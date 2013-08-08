Wacom'un bağımsız olarak çalışabilecek çizim tableti 20 Ağustos tarihinde gelebilir

Ürettiği üst seviye grafik ve imza/form tabletleri ile özellikle tasarım ve fotoğraf dünyası tarafından yakından tanınan Wacom, beklentiler doğru çıkarsa bağımsız olarak çalışabilecek çizim tabletini 20 Ağustos tarihinde resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.

Ürettiği tablet modelleri bilgisayar sistemleri desteğinde çalışan Wacom'dan uzun zamandır kendi başına çalışabilecek bir tablet modeli isteniyor ve bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Facebook üzerinde yaptığı bir açıklamada kullanıcılardan gelen istekleri geri çevirmediğini ve tasarladıkları rüya cihazın önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkacağını müjdeleyen firma, YouTube'da yayınladığı yeni bir video üzerinden "Gelecek Yaratıcı Evrim" adıyla tanıttığı ve yüksek ihtimalle bağımsız olarak çalışabilecek tablet modelini 20 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtabilir.

Basınca duyarlı profesyonel kalem ve HD bir ekran ile geleceğini bildiğimiz çizim tabletinin fiyatı hakkında şimdilik kesin bir bilgi bulunmuyor olsa da, firmanın Art Story isimli yeni bir animasyon filmine Kickstarter üzerinde yapılacak 200$ bağış ile "Mobile Dream Tablet" isimli bir cihaz vereceği ve bu cihazın da beklenen bağımsız Wacom tablet modeli olduğu düşünülüyor. Henüz tam olarak netleşmeyen konu hakkında Wacom tarafından yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.geeky-gadgets.com/new-wacom-tablet-unveiling-to-take-place-on-august-20th-video-07-08-2013/