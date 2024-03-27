Volvo'dan dizele veda: Son aracını üretti

Volvo Car'ın yeni ürünler ve operasyonel stratejiden sorumlu yöneticisi Erik Severinson, dizel motorlar olmadan da alıcılar için birçok harika seçeneğe sahip olduklarını söylüyor. Gerçekten de Volvo, son yıllarda elektrikli ve hibrit araç yelpazesini genişleterek bu alandaki öncü markalardan biri haline geldi.
2030 itibarı ile tam elektrikli bir otomobil şirketi olacak
Avrupa pazarında dizel otomobil satışları dokuz yıl önce zirveye ulaştı ve o zamandan beri düşüşte. Bu düşüşün arkasında yatan sebepler arasında artan çevre bilinci, emisyon standartlarının sıkılaşması ve elektrikli araçların cazibesinin artması yer alıyor.
Son dizel Volvo, markanın önümüzdeki ay Göteborg'da açılacak müzesinde sergilenecek. Volvo, 2030 yılı itibarıyla sadece tamamen elektrikli otomobiller satmayı planlıyor. Otomotiv devi bu hedefe ulaşmak için, yeni elektrikli modeller geliştirmeye ve şarj altyapısını genişletmeye yatırım yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...