Volvo'nun özerk park sistemi, geleceği gözler önüne seriyor

Özellikle güvenlik konusunda üst düzey özelliklere sahip otomobilleri ile tanınan Volvo, yeni teknolojiler geliştirmeye ve mevcut teknolojilerini ileriye taşıyarak insan hayatını kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde araçların birbirleri ile iletişim halinde olduğu ve başta giden ana aracın takip edilerek hareket edebilmesi için hazırlanan "Safe Road Train (Güvenli Yol Treni) SARTRE" isimli programından büyük başarılar elde eden Volvo'nun yeni geliştirdiği projelerden özerk park sistemi, gerçek hayatta kullanılmaya başlandığı taktirde kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlamayı hedefliyor. Araç içerisine konumlandırılan kameralar ve farklı sensörler sayesinde çevrede bulunan diğer araçları ya da yayaları algılayabilen sistem, akıllı cep telefonları üzerinden araçlara komut verilmesine imkan verebiliyor. Herhangi bir nedenle araçtan inen sürücü, en yakın park alanına aracın kendi kendine gidebilmesini cep telefonu üzerinden vereceği bir komut ile sağlayabiliyor ve aynı işlem aracın geri çağırılması için de kullanılabiliyor.

Birçok testi yapılan ancak şimdilik prototip aşamasında olan özerk park sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağında izleyerek, sistemin nasıl çalıştığını rahatça görebilirsiniz.





https://www.media.volvocars.com/global/enhanced/en-gb/Media/Preview.aspx?mediaid=49569