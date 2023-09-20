Tam Boyutta Gör İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, yaptığı basın açıklamasında, şirketin uzun vadeli çevre stratejisinin bir parçası olarak 2024 yılı başından itibaren dizel motorlu otomobil üretimini durdurmayı planladığını belirtti. Böylece marka bu adımı atan ilk otomobil üreticilerinden biri olacak.

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New York'taki İklim Haftası sırasında dizel motora sahip son otomobilinin 2024 yılının başlarında montaj hattından çıkacağını duyuran firma, aynı zamanda 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Temel hedef 2040 yılına kadar karbon nötr bir şirket haline gelmek.

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İçten yanmalı motorlara veda

Volvo geçtiğimiz Kasım ayında Geely ile içten yanmalı motorlar konusunda uzmanlaşmış bir ortak girişim olan Aurobay'deki hisselerini satmıştı. Şirket "artık Ar-Ge bütçemizin tek bir kuruşunu bile yeni içten yanmalı motorlar geliştirmek için harcamayacağız" diyor.

Volvo Cars İcra Kurulu Başkanı Jim Rowan konuyla ilgili olarak "Elektrikli güç aktarma organları bizim geleceğimiz ve içten yanmalı motorlardan daha üstün: daha az gürültü, daha az titreşim, müşterilerimiz için daha az servis maliyeti ve sıfır egzoz emisyonu üretiyorlar" ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in emisyon skandalının ardından Avrupa'da dizel otomobil satışları hızla düştü. Otomobil üreticileri ürün gamlarındaki dizel model sayısını kademeli olarak azaltıyor. Dizel otomobiller 2015 yılında Avrupa'daki yeni otomobil satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını oluştururken, bu yılın Temmuz ayında bu oran yüzde 14'civarına geriledi.

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Volvo dizel otomobil üretimini 2024'te sonlandıracak