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    Yenilenen Volvo XC90, 4 Eylül'de tanıtılacak

    Ağır bir makyaj olarak nitelendirilen yeniliklerle gelecek olan 2025 Volvo XC90, selefinde olduğu gibi hibrit motorla satışa sunulacak. Tasarımı ise büyük oranda elektrikli kardeşi EX90'a benzeyecek.
    Yenilenen Volvo XC90, 4 Eylül'de tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce önümüzdeki yıl itibarıyla elektrikli modeller gelene kadar Türkiye'de sedan satmayacağını açıklayan Volvo, yenilenen XC90 SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yenilenen Volvo XC90'ın örtüsü 4 Eylül'de kaldırılacak.

    İsveçli üretici, yeni XC90'ın tasarımına ilişkin küçük bir ipucu da paylaştı. Bu görselde XC90'ın ön tasarımının tıpkı %100 elektrikli kardeşi EX90 gibi pürüzsüz olacağını anlayabiliyoruz. XC90'ın motor kaputu (altta) üzerindeki çizgiler elektrikli versiyona göre daha hareketli. LED farların grafikleri de biraz daha farklı ancak Volvo'nun Thor'un çekicine benzeyen ışık imzası varlığını sürdürüyor.

    Yeni Volvo XC90, hibrit motorla satışa sunulacak. İsveçli üretici, EX90 ve XC90'ın farklı müşteri kitlesine hitap eden iki farklı model olduğunu belirtiyor. Bu nedenle iki modelin birbirinin satışlarını engellemeyeceğini düşünüyor. Şimdilik motor seçeneğinin hafif hibrit olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok. Çinli Geely'nin çatısı altında faaliyet gösteren şirket sadece PHEV yani şarj edilebilir hibrit sunmayı tercih edebilir.

    Mevcut Volvo XC90'ın Türkiye fiyatları ağustos ayı itibarıyla 6.415.990 TL seviyesinde. Yenilenen modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil. Elektrikli EX90 ise Amerika'da üretildiği için ekstra vergiden dolayı Türkiye'ye gelemiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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