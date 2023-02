Find My Kids'in tüm özellikleri deprem nedeniyle ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından okullar tatil edilmişti. 71 ilde okullar bu Pazartesi (20 Şubat 2023) açılıyor. Öğrencilerin okula dönmesiyle birlikte velilerin aklı çocuklarında olacak.

Anne ve babalar, depremin getirdiği kaygıyla birlikte çocukları hakkında daha fazla endişe duyacak. “Çocuğum acaba okula vardı mı?”, “Şu anda nerede?", "Ne zaman evde olur?” gibi soruları hemen her gün sormaya başlayacaklar. Depremin getirdiği endişeyi biraz olsun hafifletmek isteyen Find My Kids uygulaması, Find My Kids normalde ücretli olan özelliklerini Türkiye’de normalleşme sürecine kadar tamamen ücretsiz olarak sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel, “Depremlerde yaşanan kayıplardan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Bölgedeki herkesin ve sevdiklerinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gerçekten çok zor bir durum yaşıyoruz ülke olarak. Ancak öğrencilerimizin de okullarına dönmesi gerekiyor. Bu durum tabii ki anne babalar için hiç kolay değil. Çünkü hem yüreklerde depremin oluşturduğu endişe hem de akıllarda bu endişeye bir çözüm arama telaşı var. Üstelik deprem bölgesinden diğer şehirlere gelen çok sayıda öğrencimiz de bulunuyor. İşte biz de tam bu noktada anne babaların endişelerine bir çözüm üretmeye yardımcı olmak için depremlerin ardından uygulamamızı tüm Türkiye’de ücretsiz olarak kullanıma sunmaya başladık. Ücretsiz kullanım imkanını yardım seferberliği süresince, ülkemizde durum biraz olsun normalleşene kadar sürdüreceğiz. Şu an için Find My Kids’i telefonuna indirip kuran herkes uygulamanın tüm özelliklerinden hiçbir kısıtlama olmadan yararlanabilir” dedi.

Tam Boyutta Gör Kendi telefonunuza ve çcouğunuzun telefonuna indirebileceğiniz Find My Kids uygulaması sayesinde çocuğunuzun konumunu görebilir, okula vardığında bildirim alabilir, çocuğunuz telefonunu açmıyorsa uyarı zili çalabilir, pil seviyesini kontrol edebilir ve çeşitli görevler verebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.findmykids.app

Find My Kids: Parental Сontrol Lifestyle Ücretsiz 168,5 MB

