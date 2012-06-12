WWDC 2012'de iOS6 ile birlikte yeni haritalar uygulaması tanıtıldı





Apple WWDC 2012’de Google’ın harita servislerinin yerini alacak yeni haritalar servisini tanıttı.

Apple’ın açıklamalarına göre yeni haritalar servisinde kullanılan haritaların hepsi şirket tarafından üretildi ve tüm dünyanın kapsam altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. iOS 6’da yerini alacak yeni haritalar uygulamasında 100 milyonun üzerinde ticari kaydın bulunduğu belirtilirken, kullanıcıların yerel aramalarını en iyi şekilde gerçekleştireceği de dile getiriliyor. Trafik entegrasyonunu da bünyesinde bulunduran uygulama trafik durumunu ve kazalar hakkında bilgilendirmeleri de yapabiliyor. Ayrıca uygulama Google’ın harita servisinin Android versiyonunda yer alan yol tarifini de artık kullanıcılara sunuyor. Siri'ninde unutulmadığı uygulamada kullanıcılar yol tariflerinde sesli yardım alabiliyor. Flyover adındaki yeni özellikle de kullanıcıların belli bir bölgeyi kuş bakışı, üç boyutlu olarak görmesi sağlanıyor.

Apple'ın yeni haritalar servisinin Google'ın servisleri kadar başarılı olup olamayacağını sonbahar aylarında iOS6'nın kullanıma sunulmasıyla birlikte göreceğiz.

http://www.slashgear.com/apple-reveals-new-maps-app-for-ios-6-11233262/