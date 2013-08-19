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WSJ: İlk parti iPhone 5S ve 5C'lerin denizaşırı yolculuğu yakında başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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WSJ: İlk parti iPhone 5S ve 5C'lerin denizaşırı yolculuğu yakında başlıyor

Ekonomi ve iş dünyasının saygın yayın kuruluşlarından The Wall Street Journal, Apple'ın 10 eylülde tanıtması beklenen yeni iPhone 5S ve 5C'nin ilk üretimlerinin yakında yola çıkacağını söyledi.

WSJ'nin konuyla bağlantılı kaynaklarının verdiği bilgilere göre Apple, iPhone'ların üretimini gerçekleştiren Foxconn'dan iPhone 5S ve 5C'lerin sevkiyatına eylül ayıyla birlikte başlanmasını istedi. Alınan bu bilgi Apple'ın yeni iPhone'ları çok gecikmeden satışa sunacağı iddiasını güçlendirirken;

Birkaç saat önce yayınladığımız diğer haberimizde Apple'ın 3.çeyrek için 8,2 milyon iPhone 5C ve 5,7 milyon iPhone 5S sevkiyatı gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirmiştik. O haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


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kcankaynak 6 yıl en beğenilen
iPhone alan kişilerin çoğu, her türlü uygulamayı kullanabilme, uzun bir süre yazılımsal olarak sorun çıkartmadan çalışabilen iOS ve satarken minimum zarar etmek gibi avantajlarından dolayı kullanıyor. Ekranı, oyun oynarken belki ufak kalabilir ancak oturup çocuk gibi saatlerce oynamayacağımız için bu sorun değil. Elbette eşe, dosta, arkadaşa özenip alan da vardır. Hangimiz yeni bir cihaza özenmiyoruz ki ? 8 çekirdek, Full HD gibi haberleri görünce akıttığınız salyaları ne çabuk unuttunuz sevgili Android kullanan arkadaşlarım ?

Ayrıca, S serisi iPhone'lar zaten o modelin kendisine sahip olanlar için değil, benim gibi Android kullanıp geçmek isteyen ya da elindeki iPhone'u çok eskiyen kişilere öncelikle hitap ediyor. Umarım Apple, günümüz salgın hastalığı ve tüketim manyaklığı olan "gereksiz donanım" hastalığına tutulmaz.

Son olarak "caka satmak" için iPhone kullanıldığını iddia eden arkadaşlar; Elimdeki Nexus 4, her oyunu gayet iyi bir şekilde oynatıyor. Hiçbir yazı ve filmde piksel görmüyorum. 8 çekirdeğe de Full HD panele de pek ihtiyaç yok sanırım ? Alma amacı ? Hava atmak ? Bırakın isteyen istediğini kullansın. Benim telefonun parası senden, senin telefonun parası benden çıkmadıktan sonra herkes mutlu :)
iPhone alan kişilerin çoğu, her türlü uygulamayı kullanabilme, uzun bir süre yazılımsal olarak sorun çıkartmadan çalışabilen iOS ve satarken minimum zarar etme...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
abi neden ekranı büyütmessinki bari 4.2 falan yap retine ekran pahalı diyolar alakası yok adam 4inclik iphone5'i 2000 liraya satıyor 10 inclik ipad4 retina ekranı 1100'e satıyor kamera haric aynı donanım ipad 4 de var
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kcankaynak 6 yıl en beğenilen
iPhone alan kişilerin çoğu, her türlü uygulamayı kullanabilme, uzun bir süre yazılımsal olarak sorun çıkartmadan çalışabilen iOS ve satarken minimum zarar etmek gibi avantajlarından dolayı kullanıyor. Ekranı, oyun oynarken belki ufak kalabilir ancak oturup çocuk gibi saatlerce oynamayacağımız için bu sorun değil. Elbette eşe, dosta, arkadaşa özenip alan da vardır. Hangimiz yeni bir cihaza özenmiyoruz ki ? 8 çekirdek, Full HD gibi haberleri görünce akıttığınız salyaları ne çabuk unuttunuz sevgili Android kullanan arkadaşlarım ?

