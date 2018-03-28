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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan ölümcül kazaya karışan Uber'e destek

Nvidia CEO'su Jensen Huang, sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümcül kaza ile ilgili açıklamlarda bulundu. Uber'e olayı açıklaması için bir şans verilmesini söyleyen Huang'ın açıklamaları haberimizde
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta Arizona eyaletinin Tempe şehrinde, otonom moddaki bir Uber aracı, 49 yaşındaki bir kadına çarparak hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Olaydan sonra oldukça sert eleştirilere maruz kalan ve sürücüsüz araç çalışmalarını durduran Uber'e, Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan destek geldi.

Uber'in kazasından kendimize ders çıkaracağız

Huang, San Jose'deki şirketin yıllık GPU Teknoloji Konferansı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uber'e çok fazla yüklenilmemesini ve kazanın nasıl olduğunu açıklayabilmeleri için onlara bir şans vermek gerektiğini belirten Huang, bu vahim kazanın sürücüsüz araç teknolojisini daha da güvenli bir noktaya taşıyacağını belirtti.
Sürücüsüz araç teknolojisinin çok zor bir konu olduğunu ve aşırı dikkatle yaklaşılmasını belirten Huang, Nvidia olarak testlerini trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştireceklerini açıkladı. Güvenliğin ve insan hayatının her şeyden önemli olduğunu belirten Nvidia CEO'su sözlerini, "Uber'in yaşadığı bu kötü deneyimden kendi adımıza dersler çıkarmamız gerekiyor ve oturup bunun üzerine kafa yoracağız." şeklinde sonlandırdı.

http://www.zdnet.com/article/nvidia-ceo-give-uber-a-chance-to-explain-driverless-car-incident/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen Nevfel
Nevfel
Uber de ne kadar payı var acaba?
Nvidia bu hayrına kimseyi savunmaz. Teknolojiyi siz mi verdiniz yoksa?

Uber'de payı olmasa dahi Nvidia bu açıklamayı yapar , yapardı.
Çünkü adamların yapay zeka , deep learning alanına çok ciddi yatırımı var.
Yapay zekaya veya benzeri makine öğremine ve otomasyonuna karşı takınılan her tavır onları da ilgilendiriyor bu yüzden.
NevfelUber de ne kadar payı var acaba?Nvidia bu hayrına kimseyi savunmaz. Teknolojiyi siz mi verdiniz yoksa?Uber'de payı o...
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Whippoorwill 1 yıl
Akbaba gibi beklemek yerine insanlık için gelişim yolunda adım atan Nvidia'ya teşekkürler.
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Elsa 1 yıl Nevfel
Nevfel
Uber de ne kadar payı var acaba?
Nvidia bu hayrına kimseyi savunmaz. Teknolojiyi siz mi verdiniz yoksa?

Nvidia yıllardır sürücüsüz araç üzerinde çalışıyor, tabi ki arkasını kollayacak
NevfelUber de ne kadar payı var acaba?Nvidia bu hayrına kimseyi savunmaz. Teknolojiyi siz mi verdiniz yoksa?Nvidia yıllard...
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mustafaadli 1 yıl
Sürücülü araçlar bile insanlara çarpıp öldürüyor. Bunlara nasıl güveneceğiz?
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St Batuhan 1 yıl
Heh istenen de bu olmalı. Diğer firmaların saçma sapan yaklaşımlarındansa bir açıklama düzgünce. Niye ve nerede noksan olduğuna dair bir açıklama. Hemen sürücüsüz araç teknolojilerine olan güvenin sarsılması ve yasaklanması değil ya da diğer firmaların biz olsak ohooo o kişiyi yemeğe bile götürürdük aracımızı durdurup demesi değil. Umarım Uber doğru düzgün analizini yapar, kusurlu noktalarına dair de güzel bir açıklama yapar.
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Whippoorwill 1 yıl
Akbaba gibi beklemek yerine insanlık için gelişim yolunda adım atan Nvidia'ya teşekkürler.
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Nevfel 1 yıl
Uber de ne kadar payı var acaba?
Nvidia bu hayrına kimseyi savunmaz. Teknolojiyi siz mi verdiniz yoksa?
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***Leopard*** 1 yıl Nevfel
Nevfel
Uber de ne kadar payı var acaba?
Nvidia bu hayrına kimseyi savunmaz. Teknolojiyi siz mi verdiniz yoksa?

Uber'de payı olmasa dahi Nvidia bu açıklamayı yapar , yapardı.
Çünkü adamların yapay zeka , deep learning alanına çok ciddi yatırımı var.
Yapay zekaya veya benzeri makine öğremine ve otomasyonuna karşı takınılan her tavır onları da ilgilendiriyor bu yüzden.
Yanıtla +24
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Elsa 1 yıl Nevfel
Nevfel
Uber de ne kadar payı var acaba?
Nvidia bu hayrına kimseyi savunmaz. Teknolojiyi siz mi verdiniz yoksa?

Nvidia yıllardır sürücüsüz araç üzerinde çalışıyor, tabi ki arkasını kollayacak
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