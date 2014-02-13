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WP8 için hazırlanan Creative Camera uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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NDTNguyen tarafından Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan fotoğraf uygulaması Creative Camera, birçok yeni özellikle 3.5.5.0 sürümüne güncellendi.
Fotoğraf çekme ve düzenleme noktasında görev yapan Creative Camera, bu işlemler için bünyesinde birçok ayar seçeneği ile hazır filtreler barındıran ve Nokia Imaging SDK (Resim işleme kütüphanesi) üzerine kurulan Creative Camera uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle artık dokunma temelli yakınlaştırma yapabiliyor, Lumia 1020 için yüksek çözünürlükte kayıt desteği kazanıyor, bünyesine yüz takip, fotoğraf ön izleme ve netleme yardım ışığı ayarları ekleniyor, filtreleri eskiye oranla çok daha yumuşak şekilde düzenleyebiliyor / ekleyebiliyor, galeri fotoğrafları içerisinden fotoğraf silinmesine izin veriyor ve son olarak Photo Hub ile entegrasyon kurabiliyor.
4 TL fiyat etiketiyle satılan Creative Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/creative-camera/58b025ca-b7a9-4533-8d39-77d681e09eff Yorum Yaz
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