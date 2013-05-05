Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Way of the Dogg, mobil platformlar için de gelecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
685
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Way of the Dogg, mobil platformlar için de gelecek
Popüler Rap sanatçısı Snoop Dogg'un 70'lerin Kung Fu filmlerinden esinlenen ritim tabanlı dövüş oyunu "Way of the Dogg" XBLA'deki yerini aldı.

XBLA üzerinden 800 MS puanı karşılığında satın alınabilen yapım, sevdiği kadın kötü adamlar tarafından öldürülen America Jones adlı bir karakterin hikayesini konu alıyor. Cel-shaded grafik yapısıyla oyuncuları çizgi romandan fırlamış bir dünyanın içine sürükleyen yapım, dövüş animasyonları ve müzikleriyle dikkat çekiyor.

Yayıncı 505 Games'in belirttiğine göre, sadece XBLA ile sınırlı kalmayacak olan yapım, yakın bir zaman içerisinde Appstore, Google Play ve PlayStation Network'de de yer alacak. Ancak, söz konusu platformlar için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

http://marketplace.xbox.com/en-GB/Product/Way-of-the-Dogg/66acd000-77fe-1000-9115-d80258411291?DownloadType=Game#LiveZone Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl PowerColor HD7790 TurboDuo video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim