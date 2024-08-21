Yenilenen Volvo XC90, 4 Eylül'de tanıtılacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce önümüzdeki yıl itibarıyla elektrikli modeller gelene kadar Türkiye'de sedan satmayacağını açıklayan Volvo, yenilenen XC90 SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yenilenen Volvo XC90'ın örtüsü 4 Eylül'de kaldırılacak.

İsveçli üretici, yeni XC90'ın tasarımına ilişkin küçük bir ipucu da paylaştı. Bu görselde XC90'ın ön tasarımının tıpkı %100 elektrikli kardeşi EX90 gibi pürüzsüz olacağını anlayabiliyoruz. XC90'ın motor kaputu (altta) üzerindeki çizgiler elektrikli versiyona göre daha hareketli. LED farların grafikleri de biraz daha farklı ancak Volvo'nun Thor'un çekicine benzeyen ışık imzası varlığını sürdürüyor.

Yeni Volvo XC90, hibrit motorla satışa sunulacak. İsveçli üretici, EX90 ve XC90'ın farklı müşteri kitlesine hitap eden iki farklı model olduğunu belirtiyor. Bu nedenle iki modelin birbirinin satışlarını engellemeyeceğini düşünüyor. Şimdilik motor seçeneğinin hafif hibrit olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok. Çinli Geely'nin çatısı altında faaliyet gösteren şirket sadece PHEV yani şarj edilebilir hibrit sunmayı tercih edebilir.

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Mevcut Volvo XC90'ın Türkiye fiyatları ağustos ayı itibarıyla 6.415.990 TL seviyesinde. Yenilenen modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil. Elektrikli EX90 ise Amerika'da üretildiği için ekstra vergiden dolayı Türkiye'ye gelemiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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