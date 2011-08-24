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WSJ: Yeni iPhone, Ekim ayının ortasında satışa sunulacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,5b
1
21
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Amerika'nın saygın gazetelerinden The Wall Street Journal'a göre, yaklaşık 4 sene sadece AT&T tarafından satılan ancak bu yılın başında CDMA destekli modeli Verizon tarafından da satışa sunulan iPhone, 5.Nesil ile birlikte Sprint aracılığıyla da satışa sunulacak.

Konuya yakın isimlerine dayandırdığı haberinde Sprint'in Amerika'da iPhone'u satışa sunacak olan 3.operatör olacağını söyleyen The Wall Street Journal, yeni iPhone'un üç operatör tarafından da aynı anda ekim ayının ortasında satışa sunulacağını belirtiyor.

The Wall Street Journal yeni iPhone için Ekim ayının ortasını işaret etmiş olsa da yaklaşan geleneksel eylül ayı etkinliğinde tanıtılması beklenen iPhone 5'in satışa sunulacağı tarih için 7 Ekim tarihinin konuşulduğunu belirtelim.


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NDS 8 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
@ControlYourDream
o amerikadaki çıkış tarihi senin almana daha çok var

Nerden biliyorsun belki adam Amerika'da yaşıyor?
DH Misafiri@ControlYourDreamo amerikadaki çıkış tarihi senin almana daha çok varNerden biliyorsun belki adam Amerika'da ya...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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tahir40 8 yıl
Yok haziranda duyuralacak, yok temmuzda satışa sunulacak... Yılan hikayesine döndü iphone 5. Şimdi Ekimde satışa sunulacak(mış) deniliyor. Tükiyeye 6 ay gecikmeli gelir adetli satışı. Güncel akıllı telefonlar iphone4 ü hız açısından 3e katlıyor. Ben miadı dolmuş iphonumu sattım.
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T®an©e Addi©T 8 yıl
çıksın artık
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redbloodedman 8 yıl
iPhone alcam diye beklemek dünyanın en acılı telefon bekleyişidir. Bkz. aralığa kadar iphone 4 bulamayan iphonezedeler konusu:)
Tanıtılcakta amerikada çıkacakta türkiyeye gelecekte stok sıkıntısı aşılacakta, fiyatı karaborsadan normale incekte... eşşek öldü be çoktan :D
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i Am Not Dead 8 yıl
iyide şuan zaten iphone 4 64 gb var şirketlere veriliyor dayımda mevcut fotografını bi ara atabilirim beyaz ilk gördügümde çin sandım cunku 64 gb imkansız gibi geliyodu ama varmıs malesef
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E.TAH 8 yıl
Bi suru resim cikti bole ama bence tipi degismicek. Ama 64 gb kesin cikar...
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bulancaklı_28 8 yıl
yılan hikayesine döndü ıphone 5 çıkacaksa çıksın
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tcoRED 8 yıl
3g ve 3gs arasindaki tasarim farkina bakicak olursak ip4 ve ip(4s,5 vs.) arasindaki farkta bukadar olabilir. Bna en olasi tasarim bu geldi suan
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s700 8 yıl
Tanıtılacak ve buralar Türkiye de kaç para olur? Sizce iphone 5'i bekleyeyimmi yoksa 4 ümü alayım gibi konularla dolup taşacak. Umarım o sıkıcı günleri çabuk geçeriz.
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serhatsb 8 yıl
Devlet sırrı mübarek sanki...
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Klasör.:X:. 8 yıl
benim en merak ettiğim konu fiyat.Dha doğrusu ülkemizdeki fiyatı
xD XD Xd xxdd
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teramit 8 yıl
ya yine farklı bir resimle haber geliyor her haberde ayrı bir görsel var herkes tutturduğuna atıyor.
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Catharacta Skua 8 yıl
Resme dikkat ettiyseniz model ''64 gb '' acaba ?
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Python 8 yıl
Bekleme nedenleri basit aslında hala ip4 deli gibi satıyor,5. nesli hemen piyasaya sürmüş olasalardı balta vurmuş olacaklardı ip4 satışlarına o yüzden beklemekte iyi hem rakipleride şu aralar durgun çıkartacakları modelleri çıkartmışlar apple için daha faydalı olmuş oldu neticede
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Batuist 8 yıl Python
NIKEmRe

Bekleme nedenleri basit aslında hala ip4 deli gibi satıyor,5. nesli hemen piyasaya sürmüş olasalardı balta vurmuş olacaklardı ip4 satışlarına o yüzden beklemekte iyi hem rakipleride şu aralar durgun çıkartacakları modelleri çıkartmışlar apple için daha faydalı olmuş oldu neticede


evet aslında tam olarak çıkmamasının hatta hakkında bilgi dahi verilmemesinin temel nedeni budur. son 3 aylık dönemde satılna iphone adedi 20 milyonun üzerinde idi.. neden ip4 jala satıyorken yenisini çıkarsın ki! yenisi çıkmadığı halde elde var olan 20 milyon satmış ki bu en çok satılan 3 aylık periyot.. ondan önceki 3 ayda 18 milyon satmış.. düşmüyor ki satışlar neden ip4'ten hala ekemek yemek varken (ki buna daha çok pasta denir :) yenisini piyasa çıkarıp satacak olan telefonu hemen eskitsinler.. olay tamamen stratejik.. ip5 hakkında bir ton bilgi çıkmış olsaydı da insanların satın almasında etkili olurdu ve insanları beklemeye sevkedebilirdi.. o yüzden hiçbir haber dahi çıkmıyor.. akıllı bir firma başka birşey yapmazdı açıkcası..
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Batuist 8 yıl
ciddi değişiklik yapsınlarda ekimde değilde kasımda çıksın.. madem insanları bu kadar beklettiler(ki neden bekliyorlarsa:) bari sadece işlemcisi ve kamerası değişmiş bir telefon olmasın...
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docekic 8 yıl
Aynı model cıkarıp duruyolar sadece işlemciyi falan değiştircekler yani alınmaya degmez iphone 4 ünüz varsa almaya gerek.
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