Polestar 4'ün yeni versiyonu bu yıl tanıtılacak

Şirketin en çok satan modeli olan Polestar 4, bu yıl yeni bir versiyona kavuşacak. Yeni versiyonun arazi karakterine sahip station wagon tarzı bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Modelin, elektrikli bir Volvo V60 Cross Country benzeri görünüme sahip olabileceği belirtiliyor.
Polestar CEO’su Michael Lohscheller, şirketin strateji güncellemesi öncesinde yaptığı açıklamada, Polestar 4’ün yeni versiyonunun aynı teknolojik altyapı üzerine inşa edileceğini belirtti. Lohscheller, İsveç’in station wagon modelleriyle ünlü olduğunu vurgulayarak, yeni araçta station wagon genişliği ile SUV çok yönlülüğünün, Polestar’a özgü performans karakteriyle birleştirileceğini ifade etti.
Paylaşılan ipucu görsellerinde, aracın arka camının bulunduğu ve tavan raylarına sahip olduğu görülüyor. Bu detay dikkat çekici çünkü standart Polestar 4 modelinde arka cam yerine dijital dikiz aynasına görüntü aktaran kamera sistemi kullanılıyor. Polestar 4’e daha geniş ve kullanışlı bir versiyon eklenmesi, şirket için önemli bir satış başarısı yaratabilir.
Yeni Polestar 4 versiyonunun Güney Kore'de üretileceği, bu yıl tanıtılacağı ve teslimatların yılın son çeyreğinde başlamasının planlandığı açıklandı. Öte yandan markanın dört kapılı grand tourer modeli Polestar 5 için Avrupa teslimatlarının bu yaz başlaması bekleniyor. Şirket ayrıca gelecek yıl giriş seviyesi sedan modeli Polestar 2'nin yeni neslini tanıtacak. 2028'de ise kompakt SUV modeli Polestar 7'yi piyasaya sürecek.
