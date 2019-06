Way of the Dogg, mobil platformlar için de gelecek

Popüler Rap sanatçısı Snoop Dogg'un 70'lerin Kung Fu filmlerinden esinlenen ritim tabanlı dövüş oyunu "Way of the Dogg" XBLA'deki yerini aldı.





XBLA üzerinden 800 MS puanı karşılığında satın alınabilen yapım, sevdiği kadın kötü adamlar tarafından öldürülen America Jones adlı bir karakterin hikayesini konu alıyor. Cel-shaded grafik yapısıyla oyuncuları çizgi romandan fırlamış bir dünyanın içine sürükleyen yapım, dövüş animasyonları ve müzikleriyle dikkat çekiyor.





Yayıncı 505 Games'in belirttiğine göre, sadece XBLA ile sınırlı kalmayacak olan yapım, yakın bir zaman içerisinde Appstore, Google Play ve PlayStation Network'de de yer alacak. Ancak, söz konusu platformlar için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

http://marketplace.xbox.com/en-GB/Product/Way-of-the-Dogg/66acd000-77fe-1000-9115-d80258411291?DownloadType=Game#LiveZone