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WSJ: Apple'ın iki farklı iPhone stratejisinde soru işaretleri var

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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WSJ: Apple'ın iki farklı iPhone stratejisinde soru işaretleri var

Bir süre önce iPhone 5c'ye tüketicilerin yeterince ilgi göstermediği ve bu tablo karşısında Apple'ın üretim kapasitesini azalttığı yönündeki habere bir destek de Apple'a en yakın kaynaklardan biri olan The Wall Street Journal tarafından geldi.

WSJ'nın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, tüketicilerin gösterdiği düşük talep doğrultusunda 4.çeyrekteki üretim hacmini yaklaşık %25-%30 mertebesinde azaltacak. Apple'dan bu yöndeki bilgilendirmenin üretimi gerçekleştiren iş ortaklarına iletildiğini belirten WSJ, iPhone 5c üretiminin üçte ikisinden sorumlu olan Pegatron'un 4.çeyrekteki üretim hacmini yaklaşık %20 oranında,. iPhone 5c'lerin geri kalanını üreten Hon Hai ya da bilinen adıyla Foxconn ise üretim hacmini 1/3 oranında azaltacağını belirtti.

Ancak WSJ, iPhone 5s konusunda ise Apple'ın beklentilerin üzerinde taleple karşılaştığını ve firmanın bu talebi karşılayabilmek adına iPhone 5s'in üretim kapasitesini yükselttiğinin altını çizdi.

Fransız servis sağlayıcısı Orange SA'nın finanstan sorumlu yöneticisi Gervais Pellissier de WSJ'a yaptığı açıklamada 5c'nin tahmin edilenden daha kötü bir satış performansı ortaya koyduğunu ve bu durumun en temel sebebinin satış fiyatı olduğunu, bu tablo karşısında da iPhone 4s'nin hala çekici ve uygun fiyatlı alternatif olarak öne çıktığını söyledi.


http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304864504579138761727258256 Yorum Yaz
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Git-Gel 6 yıl en beğenilen
Apple bile 5c yi niye çıkardı bilmiyo...
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Fx_57,5 6 yıl
fblikral
Zayen 5c arac olarak kullanildi amaclari 55s satiislarini artirmakti

5c çıksın çıkmasın 5s zaten çok satacak hep böyle oldu böylede olacak.
5c deki amaç 5teki malzemeden çalıp aynı fiyata satmak.5in maliyeti daha fazla olduğundan plastik yaparak kasayı maliyetten kar ediyorlar ama hesap tutmamış gibi.
fblikralZayen 5c arac olarak kullanildi amaclari 55s satiislarini artirmakti5c çıksın çıkmasın 5s zaten çok satacak hep böyle oldu bö...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
beklenen bişeydi zaten
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evereve 6 yıl
Yalnız 5C gerçekten 5S satışlarını körükledi gibi. Seri 5C ile devam ediyor ancak 5S top premium gibi bir görüntü oluştu piyasada, bu da yaradı Apple'a.
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doctor5945 6 yıl
Bence bu cihaz türkiyede çok satar çünkü operatörler bu cihazla 5s arasına temiz 500 tl fiyat farkı koyarlar 1800 2300 gibi,birde 5c de kullanılan polikarbon kasa çok elit bayağı durmuyor ve kesinlikle sırıtmıyor kalitesiz meteryal hissi uyandırmıyor bir samsung bir lg deki gibi bastırsanızda kurcalasanızda catır çutur ses duyulmuyor erdi ön incelemesinde söylemişti premium kalite hissi uyandırıyor diye iphone kullanıcıları benzer kasaya 3g ve 3gs den alışkın zaten 2 nesil kullandılar aliminyum olmayan kasayı yadırgayacaklarını sanmıyorum birde ufak tefek donanımsal artılarının yanında ios7 bu cihaz üzerine inşaa edildiği için bence iphone 5 ten bile daha akıcı olabilir dikkatli kullanıcılar açısından ve tabi birde değişik renklerde cihaz kullanmayı sevecek insanlarda olabilir.Sonuçta yekpare kasa olduğu için elde tutş hisside iyi olacaktır diye düşünüyorum ama tabi tercih meselesi ama kesinlikle kalitesizlik hissi uyandırmayacağından eminim apple yaptıysa en iyisini yapmıştır.
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bkadem 6 yıl
Apple hakkında kötü dedikodular üretilmeye başlandı. Adam çok karamsar konuşmuş ama söylediklerinde haklılık payı var.
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Faber, Apple'ın son dönemde çıkardığı ürünlerin çok manasız olduğunu ve bu durumun Apple'ı sonunu getireceğini söyledi.
Kaynak = hurriyet.com.tr/...
Öngörüleri nedeniyle tüm dünyada Dr. Kıyamet olarak bilinen yatırım uzmanı Marc Faber, Apple'ın son dönemde piyasaya sürdüğü yeni ürünlerine ilişkin olumsuz eleştirilerde bulundu. Faber "Apple'ın son dönemde ardarda piyasa çıkardığı ürünler çok boş ve manasız. Bu durum Apple'ın sonunu getirecek. Bugün iflas edecek demiyorum, ancak bu eninde sonunda olacak" diye konuştu.
Apple'ı bir dönemin kamera ve fotoğraf makinası alanında efsane markası Polaroid ile karşılaştıran Faber, " Apple'ın bugünkü durumu tıpkı 1970'lerin Polaroid ‘ine benziyor. Polaroid ‘in yaratıcısı Doktor Edwin Land, dünyada kimsenin sahip olmadığı kadar çok patente sahipti. Ancak 1982 yılında Land'in şirketteki görevinden ayrılması, şirketi kaçınılmaz sona sürükledi. 2001 yılına gelindiğindeise Polaraid resmi olarak iflasını açıkladı" dedi.
Teknoloji şirketlerinin sonsuza dek aynı çizgide devam edebilmesi mümkün olmadığını düşünen "Faber sözlerine şöyle devam etti, " Bugün Apple'a baktığınızda, 43 milyardolar nakite paraya sahip, yalnızca 2. çeyrekte 35 milyar dolar ciro yapmayı başarmış ve piyasa değeri 450 milyar dolara ulşamış çok güçlü bir şirket görüyorsunuz. Ancak geçmişte pek çok örnek bize gösterdi ki teknoloji şirketlerini bir gün piyasadan silinmeye mahkumlar."
Faber, Apple'ın en büyük probleminin ise çıkardığı ürünlerin tam olarak kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etti. Dr Kıyamet, " Kısacası Apple yetişkinlere oyuncak üretiyor" dedi.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
rengarenk Bir telefon kasa materyali düşük Birazda kız işi gibi fiyat yüksek 5 ten az farkı var. 5s i tek çıkarsalardı daha iyi olurdu. bunca zaman tek çıkardılar yinede güzel sattılar. 4s in 8 gb ligina ne gerek var. 5s almayı düşünüyorum. 5c nin fiyati dusse bile almam. 5 bile daha iyidir.
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WB 6 yıl
Iphone yetiskin oyuncagi, 15-25 yas araligi premium kasayi napsin, ayrica korumakta da problem yasiyorlar. Rengarenk genclere yonelik cihaz cikardilar, darbelere karsida biraz daha dayanakli sonuc olarak, ancak fiyat olayi olmadi, 300-400$ arasi olmasi gerekiyordu, 6C de dersine biraz daha iyi calisacagina eminim apple in..
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Public_Enemy 6 yıl
5S ve 5c arasındaki fiyat farkı az, bir de zaten hava atmayı seven kesim bunları alıyor, adam niye düşüğünü alsın.
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koyunsavar 6 yıl
Shady
tarzan76 bu ekrem sagy icin gsmarena.com/...
Merhabalar, GSM Arena biraz geç kalmış. Biz dün girmiştik bu haberi. Aşağıdaki bağlantı haberi yazmadığımızı düşünen siz ve sizin gibi arkadaşlar için gelsin: donanimhaber.com/... İyi forumlar.

dogru haber benzesiyor gibi ama ikisi arasinda buyuk fark var senin yaptigin super yorumlar sayesinde iphone yine galip gelmis. oysa obur site iphone u senin gibi mukemmel cihaz gosterip sonrada ekrani rakiplerinden biraz geri olabilir demiyor tarafsiz anlatiyor.
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II. Aragorn 6 yıl
5c yi o fiyata koyarsan tabi
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koyunsavar 6 yıl
tarafsiz gercek haber andronova.net/...
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