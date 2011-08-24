WSJ: Yeni iPhone, Ekim ayının ortasında satışa sunulacak

Amerika'nın saygın gazetelerinden The Wall Street Journal'a göre, yaklaşık 4 sene sadece AT&T tarafından satılan ancak bu yılın başında CDMA destekli modeli Verizon tarafından da satışa sunulan iPhone, 5.Nesil ile birlikte Sprint aracılığıyla da satışa sunulacak.

Konuya yakın isimlerine dayandırdığı haberinde Sprint'in Amerika'da iPhone'u satışa sunacak olan 3.operatör olacağını söyleyen The Wall Street Journal, yeni iPhone'un üç operatör tarafından da aynı anda ekim ayının ortasında satışa sunulacağını belirtiyor.

The Wall Street Journal yeni iPhone için Ekim ayının ortasını işaret etmiş olsa da yaklaşan geleneksel eylül ayı etkinliğinde tanıtılması beklenen iPhone 5'in satışa sunulacağı tarih için 7 Ekim tarihinin konuşulduğunu belirtelim.