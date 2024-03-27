Volvo'dan dizele veda: Son aracını üretti

Tam Boyutta Gör Volvo dizel otomobil üretimini sonlandırdı. Şirketin son dizel otomobili İsveç'teki Torslanda fabrikasında banttan indirilen XC90 isimli SUV modeli oldu. Bu, Volvo'nun 2017 yılında aldığı fosil yakıtlı modellerden vazgeçme kararının somut bir göstergesi.

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Volvo Car'ın yeni ürünler ve operasyonel stratejiden sorumlu yöneticisi Erik Severinson, dizel motorlar olmadan da alıcılar için birçok harika seçeneğe sahip olduklarını söylüyor. Gerçekten de Volvo, son yıllarda elektrikli ve hibrit araç yelpazesini genişleterek bu alandaki öncü markalardan biri haline geldi.

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2030 itibarı ile tam elektrikli bir otomobil şirketi olacak

Avrupa pazarında dizel otomobil satışları dokuz yıl önce zirveye ulaştı ve o zamandan beri düşüşte. Bu düşüşün arkasında yatan sebepler arasında artan çevre bilinci, emisyon standartlarının sıkılaşması ve elektrikli araçların cazibesinin artması yer alıyor.

Son dizel Volvo, markanın önümüzdeki ay Göteborg'da açılacak müzesinde sergilenecek. Volvo, 2030 yılı itibarıyla sadece tamamen elektrikli otomobiller satmayı planlıyor. Otomotiv devi bu hedefe ulaşmak için, yeni elektrikli modeller geliştirmeye ve şarj altyapısını genişletmeye yatırım yapıyor.

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