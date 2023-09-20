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    Volvo dizel otomobil üretimini 2024'te sonlandıracak

    Volvo, 2024'te dizel motorlu otomobil üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket artık Ar-Ge bütçesinin tek bir kuruşunu bile içten yanmalı motor geliştirmek için harcamayacağını söylüyor.
    Volvo dizel otomobil üretimini 2024'te sonlandıracak Tam Boyutta Gör
    İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, yaptığı basın açıklamasında, şirketin uzun vadeli çevre stratejisinin bir parçası olarak 2024 yılı başından itibaren dizel motorlu otomobil üretimini durdurmayı planladığını belirtti. Böylece marka bu adımı atan ilk otomobil üreticilerinden biri olacak.

    New York'taki İklim Haftası sırasında dizel motora sahip son otomobilinin 2024 yılının başlarında montaj hattından çıkacağını duyuran firma, aynı zamanda 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Temel hedef 2040 yılına kadar karbon nötr bir şirket haline gelmek.

    Volvo dizel otomobil üretimini 2024'te sonlandıracak Tam Boyutta Gör

    İçten yanmalı motorlara veda

    Volvo geçtiğimiz Kasım ayında Geely ile içten yanmalı motorlar konusunda uzmanlaşmış bir ortak girişim olan Aurobay'deki hisselerini satmıştı. Şirket "artık Ar-Ge bütçemizin tek bir kuruşunu bile yeni içten yanmalı motorlar geliştirmek için harcamayacağız" diyor.

    Volvo Cars İcra Kurulu Başkanı Jim Rowan konuyla ilgili olarak "Elektrikli güç aktarma organları bizim geleceğimiz ve içten yanmalı motorlardan daha üstün: daha az gürültü, daha az titreşim, müşterilerimiz için daha az servis maliyeti ve sıfır egzoz emisyonu üretiyorlar" ifadelerini kullandı.

    Volvo dizel otomobil üretimini 2024'te sonlandıracak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in emisyon skandalının ardından Avrupa'da dizel otomobil satışları hızla düştü. Otomobil üreticileri ürün gamlarındaki dizel model sayısını kademeli olarak azaltıyor. Dizel otomobiller 2015 yılında Avrupa'daki yeni otomobil satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını oluştururken, bu yılın Temmuz ayında bu oran yüzde 14'civarına geriledi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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