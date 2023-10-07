Adeta bir makam aracı: Elektrikli BYD Han, 2024'te Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör BYD'nin her modelinin iç ve dış tasarım olarak farklı karakterlere sahip olduğunu söylemiştik. Han, bu modeller arasında daha ağır bir duruşu olan, şoförlü kullanıma uygun premium donanımlara sahip ancak performanstan da ödün vermeyen bir model.

BYD Han, daha önce göz attığımız Atto 3 ve Seal gibi sadece %100 elektrikli versiyona sahip olan bir otomobil değil. 2019'daki Şanghay Otomobil Fuarı'nda E-SEED GT konseptiyle ön gösterimi yapılan model, 2020 yılında Han ismiyle karşımıza çıktı. O dönemde PHEV yani şarj edilebilir hibrit (Han DM) ve tam elektrikli (Han EV) olmak üzere iki farklı versiyonla tercih edilebiliyordu.

BYD Han EV, tıpkı Seal gibi iF tasarım ödülü almış başarılı bir model. 2021 yılında bu ödülü alan ilk Çinli sedan model oldu. 2022 yılında ise güncellenerek daha şık ve sportif bir görünüme kavuştu. 2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapacak olan BYD Han EV modelinin de bu dinamik tasarımla kendisini gösterdiğini ve İstanbul'da sergilenen beş model arasından özellikle dikkat çektiğini söylemek mümkün.

Dış tasarım

BYD Han; 4995 mm uzunluğa, 2134 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2920 mm aks mesafesine sahip büyük bir model. Gövde uzunluğu Seal'dan fazla ancak aks mesafesi aynı. Burada Seal'ın doğuştan elektrikli bir platform üzerine inşa edilme avantajına sahip olduğunu görmekteyiz. E-segmentinde konumlandırılan Han EV, alçak burunlu dinamik tasarımı, fastback silüeti, gövdesindeki krom süslemeleri ve gizli kapı kollarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Tam Boyutta Gör 235/45 ölçülerinde lastiklerle çevrili 19 inç jant setiyle gelen modelde ince LED farlar, arkada yine LED teknolojisinin kullanıldığı boydan boya uzanan stop lambalarıyla kombine edilmiş. Arka tarafta yine otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresini gösteren 3.9s rozetini görüyoruz. Aslında bu rozet bizlere BYD'nin performanslı bir modeline baktığımızı gösteriyor. Elektrikli bagaj kapağı da oldukça derin ve 410 litre hacim sunan bagaja erişmemizi sağlıyor. Otomobilin hava sürtünme katsayısı 0.32 Cd. Seal kadar olmasa da oldukça aerodinamik bir model olduğu söylenebilir.

İç tasarım

BYD Han EV, kendinden önce gelecek Atto 3 ve Seal'a göre daha premium bir iç mekana sahip. Bunu deri yüzeylerin fazlalığından ve malzeme kalitesinden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Elbette döşeme renginin de bunda katkısı büyük. Öndeki iki kollu sportif direksiyonun hemen arkasında, bu kez konsola gömülü olan 12.3 inç TFT gösterge ekranı mevcut. Ortada ise yine tek dokunuşla döndürülebilen 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı standart.

Arkada ise Han EV'nin neden makam aracı olarak anıldığını daha net anlıyoruz. Sağ ön koltuğun yanında, arkadaki kişinin koltuğu ileri-geri kaydırabileceği bir düğme bulunuyor. Ayrıca, arkadaki koltuklar da elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Bunun için arka kol dayama kısmında bulunan 7 inç dokunmatik ekranı kullanmak yeterli. Bu ekranda sadece koltukları değil multimedya ve klima kontrollerine de erişim sağlamak mümkün. Arka tarafın ne kadar konforlu ve ferah olduğunu belirtmemize gerek yok sanırım.

Motor ve batarya

Tam Boyutta Gör BYD Han EV, standart olarak iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş düzenine sahip. Şimdiye dek saydığımız bu özellikler, Han'ı Türkiye'deki en pahalı BYD modeli yapabilir. Söz konusu motorlar toplam 380 kW güç ve 700 Nm tork üretiyor. Han EV, yukarıda da belirttiğimiz gibi 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor. Son hız ise 180 km/s ile sınırlandırılmış.

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Diğer modeller gibi BYD'nin bıçak tipi batarya hücrelerinin kullanıldığı modeldeki batarya kapasitesi 85,4 kWsa olarak karşımıza çıkıyor. Bu batarya, Han EV'nin WLTP'ye göre ortalama 521 kilometre menzile ulaşmasını sağlarken şehir içinde bu değer 662 kilometreye kadar çıkıyor. 120 kW hızlı şarj cihazı ile %30-80 arası dolum yarım saatte sağlanırken ortalama tüketim de 18,5 kWsa/100 km olarak karşımıza çıkmakta.

Fiyat

BYD Han EV'nin Türkiye'deki donanımları henüz belli olmasa da Avrupa'da standart özelliklerle dolu premium bir otomobil olarak satıldığını söyleyebiliriz. Otomobilin Almanya'daki fiyatları 69 bin eurodan başlıyor.

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Adeta bir makam aracı: BYD Han, 2024'te Türkiye'ye geliyor