WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi

İlk olarak geçtiğimiz ayın başlarında ortaya çıkan ve 150’in üzerinde ülkede yüzbinlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry fidye yazılımının tam anlamıyla ortadan kalktığını ve bilgisayarların güvenliğinin sağlandığını söylemek hala mümkün değil. Japon otomobil üreticisi Honda, geçtiğimiz günlerde virüsün; Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve diğer bölgelerdeki üretim ağını etkilediğini keşfetti. Üstelik şirket, sistemlerinin güvenliğini sağlamak için virüs yayıldıktan kısa bir süre sonra gerekli bütün önlemleri almış ve güvenlik kontrollerini yapmıştı.

Üretime 1 Günlük Ara

Şirket Tokyo yakınlarındaki Sayama fabrikasında virüsün üretime zarar vereceğini düşündü ve pazartesi günü fabrikadaki üretime ara verdiğini açıkladı. Accord sedan, Odyssey Minivan ve Step Wagon modellerinin üretildiği ve günde 1000 adet otomobil üretiminin gerçekleştiği fabrikada 1 gün boyunca hiçbir üretim faaliyeti yapılmazken Honda, güvenlik çalışmalarını yaptı ve salı günü fabrika üretime kaldığı yerden devam etti.

ABD yetkililerinin; Kuzey Koreli bir grubun arkasında yattığından şüphelendiği WannaCry, Microsoft’un virüs ortaya çıktıktan sonra yayınladığı düzeltme güncellemesinin kurulmadığı bilgisayarlarda ve eski Windows sürümlerini halen tehdit etmeye devam ediyor. İngiltere’de hastanelerin çalışmasını engelleyerek dikkatleri üzerine çeken yazılım diğer otomobil üreticileri Renault ve Nissan’ın da Japonya, İngiltere, Fransa, Romanya ve Hindistan'daki fabrikalarda üretime ara vermesine neden olmuştu.

http://www.reuters.com/article/us-honda-cyberattack-idUSKBN19C0EI