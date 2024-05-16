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    Android Auto için Google Cast ve dahası duyuruldu

    Google I/O 2024'ün bir parçası olarak, Android Automotive odaklı güncellemeleri paylaştı. Duyuruya göre Android Auto için Google Cast başta olmak üzere yeni uygulamalar ve işbirlikleri geliyor.
    Android Auto için Google Cast ve dahası duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Otomobillerdeki teknolojinin daha yetenekli hale gelmesiyle birlikte, sürücüler ve yolcular için güvenli ve kesintisiz bağlantı deneyimleri sunma fırsatı her zamankinden daha fazla önem farz ediyor. Bu bağlamda Google I/O 2024'ün bir parçası olarak, Android Automotive odaklı güncellemeler duyuruldu.

    Google Cast ve yen uygulamalar geliyor

    İlk olarak, belirli otomobil modelleri Max ve Peacock gibi bir dizi yeni eğlence uygulamasına kavuşuyor. Bu uygulamalar Polestar, Volvo ve Renault gibi Google'ın yerleşik olarak video desteği sunduğu otomobil modellerine geliyor. Angry Birds oyunu da oyunlar arasına ekleniyor.

    Android Automotive işletim sistemine sahip otomobiller, kullanıcıların telefon ve tabletlerden araç içi ekranlara içerik akışı yapmasına olanak tanıyan Google Cast desteğine de sahip olacak. Rivian modelleri bu özelliğe sahip ilk modeller olacak. Google Cast desteği ilerleyen dönemlerde diğer üreticilere de sağlanacak. Rivian araçlarına yerel bir YouTube uygulaması da geliyor ve her iki özellik de bir OTA güncellemesiyle gelecek.

    Google ayrıca kullanıcıların Android Auto için yeni uygulamalar ve deneyimler yaratmalarını kolaylaştıracak yeni geliştirici araçlarını da kullanıma sunuyor. Hatta önceden var olan mobil uygulamaları otomobile hazır deneyimlere dönüştürmeyi çok daha kolay hale getirecek yeni bir program bile var. Google, otomobiller için yeni bir dizi uygulama kalitesi katmanı da sunuyor.

    • Kademe 1: Buradaki uygulamalar donanım optimizasyonu, sürüş ve park modları desteği ve ek gösterge panelleri ile panoramik ekranları kullanma becerisiyle otomobillerde mümkün olanın en iyisi olacak.
    • Kademe 2: Bugün otomobillerde bulunan çoğu uygulama bu seviyeye giriyor ve otomobilin orta konsol ekranında deneyimler sunuyor. Bu uygulamalar, uygulamanın kategorisine bağlı olarak sürüş veya park modlarında kullanılabilecek yetenekleri içerecek.
    • Kademe 3: Bu kademedeki uygulamalar sadece büyük ekran uyumlu ve araç park halindeyken deneyimler sunuyor. Pratik olarak tablet uygulamasını otomobilin ekranına getirmek gibi.

    Öte yandan Android Automotive OS, araç tabanlı işletim sistemleri söz konusu olduğunda fiili bir standart olma yolunda ilerliyor. Google, yaptığı açıklamada şu anda yollarda bu işletim sistemiyle uyumlu 200 milyondan fazla araç olduğunu duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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