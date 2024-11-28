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    Nissan batmanın eşiğinde: “12 veya 14 ayımız var”

    Otomotiv devi Nissan, bu ayın başında “acil durum” moduna geçerken binlerce kişiyi de işten çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi ise firma yetkilileri “hayatta kalmak için 12 veya 14 ayımız var” diyor.
    Nissan batmanın eşiğinde: “12 veya 14 ayımız var” Tam Boyutta Gör
    Nissan Motor Corporation, son dönemde "acil durum modu" ilan ederek büyük bir krizi aşmak için mücadeleye başlamıştı. Bu kritik süreçte Nissan, küresel üretim kapasitesini %20 azaltmak, 9.000 kişiyi işten çıkarmak, Mitsubishi'deki hisselerini satmak ve yeni model lansmanlarını ertelemek gibi önlemleri devreye almıştı. Şimdi ise firma yetkilileri “hayatta kalmak için 12 veya 14 ayımız var diyor.

    “12 veya 14 ayımız var”

    Bir zamanlar Nissan’ın yüzde 46'sına sahip olan Renault, şu anda bu oranı yüzde 40'ın altına indirmiş durumda ve hisse satışlarını sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, Honda, elektrikli araçları birlikte geliştirmek için Nissan ile bir anlaşma yapıyor.

    Financial Times’a konuşan en az iki üst düzey Nissan yetkilisi, bu zorlu dönemin altını çizerek firmanın yatırımcı arayışında olduğunu doğruladı. Yetkililerden biri “Hayatta kalmak için 12 ya da 14 ayımız var. Bu zor olacak. Ve sonuçta, Japonya ve ABD'nin nakit yaratmasına ihtiyacımız var.” dedi. Nissan’ın yatırımcısı kim olur kestirmek zor ancak Honda, masadaki kuvvetli seçeneklerde. Ayrıca Renault'nun Nissan hisselerini doğrudan rakip markaya satması da mümkün.

    Honda, Nissan’ı devralabilir

    Nissan batmanın eşiğinde: “12 veya 14 ayımız var” Tam Boyutta Gör
    Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un birkaç ay önceki sözleri, bugünlerde yeniden gündemde. Ghosn, Nissan ve Honda arasındaki ortaklığı değerlendirirken, bu iş birliğinin bir “devralma” anlamına gelebileceğini belirtmişti: "Honda ve Nissan'ın bu ortaklığı nasıl idare edebileceğini bilmiyorum. Bu anlaşma ancak gizli bir ele geçirme operasyonu ise başarılı olur. Honda, Nissan ve Mitsubishi ortaklığının sürücü koltuğuna geçecek. Bunun gizli bir ele geçirme olduğuna eminim."

    Bu öngörü, Nissan’ın şu anki finansal zorlukları ve yeni yatırımcı arayışı göz önüne alındığında daha anlamlı hale geliyor. Honda’nın Nissan’ın geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı ise şimdilik merak konusu. Nissan için ciddi iddialar ortada dolaşırken firma ise "Paylaşacak herhangi bir yorumumuz yok." açıklamasında bulundu.

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    E_Y_B_H_P_T 15 saat önce

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