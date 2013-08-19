WSJ: İlk parti iPhone 5S ve 5C'lerin denizaşırı yolculuğu yakında başlıyor

Haber Editörü
Ekonomi ve iş dünyasının saygın yayın kuruluşlarından The Wall Street Journal, Apple'ın 10 eylülde tanıtması beklenen yeni iPhone 5S ve 5C'nin ilk üretimlerinin yakında yola çıkacağını söyledi.
WSJ'nin konuyla bağlantılı kaynaklarının verdiği bilgilere göre Apple, iPhone'ların üretimini gerçekleştiren Foxconn'dan iPhone 5S ve 5C'lerin sevkiyatına eylül ayıyla birlikte başlanmasını istedi. Alınan bu bilgi Apple'ın yeni iPhone'ları çok gecikmeden satışa sunacağı iddiasını güçlendirirken;
Birkaç saat önce yayınladığımız diğer haberimizde Apple'ın 3.çeyrek için 8,2 milyon iPhone 5C ve 5,7 milyon iPhone 5S sevkiyatı gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirmiştik. O haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
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Ayrıca, S serisi iPhone'lar zaten o modelin kendisine sahip olanlar için değil, benim gibi Android kullanıp geçmek isteyen ya da elindeki iPhone'u çok eskiyen kişilere öncelikle hitap ediyor. Umarım Apple, günümüz salgın hastalığı ve tüketim manyaklığı olan "gereksiz donanım" hastalığına tutulmaz.
Son olarak "caka satmak" için iPhone kullanıldığını iddia eden arkadaşlar; Elimdeki Nexus 4, her oyunu gayet iyi bir şekilde oynatıyor. Hiçbir yazı ve filmde piksel görmüyorum. 8 çekirdeğe de Full HD panele de pek ihtiyaç yok sanırım ? Alma amacı ? Hava atmak ? Bırakın isteyen istediğini kullansın. Benim telefonun parası senden, senin telefonun parası benden çıkmadıktan sonra herkes mutlu :)