Makyajlı 2022 Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Yeni/Eski

Ocak ayında resmi olarak tanıtılan makyajlı 2022 Citroen C5 Aircross Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni C5 Aircross fiyatı 869.000 TL'den başlıyor. Peki makyajlı C5 Aircross bizlere hangi donanımları sunuyor?

Makyajlı 2022 Citroen C5 Aircross, ülkemizde Feel Bold, Shine ve Shine Bold donanım seviyeleriyle satışa sunulmaya devam ediyor. Giriş seviyesinde makyaj öncesi kasaya göre 30 bin TL fark olduğunu görmekteyiz.

Makyajlı 2022 Citroen C5 Aircross fiyat listesi Versiyon Fiyat 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 869.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 929.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 959.000 TL 1.6 PureTech 180 HP - EAT8 Shine Bold 959.000 TL

Makyajlı 2022 Citroen C5 Aircross'ta sunulan donanımlara genel olarak baktığımızda giriş seviyesinde 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED Vision ön farlar, 3D görünümlü arka stoplar, viraj aydınlatmalı ön sis farları, kademeli hidrolik süspansiyon sistemi, 12.3 inç dijital gösterge, 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay, 2 USB girişi, 2 güç soketi (12V), kablosuz cep telefonu şarjı, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Advanced Comfort kumaş koltuklar, elektrokrom iç dikiz aynası ile ısıtmalı, elektrikli katlanabilir yan aynaların standart olduğunu görüyoruz.

Güvenlik tarafında ise yokuş kalkış desteği, ön-yan-perde hava yastıkları, hız levhası tanıma sistemi, aktif şerit takip sistemi, çarpışma uyarı sistemi, aktif güvenlik fren sistemi ve sürücü yorgunluk uyarısı gibi özellikler ilk seviyeden itibaren standart.

Tam Boyutta Gör

Yeni/Eski

En üst seviyede ise bunlara otoyol sürücü destek sistemi, genişletilmiş trafik işareti tanıma sistemi, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler ekleniyor.

Shine Bold donanım seviyesinde ayrıca ön-arka park sensörü, eller serbest elektrikli bagaj kapağı, Advanced Comfort deri/kumaş koltuklar, elektrik ayarlı sürücü koltuğu, panoramik açılabilir cam tavan, sürücü bel desteği ayarı, 10 inç dokunmatik ekran ve navigasyon, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar fark yaratıyor.

Makyaj sonrası giriş seviyesindeki Feel Bold'un güvenlik sistemlerinde değişiklik yapılmamış. Ancak önceki kasaya göre Paddle Shift, e-toggle, elektrokrom iç dikiz aynası, elektrikli katlanır yan aynalar ve LED Vision ön farlar gibi farklılıklar var. Öte yandan, makyaj öncesinde Feel Bold'da olan sürücü bel desteği ayarı, ön-arka park sensörleri ve panoramik açılabilir cam tavan makyajlı kasadaki donanım listesinde yer almıyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni/Eski

Yenilenen C5 Aircross'un Shine donanım seviyesinde de pek çok özellik aynı kalmış. Yine e-toggle vites seçici ile deri/kumaş karışımı yerine Alcantara koltuklar listede gördüğümüz farklılıklardan. Ayrıca makyajlı versiyonda Shine donanım seviyesinde Nappa deri döşeme ve ona bağlı olarak sunulan diğer opsiyonlara yer verilmediğini görmekteyiz. Dış tasarımda da LED Vision farlar ve koyu krom renk paketi fark yaratan detaylardan.

En tepedeki Shine Bold paketinde ise önceki 8 inç dokunmatik multimedya ekranı yerine 10 inçlik dokunmatik ekran ve navigasyon sistemi bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni 2022 Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı ve özellikleri