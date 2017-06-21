Hatalı hava yastıkları üreten Takata, iflasın eşiğinde

Önde gelen otomotiv tedarikçilerinden Takata, son yıllarda ABD’de kendisine açılan davalarla adını duyurmuştu. Toyota, Subaru, Honda, Mazda, BMW, General Motors ve Nissan gibi firmaların hava yastıklarını üreten şirketin ürettiği bu hava yastıklarındaki hatalar nedeniyle dünya genelinde 16 kişi hayatını kaybetmiş 180’in üzerinde kişi ise yaralanmıştı

Ürettiği hava yastıklarında kullanılan malzemeler yüzünden hava yastığının yanlış zamanda açılması ve hava yastığı açıldığı anda etrafa şarapnel parçası fırlaması gibi tehlikelere neden olan şirket, ABD’de 1 milyar dolarlık cezaya çarptırılmış ve zarar gören kişilere de 125 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Mali Destekten Vazgeçti Satın Almak İstiyor

Davalarla birlikte finansal durumu iyice kötüye giden şirket ABD'li otomobil parçaları üreticisi Key Güvenlik Sistemleri’nden mali destek almayı bekliyordu ancak Japonya’nın önde gelen medya organı Nikkei’ye göre Key anlaşmaya yanaşmadı ve Takata şimdi iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. İsmi gizli tutulan bir Takata yetkilisi şirketin ABD’de ve Japonya’da iflas işlemini başlatmayı planladığını iddia etti.

Yetkilinin açıklamalarına göre Key, Takata’ya mali destek vermek yerine şirketin iflasının ardından Takata’ya ait malvarlıklarının borçları ödemesi halinde şirketi satın almak istiyor ancak konuyla ilgili ne Key’den ne de Takata’dan resmi bir açıklama gelmiş değil.

Kazazedelerin Alacakları Tehlikede

Tabi Takata’nın iflas etmesi halinde şirketten tazminat almayı bekleyen kişilerin alacaklarının tehlikeye girmesi de söz konusu. Avukatların açıklamalarına göre Takata’nın iflas etmesi durumunda kendisine kesilen cezaları ve kazazedelere ödenecek olan tazminatı tamamen ödeyemeyecek. Üstelik böyle bir ihtimalde mağdurların ödeme almak için başvuracakları başka bir merci de bulunmuyor.

Şirketin ürettiği hatalı hava yastıkları bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı geri çağırma hareketine neden olurken ABD’de 42.5 milyon, dünya genelinde ise 100 milyona yakın araç geri çağrılmıştı.

http://www.businessinsider.com/air-bag-maker-takata-is-planning-to-file-for-bankruptcy-2017-6