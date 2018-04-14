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Volvo, yeni modeller çıkarmak yerine elektriklenmeye odaklanacak

Volvo'nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika patronunun yaptığı açıklamalara göre, İsveç merkezli üretici 2020 yılına kadar yeni modeller çıkarmak yerine elindeki yelpazeyi elektriklendirmeye odaklanlanacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo, yeni modeller çıkarmak yerine elektriklenmeye odaklanacak
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Gelecek planları arasında elektriklenmenin önemli bir yer tuttuğu üreticilerden bir tanesi de Volvo. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araç pazarında söz sahibi olmak isteyen şirket, şimdilik bunu yeni modeller üreterek gerçekleştirmeyecek. Başka bir deyişle Volvo, 2020 yılına kadar geçen sürede yeni modeller çıkarmak yerine var olan ürün gamını elektriklendirmeye odaklanacak.

İsveç merkezli dev üreticinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika patronu Lex Kerssemakers tarafından yapılan açıklamaya göre, Volvo'da 2025 yılı itibariyle yıllık satışların yüzde 25’ini elektrikli modellerin oluşturması hedefleniyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için atılan ilk adımlardan biri XC40’ın hibrit versiyonu olacak. Tamamen elektrikli versiyon da kısa süre içerisinde hibritin ayak izlerini takip edecek.

Polestar da çalışmalarını sürdürüyor

Bunun yanında Polestar markasının çalışmalarını da unutmamak gerek. 2016 yılında tanıtılan 40.2 konseptini baz alacak tamamen elektrikli bir coupe üzerinde çalışmalarını sürdüren şirketin bu modeli yakın bir zamanda satışa sunması bekleniyor. Araçla ilgili detaylar henüz belli olmasa da, modüler batarya sistemi bulunacak modelin 500 km menzile sahip olması bekleniyor.

2017 yılında Volvo’nun P5, P6, P8, P9 ve P10 isimlerinin marka tescilini yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Elektrikli araçlar için tescillenen bu isimlerin, var olan modellerin elektrikli versiyonlarına verilecek isimlerde kullanılacağı düşünülüyor. Örneğin; Volvo XC90 P5 gibi. Bu da, Volvo’nun pek çok elektrikli versiyonla karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/volvo-focus-electrifying-current-line-launching-next-new-car Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl en beğenilen
zaten araçlarının tamamını yeniledi. yeni yüz rahat 5 yıl güncelliğini korur. 2 yıl elektiriğe odaklansalar zaten kalan 3 yılda yeni bir makyaj operasyonu yapabilirler.
zaten araçlarının tamamını yeniledi. yeni yüz rahat 5 yıl güncelliğini korur. 2 yıl elektiriğe odaklansalar zaten kalan 3 yılda yeni bir makyaj operasyonu yapab...
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DH Misafiri 1 yıl
Yeni kasa S60 nerede eyy Volvo. Bir S60 kullanıcısı olarak S60 ı yenilemezseniz beni ve birçok potansiyel müşteriyi kaybedersiniz.
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arabaci_58 1 yıl DH Misafiri
çoktan tanıtıldı. yakında gelir bayiye
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DH Misafiri 1 yıl
Hibrit türünde mazot çok pahalı
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DH Misafiri 1 yıl
Volvo her zaman kendine yakışanı yapar fazla söze gerek yok bence
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meshutx 1 yıl
Çok doğru bir karar. Hem şirketin geleceği adına hem insanlığın geleceği adına hem yakıta ayıracağımız bütçe adına hem de petrol çıkaran ülkelere darbe vurma adına şimdiye kadar attıkları en doğru adım olmuş.
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kkvan 1 yıl
Elektrikli araba yapıcaz diye yeni model tasarlamayı bırakırlarsa hayatlarının hatası olur . Batarlar.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl kkvan
Farkettiyseniz nerdeyse tüm modellerini yeniledi onlar yenilendikten sonra 7 sene gibi bir süre var aynı modellerin elektriklisi yapılacak sadece zaten Volvo'nun amacı tüm modellerini elektriklendirmek 5 sene sonrakı makyajla artık benzinli dizel motor kalmaz hybrid veya elektrik güç ünitesi kullanmaya başlarlar.
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Polestar191 1 yıl
Volvo yanlis yapiyor butik bi marka olarak kalacak boyle giderse onceden kendi segmentinin ustunde araclar tasarlar uretirken simdi sadece segment sartlarini sagliyor buda daha az arac cesidi olarak showroomlara yansiyor
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khytr89 1 yıl en beğenilen
zaten araçlarının tamamını yeniledi. yeni yüz rahat 5 yıl güncelliğini korur. 2 yıl elektiriğe odaklansalar zaten kalan 3 yılda yeni bir makyaj operasyonu yapabilirler.
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oquzdag 1 yıl
İsveç çeliği varda, İsveç pili yokmu?
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Tugrul_512bit 1 yıl
Elektrikli helikopterler ne zaman çıkacak?
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Serkan_Yılmaz 1 yıl
okadar ağır araçlar yapmaya devam ederlerse elektrik işi sıkıntı :)
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