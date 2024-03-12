Volvo, elektrikli araçların şarj hızını sadece yazılımla yüzde 30 artıracak

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların popülaritesi ve rekabet ortamı giderek büyürken şarj, en temel sorun olarak hayatımızda kalmaya devam ediyor. Şimdiye kadarki gelişmeler takdire şayan olsa da Volvo, şarj konusunda önemli bir adım attığını atıyor. Firma, mevcut araçlardan yüzde 30'a kadar daha hızlı şarj olabilen bir elektrikli araç için Breathe Battery Technologies adlı girişimle ortaklık kurduğunu açıkladı.

Volvo, şarj sürelerini yüzde 30 düşürecek

Volvo Cars, elektrikli araçlarının şarj süresini yüzde 30 oranında azaltmak için Imperial College London'ın yan kuruluşu olan Breathe Battery Technologies ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Volvo, Breathe'in yeni batarya yönetim teknolojisini elektrikli araçlarına ekleyen ilk otomobil üreticisi olacak. Yeni batarya yönetim teknolojisi sayesinde Volvo, Breathe'in yazılımının aynı enerji yoğunluğunu ve menzili korurken şarj süresini %10-80 aralığında yüzde 30'a kadar azaltacağını söylüyor.

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Volvo’ya göre şarj süresindeki iyileştirme bataryanın sağlığı üzerinde veya yaşam döngüsünde olumsuz bir etki oluşturmuyor. Breathe'in yazılımı, önceden belirlenmiş kademeli şarjın aksine, bataryayı gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde kontrol etmek için adaptif şarjı kullanıyor ve bu da daha kısa şarj süreleri sağlıyor.

Bununla birlikte Volvo, Breathe'in yazılımının halihazırda firmanın yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılan donanımla tamamen uyumlu olduğunu söylüyor. Bu uyumluluk sayesinde ise ölçeklendirmenin kolay olacağı ve ek maliyetin çıkmayacağı belirtiliyor. Ancak bu teknolojinin Volvo araçlara ne zaman geleceği hakkında ise bir tarih verilmedi.

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Volvo, elektrikli araçların şarj hızını yüzde 30 artıracak