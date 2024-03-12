Volvo, elektrikli araçların şarj hızını sadece yazılımla yüzde 30 artıracak

Volvo, şarj sürelerini yüzde 30 düşürecek
Volvo Cars, elektrikli araçlarının şarj süresini yüzde 30 oranında azaltmak için Imperial College London'ın yan kuruluşu olan Breathe Battery Technologies ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Volvo, Breathe'in yeni batarya yönetim teknolojisini elektrikli araçlarına ekleyen ilk otomobil üreticisi olacak. Yeni batarya yönetim teknolojisi sayesinde Volvo, Breathe'in yazılımının aynı enerji yoğunluğunu ve menzili korurken şarj süresini %10-80 aralığında yüzde 30'a kadar azaltacağını söylüyor.
Volvo’ya göre şarj süresindeki iyileştirme bataryanın sağlığı üzerinde veya yaşam döngüsünde olumsuz bir etki oluşturmuyor. Breathe'in yazılımı, önceden belirlenmiş kademeli şarjın aksine, bataryayı gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde kontrol etmek için adaptif şarjı kullanıyor ve bu da daha kısa şarj süreleri sağlıyor.
Bununla birlikte Volvo, Breathe'in yazılımının halihazırda firmanın yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılan donanımla tamamen uyumlu olduğunu söylüyor. Bu uyumluluk sayesinde ise ölçeklendirmenin kolay olacağı ve ek maliyetin çıkmayacağı belirtiliyor. Ancak bu teknolojinin Volvo araçlara ne zaman geleceği hakkında ise bir tarih verilmedi.Kaynakça https://electrek.co/2024/03/11/volvo-cars-reduce-ev-charging-time-30-percent/ https://breathebatteries.com/stories/breathe-and-volvo-cars-partner-to-bring-adaptive-charging-software-to-new-generation-evs? Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.