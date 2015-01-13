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Wacom’un yeni gözdeleri yolda!

Wacom, CES 2015’te tanıttığı yeni Cintiq ailesi ile tasarımcılara daha gerçekçi bir kalem-kağıt hissi deneyimi sunmayı hedefliyor.
4 yıl
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Çevre Birimleri
diagnostik
Haber Editörü
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Wacom’un yeni gözdeleri yolda!
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Konu sanat, tasarım, görüntü düzenleme ve 3 boyutlu animasyonlar olduğunda ilk akla gelen markalardan biri olan Wacom, tasarımcıların gönlünü fethedecek 27 inç’lik Cintiq 27QHD & Cintiq 27QHD touch ve diğer bir mobil modeli olan Cintiq Companion 2’yi CES 2015’te tanıttı. 
Cintiq 27QHD & Cintiq 27QHD
Cintiq 27QHD ailesinin her iki sürümünde de 27inç (68,6 cm) 2,560 x 1,440 ebadında kusursuz bir cam ekran kullanılmış. Ekstra geniş görüntüleme açısı sunan bu ekran; tasarımcıların, sanatçıların, oyun veya film geliştiricilerinin zengin, ayrıntılı, büyük ölçekli çalışmaları doğrudan ekran üzerinde yaratabilmelerini sağlıyor. 
Keçe uçlar dâhil farklı birçok kalem seçeneği sayesinde Cintiq 27QHD ve Cintiq 27QHD touch modelleri kullanıcıya gerçekçi bir kalem-kâğıtla çalışma hissi deneyimi sunmayı hedefliyor.
Özellikle gerçekçi renk baskılarına ihtiyaç duyan profesyoneller için Cintiq 27QHD’nin 1.07 milyar renk ile Adobe’nin renk skalasının yüzde 97’sini görüntüleyebilme yeteneği oldukça çekici bir özellik olarak öne çıkıyor.
Daha ayrıntılı bir şekilde gerçekçi renklere ulaşmak isteyen tasarımcılar, Wacom eMağaza’dan aksesuar olarak Wacom Colour Manager, Powered by X-Rite ile uygulanan, rengi belirledikten sonra renkleri gerçeğine çok yakın bir şekilde eşleştirmek üzere ince ayarını yapan, tam renk eşleştirme özelliği sayesinde mümkün oluyor.
Cintiq 27QHD, beraberinde yeni ExpressKey Uzaktan Kumanda ile geliyor. Bu mobil kısayol klavyesi yaratıcıların işlerine odaklanabilmelerini ve özgürce çizim yapmalarına olanak tanıyor. ExpressKey, çizim yaparken rahatça her yere konabiliyor: ekranın üzerinde, elde veya masada klavyenin yanında. 
Cintiq 24HD’nin yerini alacak modeller, Ocak ayının ortalarına doğru raflardaki yerlerini alacaklar. Cintiq 27QHD 2199,90 Avro’dan Cintiq 27QHD touch ise 2599,90 Avro’dan satışa sunulacak.

Cintiq Companion 2
Wacom’un yeni mobil çözümü olan Cintiq Companion 2, bir Cintiq’in sunduğu tüm yaratıcı özelliklerin yanı sıra, Windows 8 tablet olarak da kullanılabiliyor. Companion 2 ayrıca ihtiyaç olduğunda, Cintiq Connect ile ev veya ofisteki Mac veya PC’ye bağlanarak, birincil veya ikincil bir Cintiq ekranı olarak da işlev görebiliyor.
2048 farklı basınç hassasiyeti seviyesi ve eğme algısı sayesinde Cintiq Companion 2’nin Pro Pen ürünü, birçok tanınmış çizim programı ve uygulamalarıyla birlikte kullanıldığında tıpkı geleneksel bir fırça, kalem veya markör gibi işlev görebiliyor.
Büyük kardeşleri Cintiq 27QHD ve Cintiq 27QHD Touch’da olduğu  gibi Cintiq Companion 2 de gerçekçi bir kalem kağıt deneyimini kullanıcılarına sunabiliyor. 
Cintiq Companion 2, bu yılın Şubat ayında Wacom eMağaza’da birkaç farklı yapılandırmasıyla piyasaya çıkacak: 
  • Value (64GB SSD)       : 1399,90 Avro
  • Standart (128GB SSD)  : 1599,90 Avro
  • Premium (256GB SSD) : 1999,90 Avro


http://www.wacom.com/en-tr Yorum Yaz
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hddddd 4 yıl
Duo 13ümle neler mi yaptım?..
Bu oyunumuzun görselleri tamammen bu makineden çıktı..buyrun dilerseniz göz atabilirsiniz:
www.parkargame.com
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hddddd 4 yıl
wacomun 4 versiyonunu da kullandım.. Adamların tekelinde olduğu için ederinin neredeyse 3-4 katına satıyorlar, hem de dokunmatik özelliği bile yok ve sadece monitör..
uzun zamandır Sony Vaio duo 13 kullanıyorum.. böyle bir tablet pc olamaz..
Wacomların çirkin tasarımlı (yani bir karış cerceve kalınlıgı=)olan ) sadece ekranına vereceğiniz paranın yarısına i7 işlemci, ssd full hd ekran ve hiç abartmıyorum yoğun kullanımda 6-7 saat şarj süresi olan Sony kalitesine ulaşabilirsiniz.. Photoshopta kalem uyumu konusunda sıkıntıları vardı ama PS CC service pack ile sorun çözüldü, harika çalışıyor.. ilgilenen olursa bana ulaşabilir.. paranız çöpe gitmesin
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mtanhu 1 ay hddddd
eski bir yorum ama sorayım yine de. Sony Surface Pro yu kullandınız mı?
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doctor_bey 4 yıl
Fiyata gel



Neyse ki profesyoneller bu paraları ceplerinden kolayca çıkartıp verebilirler
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