Ayrıca, S serisi iPhone'lar zaten o modelin kendisine sahip olanlar için değil, benim gibi Android kullanıp geçmek isteyen ya da elindeki iPhone'u çok eskiyen kişilere öncelikle hitap ediyor. Umarım Apple, günümüz salgın hastalığı ve tüketim manyaklığı olan "gereksiz donanım" hastalığına tutulmaz.

Son olarak "caka satmak" için iPhone kullanıldığını iddia eden arkadaşlar; Elimdeki Nexus 4, her oyunu gayet iyi bir şekilde oynatıyor. Hiçbir yazı ve filmde piksel görmüyorum. 8 çekirdeğe de Full HD panele de pek ihtiyaç yok sanırım ? Alma amacı ? Hava atmak ? Bırakın isteyen istediğini kullansın. Benim telefonun parası senden, senin telefonun parası benden çıkmadıktan sonra herkes mutlu :)
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VYC Majoris 6 yıl
Sağdaki iphone harika gözüküyor. Bu ton çok iyi.
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homeedition88 6 yıl
AYni gun icinde birbirini yalanlayan aslinda hepsinin birden de uydurma olabilme ihtimali olan ama asilda haber degil yeni cikacak urun reklami icin yapildigini bildigimiz haberleri! gormekten usandim (sozum meclisten disari, her haber kanalinda bu boyle) begenmiyorsan okumazssin kardesim moduna girmeden once millet hizla bu basliktan kaciyorum...
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M.M.G 6 yıl
Godolphin
M.M.G
GodolphinYıl olmuş 2013 hala gizli ürün çıkarma saklama vs yapan bir Apple firması.. Jobs dönemi olsa anlarız da hakkını veren cihazlar çıkıyordu ama artık teknolojinin gerisinde kalmış kimseyle başedemeyen bir cihazın neyini saklıyorsun neyin kafası bu cook?
hocam haklısın bazı konularda sonuna kadar. fakat şöylede bir gerçek var kabul edelim. senelerdir aman değişen bişey yok hep aynı şeyler vs vs laflar dönüyo firmayı eleştirenden geçilmiyordu. Şimdi sorarım sana Steve Jobs hala hayatta olsaydı ve firmanın başında olsaydı ios 7 bu kadar revizyon geçirirmiydi ? bu kadar yenilik içerirmiydi? ben iphone 5 kullanıyorum ve ios 7 yide çok beğendim (şahsi görüşüm). ha diyeceksinki tim cook fanımısın ? hayır değilim ama hem değişiklik isteyip hemde adamı bu kadar yargılayanları anlamak mümkün değil.
Şuna eminim ki ios revizyon geçirmese bile(zaten iosun revizyon geçirmesine de gerek yoktu biz jailbreak yapanlar zaten revizyonlu kullanıyorduk) cihaz çıktığında ulan adam yine yapmış be diyecektik ama şuan gerçekten bir Iphone sever olarak yıkılmış vaziyetteyim o ekranla bu cihaz maalesef rakiplerinden hep geride kalacak ama ben şuna adım gibi eminim gelecek yıl ekran ve pil büyüyecek (bunun aksini iddaa edenin alnını öperim) işte o zaman Iphonea dönüş yaptığımda kendimi gerçekten mutlu ve huzurlu hissedeceğim ama şuan için Iphone 5 kullanan birinin bu cihazları almasının bir mantığı ve ya açıklaması yok uzak durun. Saygılar Cem Y.

