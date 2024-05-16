Android Auto için Google Cast ve dahası duyuruldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Otomobillerdeki teknolojinin daha yetenekli hale gelmesiyle birlikte, sürücüler ve yolcular için güvenli ve kesintisiz bağlantı deneyimleri sunma fırsatı her zamankinden daha fazla önem farz ediyor. Bu bağlamda Google I/O 2024'ün bir parçası olarak, Android Automotive odaklı güncellemeler duyuruldu.

Google Cast ve yen uygulamalar geliyor

İlk olarak, belirli otomobil modelleri Max ve Peacock gibi bir dizi yeni eğlence uygulamasına kavuşuyor. Bu uygulamalar Polestar, Volvo ve Renault gibi Google'ın yerleşik olarak video desteği sunduğu otomobil modellerine geliyor. Angry Birds oyunu da oyunlar arasına ekleniyor.

Android Automotive işletim sistemine sahip otomobiller, kullanıcıların telefon ve tabletlerden araç içi ekranlara içerik akışı yapmasına olanak tanıyan Google Cast desteğine de sahip olacak. Rivian modelleri bu özelliğe sahip ilk modeller olacak. Google Cast desteği ilerleyen dönemlerde diğer üreticilere de sağlanacak. Rivian araçlarına yerel bir YouTube uygulaması da geliyor ve her iki özellik de bir OTA güncellemesiyle gelecek.

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Google ayrıca kullanıcıların Android Auto için yeni uygulamalar ve deneyimler yaratmalarını kolaylaştıracak yeni geliştirici araçlarını da kullanıma sunuyor. Hatta önceden var olan mobil uygulamaları otomobile hazır deneyimlere dönüştürmeyi çok daha kolay hale getirecek yeni bir program bile var. Google, otomobiller için yeni bir dizi uygulama kalitesi katmanı da sunuyor.

Kademe 1 : Buradaki uygulamalar donanım optimizasyonu, sürüş ve park modları desteği ve ek gösterge panelleri ile panoramik ekranları kullanma becerisiyle otomobillerde mümkün olanın en iyisi olacak.

: Buradaki uygulamalar donanım optimizasyonu, sürüş ve park modları desteği ve ek gösterge panelleri ile panoramik ekranları kullanma becerisiyle otomobillerde mümkün olanın en iyisi olacak. Kademe 2 : Bugün otomobillerde bulunan çoğu uygulama bu seviyeye giriyor ve otomobilin orta konsol ekranında deneyimler sunuyor. Bu uygulamalar, uygulamanın kategorisine bağlı olarak sürüş veya park modlarında kullanılabilecek yetenekleri içerecek.

: Bugün otomobillerde bulunan çoğu uygulama bu seviyeye giriyor ve otomobilin orta konsol ekranında deneyimler sunuyor. Bu uygulamalar, uygulamanın kategorisine bağlı olarak sürüş veya park modlarında kullanılabilecek yetenekleri içerecek. Kademe 3: Bu kademedeki uygulamalar sadece büyük ekran uyumlu ve araç park halindeyken deneyimler sunuyor. Pratik olarak tablet uygulamasını otomobilin ekranına getirmek gibi.

Öte yandan Android Automotive OS, araç tabanlı işletim sistemleri söz konusu olduğunda fiili bir standart olma yolunda ilerliyor. Google, yaptığı açıklamada şu anda yollarda bu işletim sistemiyle uyumlu 200 milyondan fazla araç olduğunu duyurdu.

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Android Auto için Google Cast ve dahası duyuruldu