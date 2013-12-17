Walking Dead: The Game'in ikinci sezonu bu hafta içerisinde mobil cihazlarda

Telltale Games'in başarılı macera oyunu Walking Dead: The Game'in ikinci sezonu, bu hafta içerisinde mobil oyuncularla buluşacak.





Şu an masaüstü platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan ikinci sezon, yarın itibariyle de konsol oyuncularının beğenisine sunulacak. İkinci sezonun bu hafta içerisinde Appstore'daki yerini alacağı belirtilmiş olsa da, henüz kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil.

Ücretsiz olarak indirilebilen Walking Dead: The Game'in iOS versiyonuna aşağıdaki market bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

https://twitter.com/telltalegames