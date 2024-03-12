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    Anlık Bildirim

    Volvo, elektrikli araçların şarj hızını sadece yazılımla yüzde 30 artıracak

    Volvo, mevcut araçlardan yüzde 30'a kadar daha hızlı şarj olabilen bir elektrikli araç için Breathe Battery Technologies adlı girişimle ortaklık kurduğunu açıkladı.
    Volvo, elektrikli araçların şarj hızını yüzde 30 artıracak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların popülaritesi ve rekabet ortamı giderek büyürken şarj, en temel sorun olarak hayatımızda kalmaya devam ediyor. Şimdiye kadarki gelişmeler takdire şayan olsa da Volvo, şarj konusunda önemli bir adım attığını atıyor. Firma, mevcut araçlardan yüzde 30'a kadar daha hızlı şarj olabilen bir elektrikli araç için Breathe Battery Technologies adlı girişimle ortaklık kurduğunu açıkladı.

    Volvo, şarj sürelerini yüzde 30 düşürecek

    Volvo Cars, elektrikli araçlarının şarj süresini yüzde 30 oranında azaltmak için Imperial College London'ın yan kuruluşu olan Breathe Battery Technologies ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Volvo, Breathe'in yeni batarya yönetim teknolojisini elektrikli araçlarına ekleyen ilk otomobil üreticisi olacak. Yeni batarya yönetim teknolojisi sayesinde Volvo, Breathe'in yazılımının aynı enerji yoğunluğunu ve menzili korurken şarj süresini %10-80 aralığında yüzde 30'a kadar azaltacağını söylüyor.

    Volvo’ya göre şarj süresindeki iyileştirme bataryanın sağlığı üzerinde veya yaşam döngüsünde olumsuz bir etki oluşturmuyor. Breathe'in yazılımı, önceden belirlenmiş kademeli şarjın aksine, bataryayı gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde kontrol etmek için adaptif şarjı kullanıyor ve bu da daha kısa şarj süreleri sağlıyor.

    Bununla birlikte Volvo, Breathe'in yazılımının halihazırda firmanın yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılan donanımla tamamen uyumlu olduğunu söylüyor. Bu uyumluluk sayesinde ise ölçeklendirmenin kolay olacağı ve ek maliyetin çıkmayacağı belirtiliyor. Ancak bu teknolojinin Volvo araçlara ne zaman geleceği hakkında ise bir tarih verilmedi.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/03/11/volvo-cars-reduce-ev-charging-time-30-percent/ https://breathebatteries.com/stories/breathe-and-volvo-cars-partner-to-bring-adaptive-charging-software-to-new-generation-evs?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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