benim demek istediğim steve jobs olsa sanki farklı olurmuş gibi konuşmussun onu diyorum. ip4 ten ip4s e geçiştede tasarım açısından pek bi değişiklik yoktu. kamera yükselttiler işlemci hızlandı vs. yani jobs zamanındada değişen fazla bişey yoktu. ki bence cook yönetiminde bayağı bi değişiklik var. bkz: ipad mini. ve satışlarıda gayet iyi. kısacası demek istediğim jobs zamanındada aynı şey olucaktı (tasarım açısından). bu apple şirketinin bir satış ve pazarlama stratejisi. bu arada ip5 kullanıyorum 5s ide almayı düşünüyorum. bunun sebepleri var. 1.si artık sadece s serisi kullanıcam. 2.si bendeki ip5 siyah ve boya dökülmesi çizilmesi sorunlarıyla karşılaştım o yüzden yenilemeyi düşünüyorum. saygılar..
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dere.beyi 6 yıl
ben 5 inç iphone 6 bekliyorum onu alıcam
ben bu apple'ı bu yüzden seviyorum 5 ayda bir yeni model çıkarmıyolar 2 senede bir yeni model çıkarıyolar S serileri hız aşırtılmış olduğu için yeni model sayılmaz benim gözümde :)
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thinkwithbrain 6 yıl
iPhone Steve'den sonra dikiş tutturamaz.
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Godolphin 6 yıl
M.M.G

GodolphinYıl olmuş 2013 hala gizli ürün çıkarma saklama vs yapan bir Apple firması.. Jobs dönemi olsa anlarız da hakkını veren cihazlar çıkıyordu ama artık teknolojinin gerisinde kalmış kimseyle başedemeyen bir cihazın neyini saklıyorsun neyin kafası bu cook?
hocam haklısın bazı konularda sonuna kadar. fakat şöylede bir gerçek var kabul edelim. senelerdir aman değişen bişey yok hep aynı şeyler vs vs laflar dönüyo firmayı eleştirenden geçilmiyordu. Şimdi sorarım sana Steve Jobs hala hayatta olsaydı ve firmanın başında olsaydı ios 7 bu kadar revizyon geçirirmiydi ? bu kadar yenilik içerirmiydi? ben iphone 5 kullanıyorum ve ios 7 yide çok beğendim (şahsi görüşüm). ha diyeceksinki tim cook fanımısın ? hayır değilim ama hem değişiklik isteyip hemde adamı bu kadar yargılayanları anlamak mümkün değil.

Şuna eminim ki ios revizyon geçirmese bile(zaten ios'un revizyon geçirmesine de gerek yoktu biz jailbreak yapanlar zaten revizyonlu kullanıyorduk) cihaz çıktığında ulan adam yine yapmış be diyecektik ama şuan gerçekten bir Iphone sever olarak yıkılmış vaziyetteyim o ekranla bu cihaz maalesef rakiplerinden hep geride kalacak ama ben şuna adım gibi eminim gelecek yıl ekran ve pil büyüyecek (bunun aksini iddaa edenin alnını öperim) işte o zaman Iphone'a dönüş yaptığımda kendimi gerçekten mutlu ve huzurlu hissedeceğim ama şuan için Iphone 5 kullanan birinin bu cihazları almasının bir mantığı ve ya açıklaması yok uzak durun.
Saygılar Cem Y.
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utkuokulu 6 yıl
Birisi girip herkese ne yazdığına bakmadan eksi mi vermiş herkes de eksi
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M.M.G 6 yıl
Godolphin
Yıl olmuş 2013 hala gizli ürün çıkarma saklama vs yapan bir Apple firması.. Jobs dönemi olsa anlarız da hakkını veren cihazlar çıkıyordu ama artık teknolojinin gerisinde kalmış kimseyle başedemeyen bir cihazın neyini saklıyorsun neyin kafası bu cook?

hocam haklısın bazı konularda sonuna kadar. fakat şöylede bir gerçek var kabul edelim. senelerdir aman değişen bişey yok hep aynı şeyler vs vs laflar dönüyo firmayı eleştirenden geçilmiyordu. Şimdi sorarım sana Steve Jobs hala hayatta olsaydı ve firmanın başında olsaydı ios 7 bu kadar revizyon geçirirmiydi ? bu kadar yenilik içerirmiydi? ben iphone 5 kullanıyorum ve ios 7 yide çok beğendim (şahsi görüşüm). ha diyeceksinki tim cook fanımısın ? hayır değilim ama hem değişiklik isteyip hemde adamı bu kadar yargılayanları anlamak mümkün değil.
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JohnnyCash 6 yıl
Hadi hayırlısı olsun applea
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