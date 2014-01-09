Volvo, üst düzey koruyucu ekipmanlar üreten POC ile ortaklık içerisine girdiğini açıkladı

Özellikle güvenlik konusuna ciddi önem veren ve yatırım yapan Volvo, üst düzey koruyucu ekipmanlar üreten POC firması ile ortaklık içerisine girdiğini açıkladı.

Araç içi güvenlik yanında özellikle aracın dışarısında yer alan bireylere de büyük önem veren Volvo, yaptığı ortaklık ile beraber POC firmasının ürünleriyle (Koruyucu spor ekipmanları vb.) kendi araçları arasında güvenlik noktasında bir entegrasyon kurulmaya çalışılacağını belirtti. Trafik içerisinde çok daha aktif oldukları için bisiklet sürücüleri üzerine yoğunlaşacağı söylenen çalışmalar sonucunda, tam ayrıntıları henüz açıklanmamış olsa da otomobil ve POC ürünleri arasında kablosuz bir iletişim kurularak iki taraflı uyarılar gerçekleştirilecek.





Ünlü otomobil üreticisi hatırlayacağınız üzere daha önce de yayalar yanında bisiklet sürücülerini algılayabilen bir sistem de geliştirmişti.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/137102/volvo-car-group-explores-new-safety-and-design-ideas-by-partnering-with-high-tech-sports-gear-develo