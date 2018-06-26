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WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü hizmete girdi

Kablosuz ağların güvenliğini artıran yeni WPA3 Wi-Fi protokolü kullanıma sunuldu. Birçok güvenlik önleminin bulunduğu WPA3 standardına dair ayrıntılar haberimizde.
11 ay
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Diğer Yazılım
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Endüstri 4.0 ve IoT ile birlikte nesnelerin internetle olan etkileşimi ciddi ölçüde ivme kazandı. Üstelik bulut teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok bilginin sanal ortama aktığına tanık oluyoruz. Şu unutulmamalı ki 21. yüzyılın en kıymetli değeri "bilgi" ve bilginin güvenliğinin sağlamak bir hayli önemli. Bu bağlamda düzenli aralıklara çeşitli güvenlik iyileştirmelerini yapıldığını görüyoruz. Son gelişmeler ise kablosuz ağların güvenliğini sağlayan WPA şifreleme standardıyla ilgili.
Evlerimizde, iş yerlerimizde ve birçok yerde karşımıza çıkan kablosuz ağların güvenliğini WPA şifreleme standardıyla sağlanıyor. Halihazırda kullanılan WPA ve WPA2 güvenlik protokollerine uzun süredir geliştirme aşamasında bulunan ve an itibariyle tamamlanan WPA3 Wi-Fi standardı eklendi. Daha önce WPA 2 protokolünün kırılmasıyla birlikte birçok cihaz tehlike altında kalmıştı dolayısıyla kullanıma sunulan WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü büyük önem arz ediyor.  WPA3, WPA2'ye ek olarak ne gibi güvenlik önlemleri sunuyor?

WPA3 yenilikleri neler?

WPA3 güvenlik protokolü, WPA3-kişisel ve WPA3-kurumsal olmak üzere iki modu desteklemeye devam ediyor. 
  • WPA3-Kişisel: Kişisel kullanıcılar için tasarlanan bu güvenlik protokolüyle veri şifreleme ve veri trafiğini güvenliğini arttırmak için daha güvenli bir şifre tabanlı kimlik doğrulama sistemi kullanılıyor. WPA3, üçüncü taraf şahısların şifre tahmin girişimlerine karşı kullanıcılar için daha güçlü koruma sağlamak amacıyla SAE (Eş Zamanlı Denklik Doğrulama) özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu sayede daha güçlü ve tahmin edilmesi zor parolalara sahip olmak mümkün.
  • WPA3-Kurumsal: Bu protokol ile birlikte hükümet veya finansal kuruluşlar gibi hassas verileri ileten ağlar için ek koruma sağlayan 192 bit şifreleme gücü kullanıma sunuldu.
14 yaşındaki WPA2 standardına göre kablosuz ağları çok daha güvenli hale getiren WPA3 protokolü, çevrimdışı şifre tahmin etme saldırıları aracılığıyla ağınıza yabancı kişilerin katılmasını neredeyse imkansız kılıyor. WPA2, sapmaların yönlendiricinizden veri yakalamasına ve daha sonra şifrelerinizi bilgisayarlarla tahmin etmelerine ve böylece Wi-Fi kurulumunuza erişebilmelerine izin verir, ancak WPA3 ile böyle bir hackleme girişimi mümkün değil.
Yeni standartla sağlanan bir diğer güvenlik önlemi ise, herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda verileriniz üzerinde ek gizlilik sağlanıyor. Bu da, bilgisayar korsanlarının ağınızdaki şifrelenmiş bir iletimi kırıp koparsa bile verilerinize erişimi zorlaştırır.  
Ayrıca Easy Connect aracılığıyla ekranı olmayan akıllı ev cihazlarının bir telefon aracılığıyla kablosuz ağlara katılması sağlanıyor.

WPA3 ne zaman kullanılacak? Hangi cihazlar güncelleme alacak?

WPA3 güvenlik standardını kullanabilmek için yeni bir Wi-Fi yönlendiricisi, telefon veya WPA3 destekli yeni bir cihaz almak zorunda kalabilirsiniz ancak mevcut cihazlarınızın üreticileri donanımsal olarak WPA3 kullanımına müsait olan ürünlere WPA3 güncellemesini verebilir. An itibariyle kullanılabilir durumda olan WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolünün 2019 yılı itibariyle yaygınlaşması bekleniyor. 

https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-certified-wpa3-security Yorum Yaz
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SkyTech74 11 ay en beğenilen
Zaten WPA2 kullanan yerler küçük işletmelerdir.
Büyük işletmeler Radius Auth. ve 802.1X Kullandıkları için onlar için pek sıkıntı değil.
WPA3 millete ve vatana hayırlı olsun.
Zaten WPA2 kullanan yerler küçük işletmelerdir.Büyük işletmeler Radius Auth. ve 802.1X Kullandıkları için onlar için pek sıkıntı değil.WPA3 millete ve...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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sosisvesalam 11 ay
yenisini satmak için eskisini kırdırmışlar mı gerçi bunun da açığını bazı devletlere vermişlerdir
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SEO-Uzmanı 11 ay
merak etmeyin bununda şifreleme işlemcisinde
bir arka plan güvenlik açığı mutlaka
çipleri yapan firma tarafından bir şekliyle konulmuştur.
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SkyTech74 11 ay en beğenilen
Zaten WPA2 kullanan yerler küçük işletmelerdir.
Büyük işletmeler Radius Auth. ve 802.1X Kullandıkları için onlar için pek sıkıntı değil.
WPA3 millete ve vatana hayırlı olsun.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ParaMounT99229 11 ay SkyTech74
küçük işletme ve şahıslar zaten bas tuşa açılsın dışında ki her şeye karşı olduğu için normaldir. Sertifika kullanmak mantıklıdır fakat yeni çıkan garip bir açık nedeni ile bazı cihazlarda ne sertifika ne de başka bir şey kullanmak hiç bir anlam ifade etmemektedir ve şu an için ne bir çözüm ne de nasıl modemin içine farklı bir yazılımın kurularak kendi başına işletim sistemi gibi faaliyet gösterdiğini bilen yok en çok Tp-link ve Airties ürünleri etkileniyor il 2 firma ardından Zyxel yani bilindik ürünler ile işler çok zor o yüzden özel cihaz kullanmak şart şirketlerde.
donanimhaber.com/...
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Moving On 11 ay
Haber için teşekkürler.
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sosisvesalam 11 ay
yenisini satmak için eskisini kırdırmışlar mı gerçi bunun da açığını bazı devletlere vermişlerdir
1 Yanıt Yanıtla +4
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ReflexAction 11 ay sosisvesalam
14 sene olmuş wpa2 çıkalı öyle bir dertleri olsa şuan wpa6 da falan olurduk ama devlet konusunda haklısın her zaman işler öyle yürür
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