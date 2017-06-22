WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi

Üretime 1 Günlük Ara
Şirket Tokyo yakınlarındaki Sayama fabrikasında virüsün üretime zarar vereceğini düşündü ve pazartesi günü fabrikadaki üretime ara verdiğini açıkladı. Accord sedan, Odyssey Minivan ve Step Wagon modellerinin üretildiği ve günde 1000 adet otomobil üretiminin gerçekleştiği fabrikada 1 gün boyunca hiçbir üretim faaliyeti yapılmazken Honda, güvenlik çalışmalarını yaptı ve salı günü fabrika üretime kaldığı yerden devam etti.
ABD yetkililerinin; Kuzey Koreli bir grubun arkasında yattığından şüphelendiği WannaCry, Microsoft’un virüs ortaya çıktıktan sonra yayınladığı düzeltme güncellemesinin kurulmadığı bilgisayarlarda ve eski Windows sürümlerini halen tehdit etmeye devam ediyor. İngiltere’de hastanelerin çalışmasını engelleyerek dikkatleri üzerine çeken yazılım diğer otomobil üreticileri Renault ve Nissan’ın da Japonya, İngiltere, Fransa, Romanya ve Hindistan'daki fabrikalarda üretime ara vermesine neden olmuştu.
http://www.reuters.com/article/us-honda-cyberattack-idUSKBN19C0EI Yorum Yaz Paylaş Tweetle
var. hatta kendi linux dağıtımlarını yapmıslardı. redstar os mu ne
ama sanırım halkın kullanabildiği kapalı ağ sadece. ülke ağı dısına cıkamıyorsun en.0wikipedia.org/...