Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ve dünya genelinde yüzbinlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry fide yazılımının etkileri tamamen dinmedi. Yazılım Honda’nın fabrikasını bir günlüğüne kapatmasına neden oldu.
1 yıl
2,2b
1
2
Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi
 

İlk olarak geçtiğimiz ayın başlarında ortaya çıkan ve 150’in üzerinde ülkede yüzbinlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry fidye yazılımının tam anlamıyla ortadan kalktığını ve bilgisayarların güvenliğinin sağlandığını söylemek hala mümkün değil. Japon otomobil üreticisi Honda, geçtiğimiz günlerde virüsün; Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve diğer bölgelerdeki üretim ağını etkilediğini keşfetti. Üstelik şirket, sistemlerinin güvenliğini sağlamak için virüs yayıldıktan kısa bir süre sonra gerekli bütün önlemleri almış ve güvenlik kontrollerini yapmıştı.

Üretime 1 Günlük Ara 

Şirket Tokyo yakınlarındaki Sayama fabrikasında virüsün üretime zarar vereceğini düşündü ve pazartesi günü fabrikadaki üretime ara verdiğini açıkladı. Accord sedan, Odyssey Minivan ve Step Wagon modellerinin üretildiği ve günde 1000 adet otomobil üretiminin gerçekleştiği fabrikada 1 gün boyunca hiçbir üretim faaliyeti yapılmazken Honda, güvenlik çalışmalarını yaptı ve salı günü fabrika üretime kaldığı yerden devam etti.

ABD yetkililerinin; Kuzey Koreli bir grubun arkasında yattığından şüphelendiği WannaCry, Microsoft’un virüs ortaya çıktıktan sonra yayınladığı düzeltme güncellemesinin kurulmadığı bilgisayarlarda ve eski Windows sürümlerini halen tehdit etmeye devam ediyor. İngiltere’de hastanelerin çalışmasını engelleyerek dikkatleri üzerine çeken yazılım diğer otomobil üreticileri Renault ve Nissan’ın da Japonya, İngiltere, Fransa, Romanya ve Hindistan'daki fabrikalarda üretime ara vermesine neden olmuştu.


http://www.reuters.com/article/us-honda-cyberattack-idUSKBN19C0EI Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
tahir40 1 yıl
Her internet saldırısından sonra amerikalılar ya rusları kuzey korelileri suçlar. Rusları anladım da Kuzey Kore'de bilgisayarı geçtim internet mi var?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 1 yıl tahir40
Orijinalden alıntı: tahir40

Her internet saldırısından sonra amerikalılar ya rusları kuzey korelileri suçlar. Rusları anladım da Kuzey Kore'de bilgisayarı geçtim internet mi var?

var. hatta kendi linux dağıtımlarını yapmıslardı. redstar os mu ne
ama sanırım halkın kullanabildiği kapalı ağ sadece. ülke ağı dısına cıkamıyorsun en.0wikipedia.org/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple ortaklığı bıraktı, Imagination firması satışa çıktı 1 yıl Alman polisinden sosyal medya baskını 1 yıl Microsoft'tan donanımcıları sevindirecek Windows 10 güncellemesi 1 yıl AMD Ryzen işlemciler B2 revizyona yükseltiliyor 1 yıl Han Solo filmini Ron Howard tamamlayacak 1 yıl Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın" 1 yıl Küllerinden doğan anakart üreticisi: Biostar 1 yıl Game of Thrones'un kanalından yeni Watchmen dizisi 1 yıl IBM, süperbilgisayarlarını hava durumunu tahmin etmek için kullanacak 1 yıl Airbus’tan saatte 400km hıza ulaşabilen geleceğin helikopteri 1 yıl Skype kesintisini CyberTeam hacker grubu üstlendi 1 yıl Avrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı "Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor" 1 yıl Elektrikli otomobiller çevre dostu değil mi? 1 yıl Nike React: Basketbol ayakkabıları için en iyi yastıklama teknolojisi 1 yıl Surface Pro'da uyku moduna geçiş sorunu başladı 1 yıl Düşük fiyatlı çakma Galaxy S8 geldi: Leagoo KIICAA S8 1 yıl Eski cihazlara Android Market desteği sona eriyor 1 yıl Çift kameralı Samsung telefonları çoğalıyor 1 yıl 2017’de oyun gelirleri %8 artacak: Beklenen gelir 110 milyar dolara dayandı 1 yıl Apple'ın 100 milyon iPhone satma hedefi tedarik krizi yarattı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi Sonraki Alibaba CEO’su uyardı: Teknoloji devrimi 3. Dünya Savaşı’na neden olacak 1 yıl Yansıdığı alanı dokunmatik hale getiren projeksiyon cihazı Avrupa’da 1 yıl OnePlus 5 benchmark testlerinde hile mi yapıyor? 1 yıl Amazon "satın almadan dene" programını başlatıyor 1 yıl Vega mimarisi Nvidia GP100 GPU'sundan daha iyi 1 yıl Oyuncular için fiyat/performans iddialı yeni klavye ve fareler 1 yıl Game of Thrones'un yeni fragmanı savaşın habercisi 1 yıl Instagram Stories’ın kullanıcı sayısı, Snapchat’ın kullanıcı sayısını geçti 1 yıl LG V30, IFA 2017'de duyurulacak 1 yıl AMD Ryzen için MSI'dan iddialı anakart 1 yıl Reklam düşmanı Firefox Focus'un Android sürümü yayınlandı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 çalışır halde görüntülendi 1 yıl Volvo elektrikli araçlarını Polestar markası altında piyasaya sürecek 1 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata, iflasın eşiğinde 1 yıl WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger ve diğerlerini tek uygulamayla kullanın 1 yıl IKEA, artırılmış gerçeklik için Apple’dan yardım alacak 1 yıl Paypal’dan banka hesabına anında transfer imkanı 1 yıl Tesla süperşarj ağını diğer markalara açabilir 1 yıl Wi-Fi sinyaliyle üç boyutlu haritalama yapıldı 1 yıl Toshiba kararını verdi: Bellek bölümü Japonya-ABD konsorsiyumuna gidecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim