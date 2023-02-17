Find My Kids'in tüm özellikleri deprem nedeniyle ücretsiz oldu

Anne ve babalar, depremin getirdiği kaygıyla birlikte çocukları hakkında daha fazla endişe duyacak. “Çocuğum acaba okula vardı mı?”, “Şu anda nerede?", "Ne zaman evde olur?” gibi soruları hemen her gün sormaya başlayacaklar. Depremin getirdiği endişeyi biraz olsun hafifletmek isteyen Find My Kids uygulaması, Find My Kids normalde ücretli olan özelliklerini Türkiye’de normalleşme sürecine kadar tamamen ücretsiz olarak sunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel, “Depremlerde yaşanan kayıplardan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Bölgedeki herkesin ve sevdiklerinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gerçekten çok zor bir durum yaşıyoruz ülke olarak. Ancak öğrencilerimizin de okullarına dönmesi gerekiyor. Bu durum tabii ki anne babalar için hiç kolay değil. Çünkü hem yüreklerde depremin oluşturduğu endişe hem de akıllarda bu endişeye bir çözüm arama telaşı var. Üstelik deprem bölgesinden diğer şehirlere gelen çok sayıda öğrencimiz de bulunuyor. İşte biz de tam bu noktada anne babaların endişelerine bir çözüm üretmeye yardımcı olmak için depremlerin ardından uygulamamızı tüm Türkiye’de ücretsiz olarak kullanıma sunmaya başladık. Ücretsiz kullanım imkanını yardım seferberliği süresince, ülkemizde durum biraz olsun normalleşene kadar sürdüreceğiz. Şu an için Find My Kids’i telefonuna indirip kuran herkes uygulamanın tüm özelliklerinden hiçbir kısıtlama olmadan yararlanabilir” dedi.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.findmykids.app
Find My Kids: Parental Сontrol Lifestyle Ücretsiz 168,5 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah