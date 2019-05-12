iOS 13 ile iPhone 6, iPhone SE ve iPhone 5S desteği bitecek

Apple’ın WWDC 2019 etkinliği yaklaştıkça söylentiler de çıkmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusuna göre iOS 13 ile Apple, birkaç modelinden yazılım desteğini çekecek. Bu modeller iPhone 5S, iPhone 6 ve 6 Plus, iPhone SE’den ibaret. iPhone modellerinin yanında iPad mini 2 ve iPad Air de diğerleriyle aynı şekilde güncellenmeyecek.

Alınan raporlar doğru çıkarsa Apple’ın şimdiki kullanıcılarının ciddi bir dilimi iOS 13 güncellemesine sahip olamayacak. Apple’ın en çok satan serisi ünvanını taşıyan iPhone 6 serisi, hâlâ yoğun şekilde kullanılıyor.

Raporların doğrulanmasıyla ortaya çıkacak bir diğer durum ise 2013 Eylül’de tanıtılan iPhone 5S’in, 2014’te tanıtılan iPhone 6 modellerine kıyasla bir jenerasyon fazladan güncelleme alması olacak. iPhone 5S şuan için iOS 12 versiyonunu kullanıyor. Apple’ın bildiğimiz beş yıllık takvimine göre iPhone 6 serisinin de iOS 13’e güncellenmesi gerekiyor.

iPad ailesinde ise iOS 13 ile birlikte desteği kaybedecek modeller, iPhone 5S ile aynı yıl çıkmış iPad mini 2 ve iPad Air olacak.

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Apple'ın Eylül ayında her yıl olduğu gibi düzenleyeceği etkinlikle yeni iPhone modellerini tanıtması ve iOS 13'ü kullanıcılara sunması bekleniyor. Apple'ın Eylül ayında her yıl olduğu gibi düzenleyeceği etkinlikle yeni iPhone modellerini tanıtması ve iOS 13'ü kullanıcılara sunması bekleniyor.

https://wccftech.com/ios-13-could-potentially-ditch-support-for-iphone-6-iphone-se-and-iphone-5s/