WSJ: Apple'ın iki farklı iPhone stratejisinde soru işaretleri var

Bir süre önce iPhone 5c'ye tüketicilerin yeterince ilgi göstermediği ve bu tablo karşısında Apple'ın üretim kapasitesini azalttığı yönündeki habere bir destek de Apple'a en yakın kaynaklardan biri olan The Wall Street Journal tarafından geldi.

WSJ'nın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, tüketicilerin gösterdiği düşük talep doğrultusunda 4.çeyrekteki üretim hacmini yaklaşık %25-%30 mertebesinde azaltacak. Apple'dan bu yöndeki bilgilendirmenin üretimi gerçekleştiren iş ortaklarına iletildiğini belirten WSJ, iPhone 5c üretiminin üçte ikisinden sorumlu olan Pegatron'un 4.çeyrekteki üretim hacmini yaklaşık %20 oranında,. iPhone 5c'lerin geri kalanını üreten Hon Hai ya da bilinen adıyla Foxconn ise üretim hacmini 1/3 oranında azaltacağını belirtti.

Ancak WSJ, iPhone 5s konusunda ise Apple'ın beklentilerin üzerinde taleple karşılaştığını ve firmanın bu talebi karşılayabilmek adına iPhone 5s'in üretim kapasitesini yükselttiğinin altını çizdi.

Fransız servis sağlayıcısı Orange SA'nın finanstan sorumlu yöneticisi Gervais Pellissier de WSJ'a yaptığı açıklamada 5c'nin tahmin edilenden daha kötü bir satış performansı ortaya koyduğunu ve bu durumun en temel sebebinin satış fiyatı olduğunu, bu tablo karşısında da iPhone 4s'nin hala çekici ve uygun fiyatlı alternatif olarak öne çıktığını söyledi.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304864504579138761727258256