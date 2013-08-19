WSJ: İlk parti iPhone 5S ve 5C'lerin denizaşırı yolculuğu yakında başlıyor

Ekonomi ve iş dünyasının saygın yayın kuruluşlarından The Wall Street Journal, Apple'ın 10 eylülde tanıtması beklenen yeni iPhone 5S ve 5C'nin ilk üretimlerinin yakında yola çıkacağını söyledi.

WSJ'nin konuyla bağlantılı kaynaklarının verdiği bilgilere göre Apple, iPhone'ların üretimini gerçekleştiren Foxconn'dan iPhone 5S ve 5C'lerin sevkiyatına eylül ayıyla birlikte başlanmasını istedi. Alınan bu bilgi Apple'ın yeni iPhone'ları çok gecikmeden satışa sunacağı iddiasını güçlendirirken;

Birkaç saat önce yayınladığımız diğer haberimizde Apple'ın 3.çeyrek için 8,2 milyon iPhone 5C ve 5,7 milyon iPhone 5S sevkiyatı gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirmiştik. O haberimize buradan ulaşabilirsiniz.