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WWDC 2012'de iOS6 ile birlikte yeni haritalar uygulaması tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Apple WWDC 2012’de Google’ın harita servislerinin yerini alacak yeni haritalar servisini tanıttı.

Apple’ın açıklamalarına göre yeni haritalar servisinde kullanılan haritaların hepsi şirket tarafından üretildi ve tüm dünyanın kapsam altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. iOS 6’da yerini alacak yeni haritalar uygulamasında 100 milyonun üzerinde ticari kaydın bulunduğu belirtilirken, kullanıcıların yerel aramalarını en iyi şekilde gerçekleştireceği de dile getiriliyor. Trafik entegrasyonunu da bünyesinde bulunduran uygulama trafik durumunu ve kazalar hakkında bilgilendirmeleri de yapabiliyor. Ayrıca uygulama Google’ın harita servisinin Android versiyonunda yer alan yol tarifini de artık kullanıcılara sunuyor. Siri'ninde unutulmadığı uygulamada kullanıcılar yol tariflerinde sesli yardım alabiliyor. Flyover adındaki yeni özellikle de kullanıcıların belli bir bölgeyi kuş bakışı, üç boyutlu olarak görmesi sağlanıyor.
Apple'ın yeni haritalar servisinin Google'ın servisleri kadar başarılı olup olamayacağını sonbahar aylarında iOS6'nın kullanıma sunulmasıyla birlikte göreceğiz. 

http://www.slashgear.com/apple-reveals-new-maps-app-for-ios-6-11233262/ Yorum Yaz
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cholonya 7 yıl en beğenilen
vay arkadaş, 10 dakikada 15 tane konu açtınız ios6 ile ilgili. hepsini tek konuda toplayıp ilk mesajı editleseniz daha iyi olmaz mıydı? biz de nereye bakacağımızı şaşırdık.
haber editörleri böyle yaparken üyelerin konularını mükerrer diyerek silmek abesle iştigal oluyor işte. neyse...
vay arkadaş, 10 dakikada 15 tane konu açtınız ios6 ile ilgili. hepsini tek konuda toplayıp ilk mesajı editleseniz daha iyi olmaz mıydı? biz de nereye bakacağım...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ikista 7 yıl
Batuist
google iosta haritalar uygulamasına destek vermiyordu zaten. androiddeki uygulama hergün geliştikçe iostaki uygulamaya üvey evlat muamelesi yaptı uzunca bir süredir. Bunun sonucu apple harita konusunda girşimlere başladı iyiki de google iosta harita uygulamasına eskisi gibi önem vermemiş aksi halde apple googleın uygulamasını yeterli bulup bu yönde bir girişimde bulunmayabilirdi. Bu sayede daha yenilikçi rekabetçi ve kaliteli bir harita uygulaması gelecek demektir. Demekki neymiş google efendi rakip işletim sisteminde de olsa uygulamalarını güncel tutmak her zaman yararına olacakmış değil mi!!! şimdi yalnız değilsin hatta çok ciddi bir rakibin var.. tabi sayende... güya androide destek vererek kullanıcıları androide yöneltmek için farklı yöntemlere giriştin ama bu sana yarardan çok zarar getirecek. hele hele kasasında 100 milyar dolardan daha çok nakiti bulunan bir firmayaysa yaptığın naz, işte büyük bir hata olur...!!

Satın aldığı uygulamaları google play'den kaldırmış bir şirketten bahsediyoruz :) Ayrıca kendi yaptığı uygulamaların rakiplerini aylarca sırada bekletmesi de var.
Apple yazılımları her zaman kaliteli, bu su götürmez gerçek ama herşeyi tekeline alma hırsı iyi değil. Her şeyin her zaman en iyisini yapmak, hiç kimsenin başaramayacağı birşey.
Batuistgoogle iosta haritalar uygulamasına destek vermiyordu zaten. androiddeki uygulama hergün geliştikçe iostaki uygulamaya üvey evlat muamel...
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia map nezaman dir var ? Bunlar sein birsey degil sadece tomtom mun kiralamis kendisine. Benim merak ettigim bazi hizmetler icin para isteyecekmi.
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liezhiwr 7 yıl
hele hele kasasında 100 milyar dolardan daha çok nakiti bulunan bir firmayaysa yaptığın naz, işte büyük bir hata olur...!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ikista 7 yıl
Batuist
google iosta haritalar uygulamasına destek vermiyordu zaten. androiddeki uygulama hergün geliştikçe iostaki uygulamaya üvey evlat muamelesi yaptı uzunca bir süredir. Bunun sonucu apple harita konusunda girşimlere başladı iyiki de google iosta harita uygulamasına eskisi gibi önem vermemiş aksi halde apple googleın uygulamasını yeterli bulup bu yönde bir girişimde bulunmayabilirdi. Bu sayede daha yenilikçi rekabetçi ve kaliteli bir harita uygulaması gelecek demektir. Demekki neymiş google efendi rakip işletim sisteminde de olsa uygulamalarını güncel tutmak her zaman yararına olacakmış değil mi!!! şimdi yalnız değilsin hatta çok ciddi bir rakibin var.. tabi sayende... güya androide destek vererek kullanıcıları androide yöneltmek için farklı yöntemlere giriştin ama bu sana yarardan çok zarar getirecek. hele hele kasasında 100 milyar dolardan daha çok nakiti bulunan bir firmayaysa yaptığın naz, işte büyük bir hata olur...!!

