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Volvo'nun özerk park sistemi, geleceği gözler önüne seriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo'nun özerk park sistemi, geleceği gözler önüne seriyor
Volvo'nun özerk park sistemi, geleceği gözler önüne seriyor
Özellikle güvenlik konusunda üst düzey özelliklere sahip otomobilleri ile tanınan Volvo, yeni teknolojiler geliştirmeye ve mevcut teknolojilerini ileriye taşıyarak insan hayatını kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl içerisinde araçların birbirleri ile iletişim halinde olduğu ve başta giden ana aracın takip edilerek hareket edebilmesi için hazırlanan "Safe Road Train (Güvenli Yol Treni) SARTRE" isimli programından büyük başarılar elde eden Volvo'nun yeni geliştirdiği projelerden özerk park sistemi, gerçek hayatta kullanılmaya başlandığı taktirde kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlamayı hedefliyor. Araç içerisine konumlandırılan kameralar ve farklı sensörler sayesinde çevrede bulunan diğer araçları ya da yayaları algılayabilen sistem, akıllı cep telefonları üzerinden araçlara komut verilmesine imkan verebiliyor. Herhangi bir nedenle araçtan inen sürücü, en yakın park alanına aracın kendi kendine gidebilmesini cep telefonu üzerinden vereceği bir komut ile sağlayabiliyor ve aynı işlem aracın geri çağırılması için de kullanılabiliyor.
Birçok testi yapılan ancak şimdilik prototip aşamasında olan özerk park sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağında izleyerek, sistemin nasıl çalıştığını rahatça görebilirsiniz. 


https://www.media.volvocars.com/global/enhanced/en-gb/Media/Preview.aspx?mediaid=49569 Yorum Yaz
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bukalemun56 6 yıl en beğenilen
bu teknoloji türkiyeye geelsin. kullananlara söylenecek şey "karımısın oğlum sen erkek adam kendi park eder."...
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Biyturs_OnSr
Özel kelimesi klavyede nasıl yazılıyorda özerk halini alabiliryor merak ettim..

Özerk kelimesinin anlamını bırak , duymayan bir nesil geliyor . Bir araştır bakalım anlamı neymiş sonra buraya gel bir bak nasıl kullanılmış.
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VYC Majoris 6 yıl
Nedense Volvo'ya hep sempati beslemişimdir. Böyle çalışmalar görmek güzel.
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cemturk 6 yıl
Bu arac turkiyeye gelsin istanbulu turlar park yeri bulcam diye
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fotifoti 6 yıl
güzel çalışmalar.. avm içinde yiyorsa kullanırız :D
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Özel kelimesi klavyede nasıl yazılıyorda "özerk" halini alabiliryor merak ettim..
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etlik 6 yıl
Bu sistem Türkiye'ye gelirse ; v2.0 yapmaları lazım tüm dünya dik parkederken Türkiye'ye özel yan parkedecek sistem olması lazım.

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Bir araç firması ne kadar çalışırsa çalışsın Türkün yaptığı başarıya ulaşamaz


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J0K3R61 6 yıl
bu sistemin türkiyede verimli çalışabilmesi için ilk önce kaldırıma park edebilmesi gerek.
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El_domingo 6 yıl
trukiyede park isistemleri o kadar kotu kesin bu sistem park edecek yer bulamaz ve bi ton benzin gider...
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rcelik21 6 yıl
Bildiğin Kit olmuş bu, bir eksiği Michael, onun yerine de bizde Mikail var
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Nightmare70 6 yıl
bukalemun56
bu teknoloji türkiyeye geelsin. kullananlara söylenecek şey karımısın oğlum sen erkek adam kendi park eder....

Veya "ne gereği var,ayağımızı yerden kessin yeter" diye şeyler duymamız yüksek ihtimal :D
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wustti 6 yıl
bu özelliklerin hepsini arabaya ekleyince 300.000tl ye yakın bi fatura çıkıyo. 300.000tl verdiğim arabaya hayatta tek başına bişey yaptırmam:))
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patatesli ice tea 6 yıl
Bu sistem Türkiye'ye gelirse valeler çıldırır gider arabaları kırar :D
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