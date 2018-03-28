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Waymo, otonom araç filosuna 20 bin Jaguar I-Pace ekliyor

Sürücüsüz araç teknolojilerinde bu güne kadar 8 milyon kilometre yol kat eden tecrübeli şirket, Jaguar Land Rover ile işbirliği yaparak filosuna 20 bin I-Pace elektrikli crossover ekleme kararı aldı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Waymo, otonom araç filosuna 20 bin Jaguar I-Pace ekliyor
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Teknoloji devi Google’ın sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren kardeş şirketi Waymo’da işler yolundaymış gibi görünüyor. Şirket, otomobil üreticisi Jaguar Land Rover ile güçlerini birleştirme kararı aldı. İkili, Jaguar I-Pace modelini baz alan dünyanın ilk birinci sınıf, elektrikli otonom aracını tasarım ve teknik açıdan birlikte geliştirecek.

Jaguar I-Pace modelini baz alan bu elektrikli otonom aracın testlerine 2018 yılının sonlarında başlanacak. Araç, Waymo’nun Chrysler Pacifica Hybrid modellerinde hali hazırda kullanılan tamamen otonom sürüş sistemiyle hareket edecek. Waymo, sürücüsüz araç filosunun bugüne kadar 8 milyon kilometre yol kat etmesine imkan veren bu sistemin “dünyanın en deneyimli sürücüsü” olduğunu iddia ediyor.

Jaguar I-Pace doğal bir seçim 

Waymo, elektrikli crossover modeli I-Pace’i filosuna katmanın doğal bir seçim olduğunu, bu aracın yolcuları için güvenli ve zevkli bir deneyim sunacağına inandıklarını dile getirdi. Ayrıca, I-Pace’in şehirler için ideal boyutta olduğunu ve büyük bataryası sayesinde tüm gün kullanılabileceğini de açıklamasına ekledi.

Şirket, yapılan işbirliği kapsamında önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 20 bin Jaguar I-Pace modelini filosuna katmayı planlıyor. Waymo’nun sürücüsüz ulaşım servisinde hayati bir öneme sahip olacak araçlar, günde yaklaşık 1 milyon yolculuğun yapılmasına ve her bir yolcunun birinci sınıf deneyim yaşamasına imkan verecek.

I-Pace teknik özellikleri 

Jaguar I-Pace’in teknik özelliklerine bakacak olursak, ön ve arka akslara yerleştirilmiş iki elektrikli motor 90kWh bataryadan güç alıyor. Dört tekerden çekiş sistemine sahip olan araçtaki bu motorlar totalde 400 beygir güç ve 696 Nm tork üretiyor. 0-100km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayan ve maksimum 200km/s hıza çıkabilen I-Pace, WLTP standartlarına göre 480km menzil sunuyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/waymo-order-20000-jaguar-pace-evs-autonomous-fleet/ Yorum Yaz
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MÜŞAVİR 1 yıl
20.000 $ a alıyorlar mı olacaktı acaba?
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fantomasds 1 yıl
O araba toplamda o kadar satmıştır. 20.000 adet 20 olmasın.
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SigSauer6 1 yıl
Jaguar’ı zamanında satın alması için KOÇ grubuna teklif götürülmüş ama risk almak istememişler bize doblo yeter diye düşünmüşler.
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zolzauza 1 yıl
Domates mi alıyorsun mübarek...20000 adet ne demek :-)
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lazloo 1 yıl
20 bin mi
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