Satın aldığı uygulamaları google play'den kaldırmış bir şirketten bahsediyoruz :) Ayrıca kendi yaptığı uygulamaların rakiplerini aylarca sırada bekletmesi de var.
Apple yazılımları her zaman kaliteli, bu su götürmez gerçek ama herşeyi tekeline alma hırsı iyi değil. Her şeyin her zaman en iyisini yapmak, hiç kimsenin başaramayacağı birşey.
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Batuist 7 yıl
google iosta haritalar uygulamasına destek vermiyordu zaten. androiddeki uygulama hergün geliştikçe iostaki uygulamaya üvey evlat muamelesi yaptı uzunca bir süredir. Bunun sonucu apple harita konusunda girşimlere başladı iyiki de google ios'ta harita uygulamasına eskisi gibi önem vermemiş aksi halde apple google'ın uygulamasını yeterli bulup bu yönde bir girişimde bulunmayabilirdi. Bu sayede daha yenilikçi rekabetçi ve kaliteli bir harita uygulaması gelecek demektir. Demekki neymiş google efendi rakip işletim sisteminde de olsa uygulamalarını güncel tutmak her zaman yararına olacakmış değil mi!!! şimdi yalnız değilsin hatta çok ciddi bir rakibin var.. tabi sayende... güya androide destek vererek kullanıcıları androide yöneltmek için farklı yöntemlere giriştin ama bu sana yarardan çok zarar getirecek. hele hele kasasında 100 milyar dolardan daha çok nakiti bulunan bir firmayaysa yaptığın naz, işte büyük bir hata olur...!!
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Psycna 7 yıl Batuist
Batuist

google iosta haritalar uygulamasına destek vermiyordu zaten. androiddeki uygulama hergün geliştikçe iostaki uygulamaya üvey evlat muamelesi yaptı uzunca bir süredir. Bunun sonucu apple harita konusunda girşimlere başladı iyiki de google ios'ta harita uygulamasına eskisi gibi önem vermemiş aksi halde apple google'ın uygulamasını yeterli bulup bu yönde bir girişimde bulunmayabilirdi. Bu sayede daha yenilikçi rekabetçi ve kaliteli bir harita uygulaması gelecek demektir. Demekki neymiş google efendi rakip işletim sisteminde de olsa uygulamalarını güncel tutmak her zaman yararına olacakmış değil mi!!! şimdi yalnız değilsin hatta çok ciddi bir rakibin var.. tabi sayende... güya androide destek vererek kullanıcıları androide yöneltmek için farklı yöntemlere giriştin ama bu sana yarardan çok zarar getirecek. hele hele kasasında 100 milyar dolardan daha çok nakiti bulunan bir firmayaysa yaptığın naz, işte büyük bir hata olur...!!

aynen katiliyorum.
google ceksin cezasini, gerci apple bu isi de cok iyi kiviracaktir. daha beta surumu denemedim ama resimlerden bile google'dan cok daha iyi bir is cikardigi acik.
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cholonya 7 yıl en beğenilen
vay arkadaş, 10 dakikada 15 tane konu açtınız ios6 ile ilgili. hepsini tek konuda toplayıp ilk mesajı editleseniz daha iyi olmaz mıydı? biz de nereye bakacağımızı şaşırdık.
haber editörleri böyle yaparken üyelerin konularını mükerrer diyerek silmek abesle iştigal oluyor işte. neyse...
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bird-hunter 7 yıl
WWDC 20122
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vitor reis 7 yıl
Apple.. buram buram kalite ve yenilikçi zihniyet..
Diz çökün bu firmanın önünde !
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XanthiN 7 yıl
Hocam tüm haberleri tek başlıkta toplasanız süper olur
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