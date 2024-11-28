Nissan batmanın eşiğinde: “12 veya 14 ayımız var”

“12 veya 14 ayımız var”
Bir zamanlar Nissan’ın yüzde 46'sına sahip olan Renault, şu anda bu oranı yüzde 40'ın altına indirmiş durumda ve hisse satışlarını sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan, Honda, elektrikli araçları birlikte geliştirmek için Nissan ile bir anlaşma yapıyor.
Financial Times’a konuşan en az iki üst düzey Nissan yetkilisi, bu zorlu dönemin altını çizerek firmanın yatırımcı arayışında olduğunu doğruladı. Yetkililerden biri “Hayatta kalmak için 12 ya da 14 ayımız var. Bu zor olacak. Ve sonuçta, Japonya ve ABD'nin nakit yaratmasına ihtiyacımız var.” dedi. Nissan’ın yatırımcısı kim olur kestirmek zor ancak Honda, masadaki kuvvetli seçeneklerde. Ayrıca Renault'nun Nissan hisselerini doğrudan rakip markaya satması da mümkün.
Honda, Nissan’ı devralabilir
Bu öngörü, Nissan’ın şu anki finansal zorlukları ve yeni yatırımcı arayışı göz önüne alındığında daha anlamlı hale geliyor. Honda’nın Nissan’ın geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı ise şimdilik merak konusu. Nissan için ciddi iddialar ortada dolaşırken firma ise "Paylaşacak herhangi bir yorumumuz yok." açıklamasında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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