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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo'nun 7900 elektrikli otobüs modeli Norveç'te hizmet vermeye başlayacak

25 adet Volvo 7900 tam elektrikli yolcu otobüsü yakın zamanda Norveç'te hizmet vermeye başlayacak. Dikkat çekici özelliklere sahip otobüs ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Volvo kısa süre önce, Tide Buss tarafından Norveç şehir Trondheim'da kullanılmak üzere 25 adet tamamen elektrikli 7900 serisi otobüs siparişi aldığını ve şimdiye kadarki almış olduğu en fazla elektrikli otobüs siparişi olduğunu duyurdu. 

4 Adet Pile Sahip Volvo 7900 

Volvo; otobüsün yol boyunca çeşitli duraklarda şarj olabilmesi için çeşitli opsiyonlar ekledi. Otobüs dört adet su soğutmalı, yüksek kapasiteli 19kWh Lityum İyon pil ile toplam 76kWh enerji depolayabiliyor. Bununla birlikte, Volvo otobüslerin, her otobüs durağına hızlı şarj istasyonu ile tedarik edilen ve çoğunlukla şehir içi rotalarda kullanılacak, pilleri 6 dakika içerisinde doldurabilen bir sistem oluşturdu. Bu "küçük batarya paketi" daha uzun banliyö güzergahları için geçerli değil ancak bu sistemin en önemli faydası tam elektrikli otobüslerde iç mekan ve yolcu kapasitesini en üst düzeye çıkarabilmek.

Oppcharge İle Hızlı Şarj İmkanı

Volvo'nun 7900 elektrikli otobüs modeli Norveç'te hizmet vermeye başlayacak
 
Şarj istasyonları, OppCharge olarak bilinen açık bir ara birim platformunu temel almakta. Bu, diğer üreticilerin elektrikli otobüslerinin de aynı altyapıyı kullanabileceği anlamına geliyor. Şarj istasyonları sadece yenilenebilir enerjiyi kullanıyor, bu sayede otobüsler %100 emisyonsuz bir şekilde çalışıyor. Dizel motorlu otobüslere kıyasla, % 80 daha az enerji kullanan tam elektrikli Volvo otobüsleri tam bir çevre dostu.

Volvo Ve Tıde Buss Ortak Oldu

Volvo'nun otobüslerinden sorumlu başkanı Håkan Agnevall proje ile ilgili "Bu, toplu taşımacılığın elektromobil dönüşümüne uzun vadeli bağlılığımız için önemli bir kilometre taşı. Sürdürülebilir şehir ulaşımının öncülerinden olan Tide Buss ile işbirliği içinde Norveç'teki ilk tam kapsamlı elektrikli otobüs sistemini kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Elektrikle çalışan otobüs operasyonları, enerji açısından en verimli çözümdür ve kentte yaşayan, seyahat eden veya vakit geçiren herkes için çok daha iyi bir ortama katkıda bulunur. Bu, doğal olarak artırmak istediğimiz bir eğilim." söyledi.
Tide Buss'un teknik direktörü Jan-Helge Sandvåg da "2010 yılından bu yana AtB ile birlikte çalıştığımız Trondheim'daki faaliyetlerimizi genişletmeye devam etmekten memnunuz. Toplu taşımacılığın elektrifikasyonuna sıkı sıkı bağlıyız ve bu inisiyatif bizim için büyük etkilere sahip. Yalnızca Norveç'te değil, aynı zamanda Avrupa'da da bir vitrin olarak hizmet veriyoruz. Bir tedarikçi seçerken bizim için önemli olan sadece Volvo'nun dünyanın önde gelen ürünleri ve rekabet koşulları değil aynı zamanda Volvo organizasyonunda istikrarlı bir sistem ortağı olarak gündelik operasyonlarımızda yüksek güvenlik sağlayan bir firma." açıklamalarında bulundu.
Volvo'yla aynı tam elektrikli otobüsleri kullanan diğer Avrupa şehirleri ise Malmö (İsveç), Differdange (Lüksemburg) ve Harrogate (İngiltere) olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz sistemin nasıl çalıştığını aşağıdaki videoyu izleyerek görebilirsiniz.
 

https://electrek.co/2017/09/27/25-fully-electric-volvo-7900-buses-for-trondheim-norway/ Yorum Yaz
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Emre D 2 yıl
Keşke tamamen sürücüsüz gidebilenini de yapsalar da şu davar şoförlerden kurtulsak.
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s8s7s6s5s4s3s2s1 2 yıl
Keşke türkiyede olsa
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1ses1 2 yıl
Metrobüsler elektrikli olsa bu sefer neyi bahane edicekler zam yaparken çok merak ediyorum.
Eşşek olduğumuz sürece bize daha çoooooook . . . . . .
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Nerd Miner 2 yıl
Medeniyet başka şey
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rh_plus 2 yıl
taklacı guvercın gibi otobus tasarlamışlar.Agırlık merkezi skandal.
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josephshahin 2 yıl rh_plus
rh_plus
taklacı guvercın gibi otobus tasarlamışlar.Agırlık merkezi skandal.

Hmm, dünyada güvenliğe en çok önem veren markalardan biri olan Volvo senin düşündüğün ağırlık merkezini düşünememiş. Ayıp Volvoya.
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kadirirdem 2 yıl
Ne güzel,emisyon yok.Bize de gelmeli!
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kedicanını 2 yıl
Bir tarafta 0 emisyon salınımıyla şehir içi taşımacılık yapan bir firma, diğer tarafta emisyon hilesi yapan malum firma.
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Kirk Lee 2 yıl
Temsa avenue ev'de benzer bir sistemi kullanıyor...
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elektrikli otomobil, Volvo ve
7 etiket daha sıfır emisyon elektrikli otobüs tide buss oppcharge Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Anıl Burak Karadede
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