo'nun tam elektrikli aracı Polestar 2'den ilk teaser geldi
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Volvo’nun elektrikli araç üretiminden sorumlu markası Polestar, hibrit modelin ardından şimdi de ilk tam elektrikli otomobili Polestar 2’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Tesla Model 3’e rakip olarak lanse ettiği ve sık sık bu araçla karşılaştırdığı Polestar 2’nin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Aracın tasarımıyla ilgili ilk teaser ise bugün geldi.

Tasarımında 40.2 ve 40.1 konseptlerinden esinlenecek Polestar 2, tanıtıldığında 4 kapılı bir fastback model olarak karşımıza çıkacak. Performans verileri resmi olarak açıklanmış olmasa da Polestar 2’nin 485 km civarında bir menzile sahip olacağı ve elektrik motorlarının 400 beygir civarında güç sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Volvo, Polestar 2’nin satış fiyatının Model 3’le benzer olacağını da neredeyse her açıklamasına belirtiyor. Dolayısıyla 40 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip olmasını bekleyebiliriz.

Google Android HMI ilk kez Polestar 2'de 

Teaser kampanyası henüz başlatılan Polestar 2’nin kabininde nelerle karşılaşacağımız tam olarak belli değil. Fakat daha önceki resmi açıklamadan yola çıkarak Google Asistan’ın araç içi versiyonu olan Google Android HMI’ın ilk olarak Polestar 2’de kullanılacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Polestar 2’nin Care by Volvo araç abonelik hizmetiyle sunulan araçlardan biri olacağı da gelen bilgiler arasında.

Polestar 2’nin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla araçla ilgili tüm detayları da o zaman öğreneceğiz. Polestar 2 gerçekten Model 3 katili mi olacak yoksa rakibinin gölgesinde mi kalacak bekleyip göreceğiz.



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DH Misafiri 4 ay
insanlar güce aç ondan dolayı bu kadar güçlü araçlara gerek yok malesef
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muammer816 4 ay
motor ya da motorları küçültseler maliyetleri de düşmez mi bu araçların.. enteresan olay bu derece yüksek güçlü olmaları.halbuki satış rakamları ne kadar küçük olursa o kadar kolay yaygınlaşırlar.belki de benim bilmediğim bişeyler var bu konuda :)
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fhrstw 4 ay muammer816
Menzil çok büyük problem hocam 1000km altı benzinli araç yok varsada ben bilmiyorum elektriklerde 500 km üstü pek araç yok hatta hiç yok süper chargerlarda pek yaygın değil birde dediğiniz gibi normalden pahalı normal bir araç 20-30 bin dolar tesla model s vs 60-70 bin dolardan başlıyor
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