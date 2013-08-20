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Wacom, iPad kullanıcılarına özel yeni stylus kalem modelini duyurdu

5 yıl
2,8b
1
13
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wacom, iPad kullanıcılarına özel yeni stylus kalem modelini duyurdu
Gün içerisinde söz verdiği  Cintiq Companion ve Cintiq Companion Hybrid isimli bağımsız tablet modellerini duyuran dünyaca ünlü grafik ve imza / form tablet üreticisi Wacom, ayrıca iPad kullanıcılarına özel Intuos Creative Stylus kalem modelini deduyurdu.
Apple'ın popüler tablet bilgisayar modeli iPad (3, 4 ve Mini) için geliştirilen Intuos Creative Stylus, Wacom'un söylediğine göre gerçekçi bir kağıt çizim hissiyatı sağlayabiliyor. 2048 basınç hassasiyetiyle üst seviye bir çizim deneyimi ortaya koyabilen ürün, firmanın kendi geliştirdiği Bamboo Paper, Autodesk’s SketchBook Pro, ArtRage, ProCreate ve Psykopaint gibi uygulamalar yanında diğer çizim programlarıyla da aktif olarak kullanılabiliyor. Bluetooth 4.0 üzerinden kablosuz olarak iletişim sağlayan ve gücünü AAAA pilden sağlayan Intuos Creative Stylus, siyah ve siyah / mavi karışımı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.
Özel bir taşıma çantasıyla gelen ve bu çanta içerisinde iki adet yedek uç ile batarya yer alan Wacom Intuos Creative Stylus kalem modeli, gövdesinde yer alan tuşlar sayesinde de farklı özelliklere direkt olarak hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Ekim ayında satın alınabilecek Wacom Intuos Creative Stylus, 99$ fiyat etiketine sahip olacak.
Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/19/wacom-intuos-creative-stylus-for-ipad/ Yorum Yaz
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Technics 5 yıl
Muhahaha apple ı batırmışlar ya adamlar. Eline telefon alan ekonomist ülkede
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_Athelas_ 5 yıl
efe7182
Kalemi yüzünden note 10 tablet almayı düşünüyorum.Kullananlara sormak istiyorum wacom un haberde gecen uygulamaları android markette varmı. Yani indirip note10 da note un kalemiyle kullanabilirmiyim?

Hocam hiç düşünme Note 10.1 al,benim de senin gibi kafam çok karışıktı,Note 10.1 aldım,hiç bir tablet ve kalem Note 10.1 gibi olamaz imkanı yok,kullanınca anlarsın zaten tabletin adı ''Note''.
Ben tableti aldığımdan beri üniversiteye hiç defter götürmedim...
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marancı 5 yıl
Mükemmel
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efe7182 5 yıl
Kalemi yüzünden note 10 tablet almayı düşünüyorum.
Kullananlara sormak istiyorum wacom un haberde gecen uygulamaları android markette varmı.
Yani indirip note10 da note un kalemiyle kullanabilirmiyim?
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sangokudbgt 5 yıl
Apple iflasa doğru giderken yatırım yapmak hiç mantıklı değil. Bu yüzden pad olarak kesinlikle android tabanlı öneriyorum.
Daha iyi görüntü, daha iyi performans ve şıklı.. İşte android!!
1 Yanıt Yanıtla
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lordindarkness 5 yıl sangokudbgt
sangokudbgt
Apple iflasa doğru giderken yatırım yapmak hiç mantıklı değil. Bu yüzden pad olarak kesinlikle android tabanlı öneriyorum.
Daha iyi görüntü, daha iyi performans ve şıklı.. İşte android!!

Anasını satayım herkes ekonomi uzmanı olmuş. Kim diyor acaba Apple batıyor diye? Her ürünü hala milyonlarca satıyor. Kendi ekosistemi ve kapitalizm ile her sene bir suru kişi ihtiyacı olmasa bile ürünlerini alıyor. Apple simdi batmaya başlasa parası 50 seneye anca biter o derece.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Cidelee 5 yıl
DH Misafiri

Bilen, kullanan arkadaslara bir sorum var ipad hakkinda, zamaninda ipad 1st gen. ve iphone 4 ikilisini kullanirdim o zamanlar hic dosya olayina ihtiyac duymamistim sonrasinda android telefona gectim ve is hayatimda dosyalar cok onem kazanmaya basladi benim icin, yani kullanacagim bir cihazda olmazsa olmaz. Bu siralar bir tablet almayi dusunuyorum. Ipad 5, ipad mini 2 veya nexus 7 2013 alicam. Yalniz merak ediyorum alacagim ipadde dosyalari hic pcye baglanmadan gorebilmemin, duzenlememin ve paylasabilmemin, hepsini gectim internetten dosya indirebilmemin imkani var midir? Android tablet almak istemiyorum mesut bey olsun, herkes ipad alin simdilik tablet alacaksaniz diyor. Bende sicak bakmiyorum zaten. Cevaplariniz bekliyorum umarim boyle bi imkan vardir yoksa askiya alacagim tablet alma isini



Windows 8'li al
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DH Misafiri 5 yıl
Bilen, kullanan arkadaslara bir sorum var ipad hakkinda, zamaninda ipad 1st gen. ve iphone 4 ikilisini kullanirdim o zamanlar hic dosya olayina ihtiyac duymamistim sonrasinda android telefona gectim ve is hayatimda dosyalar cok onem kazanmaya basladi benim icin, yani kullanacagim bir cihazda olmazsa olmaz. Bu siralar bir tablet almayi dusunuyorum. Ipad 5, ipad mini 2 veya nexus 7 2013 alicam. Yalniz merak ediyorum alacagim ipadde dosyalari hic pcye baglanmadan gorebilmemin, duzenlememin ve paylasabilmemin, hepsini gectim internetten dosya indirebilmemin imkani var midir? Android tablet almak istemiyorum mesut bey olsun, herkes ipad alin simdilik tablet alacaksaniz diyor. Bende sicak bakmiyorum zaten. Cevaplariniz bekliyorum umarim boyle bi imkan vardir yoksa askiya alacagim tablet alma isini
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turuncum 5 yıl
iPad2 bluetooth 2.1 olduğu için desteklemiyor.
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Steve Jobs 5 yıl
Buna bu kadar vereceğime biraz daha koyar ipen 2 alırım

Düzenleme: İmla
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Puzzles 5 yıl
Oldukça güzele benziyor , acaba burdada 99$ yahut yakın bir fiyat olur mu.
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