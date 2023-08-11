Renault Austral E-Tech Full Hybrid Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Bugüne kadarki en iyi Renault olarak mayıs ayında lanse edilen ve büyük ilgiyle karşılanan yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkıyor. Austral E-Tech full hybrid, opsiyonlar hariç 1.926.000 TL fiyatıyla ağustos sonunda Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşacak.

Renault Austral fiyat listesi 💸 (Ağustos 2023) Versiyon Fiyat techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.700.000 TL techno esprit alpine full hybrid 200 hp auto 1.926.000 TL

Austral E-Tech Full Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Austral E-Tech Full Hybrid, şehir içindeki yolculukların %80’ini elektrikli modda yapmaya imkân sağlayan yeni bir motora sahip. Otomobildeki batarya; yavaşlama ve frenleme sırasında şarj oluyor, bu sayede prize takmadan elektrikli sürüş keyfi yaşanıyor. Uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km’ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden %40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Austral E-Tech Full Hybrid'deki sistem; bir içten yanmalı motor; iki elektromotor (çekiş için bir ‘e-motor’ ve içten yanmalı motoru çalıştırmak, vites değiştirmek ve bataryayı şarj etmek için bir yüksek voltajlı marş jeneratörü), bir merkezi batarya ve bir akıllı çok modlu şanzımandan oluşuyor.

Austral E-Tech full hybrid’de 96 kW güç ve 205 Nm tork üreten yeni 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor kullanılıyor. Yüksek güç ve tork üretimine sahip elektromotor (50 kW ve 205 Nm), yüksek kapasiteli bir lityum iyon batarya (1,7 kWh / 400 V) ve ikisi elektrik, beşi hibrit mod olmak üzere 7 vitesli bir şanzıman sistemi ile tamamlanıyor.

Bu sayede E-Tech full hybrid teknolojisi 146kW/200 hp toplam güç üretebiliyor. Üstün sürüş keyfi ile yüksek verimlilik için optimize edilen sistem ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü, sarsıntısız vites değişimleri, canlı ve istekli hızlanma performansı sunuyor. Austral E-Tech full hybrid, 80-120km/s hızlanmasını sadece 5,9 saniyede gerçekleştiriyor.

Yavaşlama ve fren anında otomatik olarak tetiklenen rejeneratif fren işlevi, yüksek kapasiteli lityum iyon bataryaları şarj ediyor ve E-Tech sisteminin verimliliği ile birleştiğinde optimum yakıt ekonomisi sunuyor. E-Tech full hybrid motorda, sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde veya frene bastığında ne kadar enerji geri kazandığını gösterge paneli ekrandan görebiliyor.

Gelişmiş 4Control: Daha fazla güvenlik ve daha fazla sürüş keyfi

Austral E-Tech full hybrid, Renault’nun üçüncü nesil dört tekerlekten yönlendirme sistemi Gelişmiş 4Control ile donatılıyor. Segmentindeki diğer modellerden farklı olarak, Austral yeni bir konfor düzeyi, artırılmış çeviklik ve benzersiz performans seviyesi sunuyor. Gelişmiş 4Control ve çok kollu arka aks ile donatılan Austral, tekerleklerin dikey hareketini daha iyi yöneten sistem sayesinde tüm yol koşullarında yol tutuş ve konfor arasında benzersiz bir denge sunuyor.

Çok kollu arka akstaki yönlendirme sistemi ile arka tekerlekler ön tekerleklerin aksi yönünde maksimum 5° dönüyor. Diğer modellerden (önceden 3.5°) daha iyi olan bu değer sayesinde Austral 10,1 metre dönüş çapı ile rakipsiz bir değere ulaşıyor. Şehir içinde üstün manevra kabiliyeti ve çeviklik sunan Austral, yüksek hızlı yollarda üstün yol tutuş ve konfor sağlıyor. Viraj alırken (seçilen MULTI-SENSE ayarlarına bağlı olarak 50 km/s’den başlayarak), arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde 1°’ye kadar dönerek ekstra denge ve sakin bir sürüş deneyimi yaratıyor.

Gelişmiş 4Control, Multi-sense ayarlarındaki ek kişiselleştirme seçenekleriyle optimum yol tutuş sağlıyor. Sürücüler, sürüş tercihlerine göre ince ayar yapmak için 3 yerine artık 13 seviye arasından seçim yapabiliyor. Multi-sense daha keyifli ve gelişmiş bir sürüş deneyimi için Austral’ın araç içi deneyimini kişiselleştirmeye yardımcı oluyor.

Multi-Sense teknolojisi; Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç sürüş moduna sahip. Dördüncü mod Perso (Kişisel) ise her ayarın kontrolünü sürücüye bırakıyor. Austral ayrıca, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmak üzere otomatik olarak Eco moduna geçilmesini öneren yeni bir proaktif işleve de sahip.

Gelişmiş kalite algısına sahip iç ve dış tasarım

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Austral, duyguları harekete geçiren silüeti ve özenle şekillendirilen güçlü çizgileriyle yüksek kalite algısı sunuyor. 3D derinlik efektli yüksek teknoloji arka farları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault’nun yeni ‘duygusal teknoloji’ tasarım ilkeleriyle birleşiyor.

Dikkat çekici, atletik ve aynı zamanda zarif bir dış tasarıma sahip yeni Renault Austral, dışarıdan bakıldığında ideal gövde orantısı ile ferahlık hissi veriyor. Esprit Alpine versiyonuna özel atletik görünümü vurgulayan Saten Mineral Gri renk seçeneği bulunan yeni Renault Austral; Sedef Beyaz, Alev Kırmızı, Demir Mavi, Yıldız Siyah ve Mineral Gri gövde renkleriyle de satışa sunuluyor. Daha özgün bir görünüm için isteğe bağlı olarak çift renk de uygulanabiliyor.

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Çift renk uygulamasında tavan Yıldız Siyah renge dönüşürken, bu renk aynı zamanda köpekbalığı anten, ayna kapakları, ön tampondaki hava girişleri ve eşik panelinde kullanılabiliyor. Yeni Renault Austral Techno Esprit Alpine versiyonunda elmas kesimli Daytona Siyahı 20” alaşım jantlar sunulurken, tüm jant modellerinin merkezinde yeni Renault logosu yer alıyor.

Austral, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi içeriyor. 12,3” dijital gösterge ekranı, geliştirilmiş 3 boyutlu araç grafiklerine ek olarak sürüş destek sistemleri uyarılarını da ekrana yansıtıyor.

Yeni platform, yeni performans

Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Austral’ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.

Gelişmiş güvenlik

Austral, geliştirilmiş pasif güvenlik ekipmanlarıyla sürücü, yolcular ve trafikteki herkes için en iyi koruma seviyesini sunuyor. Tipik güvenlik özellikleri iyileştirilen ve yandan çarpışma durumunda sürücü ile ön yolcu arasına konumlandırılan orta konsol hava yastığı da eklenen Austral, Euro NCAP testlerinde aldığı 5 yıldız ile Türkiye yollarına çıkıyor.

Yeni Renault Austral’de sunulan 20 adet sürüş destek sistemi, Sürüş, Park Etme ve Güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor. Yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Gelişmiş Şerit Takip Sistemi, Adaptif LED Pure Vision ön farlar gibi özellikler, öne çıkan sürüş destek sistemleri arasında yer alıyor.

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Yeni Renault Austral E-Tech Full Hybrid Türkiye'de: İşte fiyatı