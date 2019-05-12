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iOS 13 ile iPhone 6, iPhone SE ve iPhone 5S desteği bitecek

Yeni ortaya çıkan rapora göre Apple'ın 2014 yılı iPhone 6 serisi, sahip olması gereken iOS 13 güncellemesini almayacak. Rapor doğruysa, iPhone 5S bir yıl fazladan desteklenmiş olacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
12,2b
1
75
iPhone
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Apple’ın WWDC 2019 etkinliği yaklaştıkça söylentiler de çıkmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusuna göre iOS 13 ile Apple, birkaç modelinden yazılım desteğini çekecek. Bu modeller iPhone 5S, iPhone 6 ve 6 Plus, iPhone SE’den ibaret. iPhone modellerinin yanında iPad mini 2 ve iPad Air de diğerleriyle aynı şekilde güncellenmeyecek.
Alınan raporlar doğru çıkarsa Apple’ın şimdiki kullanıcılarının ciddi bir dilimi iOS 13 güncellemesine sahip olamayacak. Apple’ın en çok satan serisi ünvanını taşıyan iPhone 6 serisi, hâlâ yoğun şekilde kullanılıyor.
Raporların doğrulanmasıyla ortaya çıkacak bir diğer durum ise 2013 Eylül’de tanıtılan iPhone 5S’in, 2014’te tanıtılan iPhone 6 modellerine kıyasla bir jenerasyon fazladan güncelleme alması olacak. iPhone 5S şuan için iOS 12 versiyonunu kullanıyor. Apple’ın bildiğimiz beş yıllık takvimine göre iPhone 6 serisinin de iOS 13’e güncellenmesi gerekiyor. 
iPad ailesinde ise iOS 13 ile birlikte desteği kaybedecek modeller, iPhone 5S ile aynı yıl çıkmış iPad mini 2 ve iPad Air olacak. 
Ayrıca Bkz. "iPhone 11 modelleri "ters kablosuz şarj" özelliği ile gelebilir"
Apple'ın Eylül ayında her yıl olduğu gibi düzenleyeceği etkinlikle yeni iPhone modellerini tanıtması ve iOS 13'ü kullanıcılara sunması bekleniyor.

https://wccftech.com/ios-13-could-potentially-ditch-support-for-iphone-6-iphone-se-and-iphone-5s/ Yorum Yaz
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babe01 3 hf. en beğenilen
Öncelikle Se modelini niye kesiyorlar 6s ile donanımı aynı. Gelen güncellemelerde zaten saçma sapan emoji Memoji diye yeni hayvan ekleyip güncelleme yaptık diyorlar kamerada bir güncelleme iyileştirme gibi birşey yok yeni bir deneyim yok .dark modu bekliyoruz bilmem kaç güncellemedir .bilgisayarımda mac belki video felan editlesem bu iki cihazı kullanımda fark yaratır ama bilemiyorum.iPhone 6s ile başladım Apple dünyasına şuan iPhone 8 im var ama gerçekten hiçbir numara yok android şuan çok daha fazla imkan veriyor bir dahaki telefonum kesinlikle iPhone olmayacak zaten iPhone X altına artık üvey evlat muamelesi yapılıyor kazık yemiş gibi hissediyorum
Öncelikle Se modelini niye kesiyorlar 6s ile donanımı aynı. Gelen güncellemelerde zaten saçma sapan emoji Memoji diye yeni hayvan ekleyip güncelleme yaptık diy...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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deceiverface 3 hf.
iOS güncellemeleri ile övünmek çok saçma. Aynı tas aynı hamam. Yeni gelen iOS özellikleri alt modellere gelmiyor. Sadece sürüm numarası değişiyor. Büyük iOS güncellemeleri hatalarla geliyor. Küçük güncellemelerle düzeltilmesini bekliyorsun. iOS 11 ile 12 arasında ne fark hissettin? 6S'ine Animoji, Memoji, Artırılmış Gerçeklik geldi mi? Gelmedi. Sürüm numaran 11'di 12 oldu. 6S'in için iOS 13'ten de hiçbir şey bekleme boşuna.
iOS güncellemeleri ile övünmek çok saçma. Aynı tas aynı hamam. Yeni gelen iOS özellikleri alt modellere gelmiyor. Sadece sürüm numarası değişiyor. Büyük iOS gü...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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deceiverface 3 hf. mrunseen
Android 5 yüklü Note 3'te bile ekranı bölebiliyorsun. iPhone'da denetim penceresinden wifi'yı açıp kapama 6 yıl sonra geldi. Hücresel veriyi açıp kapama ise geçen yıl 😀. Çok geriden gelen bir iOS var. 6S'in iOS 12'si Android 7 bile etmez 😉👍🏼
Android 5 yüklü Note 3'te bile ekranı bölebiliyorsun. iPhone'da denetim penceresinden wifi'yı açıp kapama 6 yıl sonra geldi. Hücresel veriyi açıp kapama ise geç...
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4 Yanıt Yanıtla +19
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OMEGALUL 2 hf.
Bu söylenti doğru çıkarsa bir ilk olacak Apple tarihinde. Ama mantıklı buluyorum. SE'ye destek kesilmesinin sebebi geliştiricilerin uygulamaları o kadar küçük bir ekrana adapte etmesinin artık imkansızlaşması ve zaman kaybı olmasından ötürü. 5s desteği gidince o boyutta tek telefon SE kalacak ve haliyle birçok geliştirici de uygulamasını hem 6 inç hem 4 inç telefona göre optimize etmekle uğraşmak istemiyor. 6ya desteğin kesilmesine de sevindim açıkçası kendi telefonum olmasına rağmen. Telefonun içine edildi zaten 1 gb ram ile daha çıktıktan 1 sene sonra 2-3 senelik iphone havasına girmişti. 13 gelse içimde sürekli kursam mı acaba diye dürtü olacaktı, tam iphone 4-ios 7 faciasına dönerdi. Şimdi en azından 12nin son sürümü çıkınca temiz kurulumla değiştirene kadar idare eder.
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masmavidoksanlar 2 hf.
İphone se güncelleme almazsa şuan için yavaşlamadan biten ilk ve tek telefon olacak iphone serisinde bence güzel olur zaten yüklemeyecektim 13 ü
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mgokhanozen 2 hf.
iPhone SE’ye güncelleme verilmemesi ilginç ama zaten hiç çıkmamalıydı o cihaz.
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danger1513 3 hf.
İnsanların unuttuğu şey androidde rom yüklenebiliyor

