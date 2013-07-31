WD VelociRaptor 1TB Sabit Disk Video İnceleme

barakli87 HsnaDh yüklü miktarda bağış yapıcam yeter ki şu iğrenç vodafone reklamlarını kaldırsınlar yapman ki...
HsnaDh yüklü miktarda bağış yapıcam yeter ki şu iğrenç vodafone reklamlarını kaldırsınlar
kardeşim video çekerken arka fona koyun vodafone afişi, posteri, vs. artık ne bulursanız. hem adblock'a takılmaz, hemde millet isyan etmez.
İlk videoya başlarken soğutucusuz laptopta kullanılır diye düşünüyordum ama garanti ve ısı mevzusu beni hüsrana uğrattı :)
DH premium çıksın aylık ücret vericem 5-10 lira artık ne istenirse bende.
İzleyelim bakalim