Yenilenen Volvo XC90, 4 Eylül'de tanıtılacak

İsveçli üretici, yeni XC90'ın tasarımına ilişkin küçük bir ipucu da paylaştı. Bu görselde XC90'ın ön tasarımının tıpkı %100 elektrikli kardeşi EX90 gibi pürüzsüz olacağını anlayabiliyoruz. XC90'ın motor kaputu (altta) üzerindeki çizgiler elektrikli versiyona göre daha hareketli. LED farların grafikleri de biraz daha farklı ancak Volvo'nun Thor'un çekicine benzeyen ışık imzası varlığını sürdürüyor.
Yeni Volvo XC90, hibrit motorla satışa sunulacak. İsveçli üretici, EX90 ve XC90'ın farklı müşteri kitlesine hitap eden iki farklı model olduğunu belirtiyor. Bu nedenle iki modelin birbirinin satışlarını engellemeyeceğini düşünüyor. Şimdilik motor seçeneğinin hafif hibrit olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok. Çinli Geely'nin çatısı altında faaliyet gösteren şirket sadece PHEV yani şarj edilebilir hibrit sunmayı tercih edebilir.
Mevcut Volvo XC90'ın Türkiye fiyatları ağustos ayı itibarıyla 6.415.990 TL seviyesinde. Yenilenen modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil. Elektrikli EX90 ise Amerika'da üretildiği için ekstra vergiden dolayı Türkiye'ye gelemiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.