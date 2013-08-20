Wacom, iPad kullanıcılarına özel yeni stylus kalem modelini duyurdu

Gün içerisinde söz verdiği Cintiq Companion ve Cintiq Companion Hybrid isimli bağımsız tablet modellerini duyuran dünyaca ünlü grafik ve imza / form tablet üreticisi Wacom, ayrıca iPad kullanıcılarına özel Intuos Creative Stylus kalem modelini deduyurdu.

Apple'ın popüler tablet bilgisayar modeli iPad (3, 4 ve Mini) için geliştirilen Intuos Creative Stylus, Wacom'un söylediğine göre gerçekçi bir kağıt çizim hissiyatı sağlayabiliyor. 2048 basınç hassasiyetiyle üst seviye bir çizim deneyimi ortaya koyabilen ürün, firmanın kendi geliştirdiği Bamboo Paper, Autodesk’s SketchBook Pro, ArtRage, ProCreate ve Psykopaint gibi uygulamalar yanında diğer çizim programlarıyla da aktif olarak kullanılabiliyor. Bluetooth 4.0 üzerinden kablosuz olarak iletişim sağlayan ve gücünü AAAA pilden sağlayan Intuos Creative Stylus, siyah ve siyah / mavi karışımı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

Özel bir taşıma çantasıyla gelen ve bu çanta içerisinde iki adet yedek uç ile batarya yer alan Wacom Intuos Creative Stylus kalem modeli, gövdesinde yer alan tuşlar sayesinde de farklı özelliklere direkt olarak hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Ekim ayında satın alınabilecek Wacom Intuos Creative Stylus, 99$ fiyat etiketine sahip olacak.

Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/19/wacom-intuos-creative-stylus-for-ipad/