Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Walking Dead: The Game'in ikinci sezonu bu hafta içerisinde mobil cihazlarda

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
407
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Walking Dead: The Game'in ikinci sezonu bu hafta içerisinde mobil cihazlarda
Telltale Games'in başarılı macera oyunu Walking Dead: The Game'in ikinci sezonu, bu hafta içerisinde mobil oyuncularla buluşacak.

Şu an masaüstü platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan ikinci sezon, yarın itibariyle de konsol oyuncularının beğenisine sunulacak. İkinci sezonun bu hafta içerisinde Appstore'daki yerini alacağı belirtilmiş olsa da, henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil.  
Ücretsiz olarak indirilebilen Walking Dead: The Game'in iOS versiyonuna aşağıdaki market bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

https://twitter.com/telltalegames Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ahlaki Adam 5 yıl
Nerelerdesin android uyuma !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus ROG G750 "Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim