Nvidia'dan ölümcül kazaya karışan Uber'e destek

Geçtiğimiz hafta Arizona eyaletinin Tempe şehrinde, otonom moddaki bir Uber aracı, 49 yaşındaki bir kadına çarparak hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Olaydan sonra oldukça sert eleştirilere maruz kalan ve sürücüsüz araç çalışmalarını durduran Uber'e, Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan destek geldi.

Uber'in kazasından kendimize ders çıkaracağız

Huang, San Jose'deki şirketin yıllık GPU Teknoloji Konferansı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uber'e çok fazla yüklenilmemesini ve kazanın nasıl olduğunu açıklayabilmeleri için onlara bir şans vermek gerektiğini belirten Huang, bu vahim kazanın sürücüsüz araç teknolojisini daha da güvenli bir noktaya taşıyacağını belirtti.

Sürücüsüz araç teknolojisinin çok zor bir konu olduğunu ve aşırı dikkatle yaklaşılmasını belirten Huang, Nvidia olarak testlerini trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştireceklerini açıkladı. Güvenliğin ve insan hayatının her şeyden önemli olduğunu belirten Nvidia CEO'su sözlerini, "Uber'in yaşadığı bu kötü deneyimden kendi adımıza dersler çıkarmamız gerekiyor ve oturup bunun üzerine kafa yoracağız." şeklinde sonlandırdı.

http://www.zdnet.com/article/nvidia-ceo-give-uber-a-chance-to-explain-driverless-car-incident/