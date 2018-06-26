WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü hizmete girdi

Endüstri 4.0 ve IoT ile birlikte nesnelerin internetle olan etkileşimi ciddi ölçüde ivme kazandı. Üstelik bulut teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok bilginin sanal ortama aktığına tanık oluyoruz. Şu unutulmamalı ki 21. yüzyılın en kıymetli değeri "bilgi" ve bilginin güvenliğinin sağlamak bir hayli önemli. Bu bağlamda düzenli aralıklara çeşitli güvenlik iyileştirmelerini yapıldığını görüyoruz. Son gelişmeler ise kablosuz ağların güvenliğini sağlayan WPA şifreleme standardıyla ilgili.

WPA3 Wi-Fi standardı eklendi. Daha önce WPA 2 protokolünün Evlerimizde, iş yerlerimizde ve birçok yerde karşımıza çıkan kablosuz ağların güvenliğini WPA şifreleme standardıyla sağlanıyor. Halihazırda kullanılan WPA ve WPA2 güvenlik protokollerine uzun süredir geliştirme aşamasında bulunan ve an itibariyle tamamlananstandardı eklendi. Daha önce WPA 2 protokolünün kırılmasıyla birlikte birçok cihaz tehlike altında kalmıştı dolayısıyla kullanıma sunulan WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolü büyük önem arz ediyor. WPA3, WPA2'ye ek olarak ne gibi güvenlik önlemleri sunuyor?

WPA3 yenilikleri neler?

WPA3 güvenlik protokolü, WPA3-kişisel ve WPA3-kurumsal olmak üzere iki modu desteklemeye devam ediyor.

WPA3-Kişisel: Kişisel kullanıcılar için tasarlanan bu güvenlik protokolüyle veri şifreleme ve veri trafiğini güvenliğini arttırmak için daha güvenli bir şifre tabanlı kimlik doğrulama sistemi kullanılıyor. WPA3, üçüncü taraf şahısların şifre tahmin girişimlerine karşı kullanıcılar için daha güçlü koruma sağlamak amacıyla SAE (Eş Zamanlı Denklik Doğrulama) özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu sayede daha güçlü ve tahmin edilmesi zor parolalara sahip olmak mümkün.

Kişisel kullanıcılar için tasarlanan bu güvenlik protokolüyle veri şifreleme ve veri trafiğini güvenliğini arttırmak için daha güvenli bir şifre tabanlı kimlik doğrulama sistemi kullanılıyor. WPA3, üçüncü taraf şahısların şifre tahmin girişimlerine karşı kullanıcılar için daha güçlü koruma sağlamak amacıyla SAE (Eş Zamanlı Denklik Doğrulama) özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu sayede daha güçlü ve tahmin edilmesi zor parolalara sahip olmak mümkün. WPA3-Kurumsal: Bu protokol ile birlikte hükümet veya finansal kuruluşlar gibi hassas verileri ileten ağlar için ek koruma sağlayan 192 bit şifreleme gücü kullanıma sunuldu. 14 yaşındaki WPA2 standardına göre kablosuz ağları çok daha güvenli hale getiren WPA3 protokolü, çevrimdışı şifre tahmin etme saldırıları aracılığıyla ağınıza yabancı kişilerin katılmasını neredeyse imkansız kılıyor. WPA2, sapmaların yönlendiricinizden veri yakalamasına ve daha sonra şifrelerinizi bilgisayarlarla tahmin etmelerine ve böylece Wi-Fi kurulumunuza erişebilmelerine izin verir, ancak WPA3 ile böyle bir hackleme girişimi mümkün değil. Ayrıca Bkz. "Einstein'ın izafiyet teorisi evrensel ölçekte kanıtlandı" Yeni standartla sağlanan bir diğer güvenlik önlemi ise, herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda verileriniz üzerinde ek gizlilik sağlanıyor. Bu da, bilgisayar korsanlarının ağınızdaki şifrelenmiş bir iletimi kırıp koparsa bile verilerinize erişimi zorlaştırır. Ayrıca Easy Connect aracılığıyla ekranı olmayan akıllı ev cihazlarının bir telefon aracılığıyla kablosuz ağlara katılması sağlanıyor. WPA3 ne zaman kullanılacak? Hangi cihazlar güncelleme alacak? WPA3 güvenlik standardını kullanabilmek için yeni bir Wi-Fi yönlendiricisi, telefon veya WPA3 destekli yeni bir cihaz almak zorunda kalabilirsiniz ancak mevcut cihazlarınızın üreticileri donanımsal olarak WPA3 kullanımına müsait olan ürünlere WPA3 güncellemesini verebilir. An itibariyle kullanılabilir durumda olan WPA3 Wi-Fi güvenlik protokolünün 2019 yılı itibariyle yaygınlaşması bekleniyor.

https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-certified-wpa3-security