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WD VelociRaptor 1TB Sabit Disk Video İnceleme

5 yıl
4,8b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda WD'nin 1TB kapasiteli 10000rpm dönüş hızına sahip 6. jenerasyon Velociraptor mekanik diskini inceliyoruz.
 

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Hsna 5 yıl en beğenilen
Dh yüklü miktarda bağış yapıcam yeter ki şu iğrenç vodafone reklamlarını kaldırsınlar
2 Yanıt Yanıtla +42
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AhmetAlparslan 5 yıl
Fiyat/Performans oranı kötü Devir SSD devri
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hayyam_karadenizli 5 yıl
İyi güzel HDD ama fiyatta abeslik var, hani nerdeyse yarım TB SSD fiyatına 1 TB HDD satıyorlar denebilir. amazon.com/...
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bozgunask 5 yıl
Adamlar "WD VelociRaptor" tanıtıyorlar ama "OCZ SSD" nin yanından bile geçemiyor. Tüm testlerde "OCZ SSD" daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu Fiyata SSD Alınır.
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escapethelife 5 yıl
Kullanmayanlar yine sallamışlar. Bu diski blue ile karşılaştıranlar var (: Kopyalama ve yazma hızları birşey ifade etmiyor bu diskin en belirgin özelliği erken erişim süreleri. 300gblık eski modeli kullanıyorum eminim yeni serileri daha da iyidir. Caviar blackte var evde 1tb velociraptor black e göre çok çok sessiz. Hatta sesini hiç duymuyorum diyebilirim. Windows açılış ve kapanış süreleri 7200rpm lere göre daha kısa. En önemliside normal hdd lere göre programları daha hızlı açıyor. Oyunlarda keza öyle.Fiyatları biraz pahalı ama ssdler varken gidipte 1tb veloya para vericeklerin pek olucağını zannetmiyorum. Fakat ssdlerle yarışacak fiyat seviyesinde olsa tercihim velo olurdu. Hem uzun ömürlü hem performanslı hemde depo alanı geniş.
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murdocklawless 5 yıl
bu kadar isyan eden olunca bende adblock'u kapatıp bir bakayım dedim meraktan. abooov ne nasıl vodafone reklamıdır öyle arkadaş?
kardeşim video çekerken arka fona koyun vodafone afişi, posteri, vs. artık ne bulursanız. hem adblock'a takılmaz, hemde millet isyan etmez.
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breaxman 5 yıl
Biraz da uygun bütçeliler için daha uygun donanım parçalarını inceleseniz çok sevinirim :)
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regaibyigit. 5 yıl
velociraptor kadar karizmatik bi isim duymadım sanırım harika
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bkadem 5 yıl
Ana sayfada HTC One'nin reklamını yapıp'ta telefonun ekranında Nokia Lumia 1020 almak için 41 neden yazması ve tam bir facia. Bu reklamı hiç mi kontrol eden olmamış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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infom@n 5 yıl
5400 ve 7200rpm de kene gibi yapıştı kardeşim.
İlk videoya başlarken soğutucusuz laptopta kullanılır diye düşünüyordum ama garanti ve ısı mevzusu beni hüsrana uğrattı :)
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gageracer 5 yıl
barakli87
HsnaDh yüklü miktarda bağış yapıcam yeter ki şu iğrenç vodafone reklamlarını kaldırsınlar
yapman ki...

DH premium çıksın aylık ücret vericem 5-10 lira artık ne istenirse bende.
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adam olun 5 yıl
7200 devirli black serisi nasıl gürültülü çalışıyor 1000 devirli bu diskler kimbilir nasıl gürültü yayar
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Psydia 5 yıl
6.jenerasyonu bilmiyorum ama en son wd caviar black velociraptor'dan hizliydi.
İzleyelim bakalim
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rtsbora 5 yıl
Bu performansı ile Velociraptor, Blue serisinin bile gerisinde kalıyor. Zira Blue serisinde 1 tblık tek plaka var ve 200 mb/s hızlara çıkabiliyor. Mevcut jenerasyon Velociraptor'ın 333 mblık 3 plakalı yapısı, 10.000 rpm'in avantajını yok ediyor. WD en kısa zamanda Velociraptor disklerin plaka yoğunluğu yüksek, yeni jenerasyonunu piyasaya sürmeli.
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