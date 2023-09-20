Volvo dizel otomobil üretimini 2024'te sonlandıracak

New York'taki İklim Haftası sırasında dizel motora sahip son otomobilinin 2024 yılının başlarında montaj hattından çıkacağını duyuran firma, aynı zamanda 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Temel hedef 2040 yılına kadar karbon nötr bir şirket haline gelmek.
İçten yanmalı motorlara veda
Volvo geçtiğimiz Kasım ayında Geely ile içten yanmalı motorlar konusunda uzmanlaşmış bir ortak girişim olan Aurobay'deki hisselerini satmıştı. Şirket "artık Ar-Ge bütçemizin tek bir kuruşunu bile yeni içten yanmalı motorlar geliştirmek için harcamayacağız" diyor.
Volvo Cars İcra Kurulu Başkanı Jim Rowan konuyla ilgili olarak "Elektrikli güç aktarma organları bizim geleceğimiz ve içten yanmalı motorlardan daha üstün: daha az gürültü, daha az titreşim, müşterilerimiz için daha az servis maliyeti ve sıfır egzoz emisyonu üretiyorlar" ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.