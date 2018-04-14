Volvo, yeni modeller çıkarmak yerine elektriklenmeye odaklanacak

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Gelecek planları arasında elektriklenmenin önemli bir yer tuttuğu üreticilerden bir tanesi de Volvo. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araç pazarında söz sahibi olmak isteyen şirket, şimdilik bunu yeni modeller üreterek gerçekleştirmeyecek. Başka bir deyişle Volvo, 2020 yılına kadar geçen sürede yeni modeller çıkarmak yerine var olan ürün gamını elektriklendirmeye odaklanacak.

İsveç merkezli dev üreticinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika patronu Lex Kerssemakers tarafından yapılan açıklamaya göre, Volvo'da 2025 yılı itibariyle yıllık satışların yüzde 25’ini elektrikli modellerin oluşturması hedefleniyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için atılan ilk adımlardan biri XC40’ın hibrit versiyonu olacak. Tamamen elektrikli versiyon da kısa süre içerisinde hibritin ayak izlerini takip edecek.

Polestar da çalışmalarını sürdürüyor

Bunun yanında Polestar markasının çalışmalarını da unutmamak gerek. 2016 yılında tanıtılan 40.2 konseptini baz alacak tamamen elektrikli bir coupe üzerinde çalışmalarını sürdüren şirketin bu modeli yakın bir zamanda satışa sunması bekleniyor. Araçla ilgili detaylar henüz belli olmasa da, modüler batarya sistemi bulunacak modelin 500 km menzile sahip olması bekleniyor.

2017 yılında Volvo’nun P5, P6, P8, P9 ve P10 isimlerinin marka tescilini yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Elektrikli araçlar için tescillenen bu isimlerin, var olan modellerin elektrikli versiyonlarına verilecek isimlerde kullanılacağı düşünülüyor. Örneğin; Volvo XC90 P5 gibi. Bu da, Volvo’nun pek çok elektrikli versiyonla karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/volvo-focus-electrifying-current-line-launching-next-new-car