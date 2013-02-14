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Wacom, DTU-1031 isimli elektronik imza ekranını duyurdu

6 yıl
643
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wacom, DTU-1031 isimli elektronik imza ekranını duyurdu
Grafik sektörü için ürettiği harika çizim tabletleri ve elektronik imzalama ürünleri ile tanınan Wacom, elektronik imzalama ürünlerine DTU-1031 isimli yeni ekranını ekledi.
Teknolojinin gelişmesi ile artık form doldurma ve imzalama işlemleri de elektronik cihazlar üzerinde olmaya başladı. Bu doğrultuda Wacom firması tarafından geliştirilen DTU-1031, LED arka aydınlatmalı 1280x800 piksel 10.1" renkli IPS LCD ekrana sahip. Her türlü yazım ve imza işlemleri için 512 basınç seviyesine sahip ve pil gerektirmeyen bir kalem ile gelen cihaz, USB üzerinden veri ve görüntü aktarma işlemlerini yerine getirebiliyor. Wacom'un kendi yazılımları olan SoftPro SignDoc ve Xyzmo Significant isimli yazılımları ile tam uyumlu olan DTU-1031, oldukça şık bir tasarıma sahip ve VESA bağlantı desteği sayesinde her türlü açıda kullanılabiliyor.
Güvenlik amaçlı AES şifreleme sistemine sahip olan Wacom DTU-1031, 3 yıl garanti desteği ve 749$ fiyat etiketi ile Nisan ayında satışa çıkıyor. 
http://www.wacom.com/business-and-education/products/pen-displays/stus/dtu-1031 

http://www.wacom.com/business-and-education/products/pen-displays/stus/dtu-1031 Yorum Yaz
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