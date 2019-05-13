Waze artık Pandora entegrasyonuna sahip

Pandora’nın istasyonları artık Google’ın iPhone için Waze navigasyon uygulamasında dinlenebilecek. Geçen yıl müzik çalar özelliğine sahip olan Waze; Spotify, NPR One, TuneIn Radio ve diğer servisleri içeriyordu. Pandora’dan gelen açıklamaya göre hem ücretsiz hem de ücretli aboneler Waze’in Android ve iOS sürümünde kullanılabilir.

“İşin daha da iyi yanı, bu entegrasyon çift taraflı çalışıyor. Pandora hesabınızla Waze’in bir kez eşleştirdikten sonra, navigasyonun sonraki adımını Pandora uygulamasından da görebilirsiniz.” şeklinde blog gönderisinde entegrasyon anlatıldı. Pandora uygulamasında üst tarafta bir şerit şeklinde olacak bu navigasyon uyarısı, sadece arkada Waze açıksa (ve navigasyon aktifse) görünecek.

Geçen yıl bu özelliğin geleceğini açıklayan Waze, Android kullanıcılarına Pandora’yı da sunuyor. Bu güncellemeyle artık iOS için de özelliği kullanmak mümkün hâle geldi.

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