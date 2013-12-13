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WP8 için GroupMe uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için GroupMe uygulaması güncellendi
Artık Skype ailesi bünyesinde yer alan grup mesajlaşma uygulaması GroupMe, Windows Phone 8 için 4.7.0 sürümüne güncellendi.
Microsoft tarafından hazırlanan GroupMe, e-postadan daha hızlı bir seçenek olarak geliyor ve herkesin toplu şekilde görüşmesi noktasında görev yapıyor. Yayınlanan 4.7.0 sürümüyle grup tasarımı yenilenen, grup içi fotoğraf ve video paylaşma desteği getirilen ve bünyesine konuşma geçmişinin temizlenmesi için seçenek eklenen uygulama, hata çözümlerine ve performans geliştirmelerine de kavuşuyor.
Ücretsiz olarak sunulan GroupMe uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/groupme/4116f88c-ad1b-464a-b12d-c5f52b2e16e2 Yorum Yaz
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ayemdi 5 yıl
Mesajları internet üzerinden skype alt yapısını kullanarak mı gönderip/alıyor?
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