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deceiverface 3 hf. ***RAMMSTEIN***
Sen nasıl bir paranoyak çıktın ya. Matematiğin de yok toplama işlemi yapamadığına göre. Ayrıca bu cihazlar Apple'ın Apple olduğu zamanlara ait. iSheep'liği bırakabilirsen diğer telefonlara bakış açın değişebilir. "Yaw he he" yazdığına göre ergenlik dönemindesin. Seni dikkate alıp cevap verende kabahat sende değil
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***RAMMSTEIN*** 3 hf. deceiverface
iPhone 4 - Apple’ın Apple olduğu zaman. Tamam. :)
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deceiverface 3 hf. ***RAMMSTEIN***
Bu inanmana yardımcı olur herhalde şüpheci beyinsiz kardeşim 😉👍🏼
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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***RAMMSTEIN*** 3 hf. deceiverface
Hakaretinden anlaşıldığı kadarıyla yaşça küçüksün ya da beyin yaşın küçük. Fotoğrafa gelecek olursak, bir arkadaşına çektirmişsindir. Bu kadar kanıt peşine düşen herşeyi yapar. 😁 Oradaki kutuları toplasan bir iPhone 7/8 plus parası da etmiyor. Apple’ı iPhone 4/5’ten ibaret sanmaya devam et. Yani kısacasi “yaw ye he”
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deceiverface 3 hf. ***RAMMSTEIN***
2011'de iOS 4 yüklü iPhone 4, 2015 yılında da iOS 8 yüklü iPhone 6 kullandım. 😉👍🏼
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***RAMMSTEIN*** 3 hf. deceiverface
Tamam kesin öyledir. 😁
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AirSupport 3 hf.
Yukarıdaki arkadaş baya ağır saçmalamış hani öyle böyle değil düşün o derece yazdıklarını çürütmeye üşendim
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FIRAT_G_ 3 hf.
Güncelleme veriyor diye seviniyor iphone kullanıcıları
iphone 6
iphone 7
ipnone 8
bunarın hepsi aynı telefon bana göre
paranızı kaptırmayın böyle üçkağıtçılara
isim değişiyor yazılım değişiyor al sana yeni telefon
insanların her telefonu değişmesi yeniye olan mesakından geliyor. Ama aslında yeni birşey yok. Eskinin ısıtılıp tekrardan insanlara itelenmesinden ibaret. accayip kılım bu markaya. 2 kere satın aldım. Yemin ederim rezillik. Nasıl bi salaksam neden 2. kez aynı saçmalığı yaptım bende bilmiyorum.
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FIRAT_G_ 3 hf.
Biyonik işlemci yok aduket çeken işlemci diye insanları kandırıyorlar almayın yazık günah demiştim. biri çıkıp yaav sen ne annan yapaz zekua var biliyognu demişti. Yazık ki cahil milleti yıllarca emdiler. Yazık ki bunu çok iyi yapıyorlar. Nasıl ki gtx 1070 in adı ddr6 lı rtx 2060 oluyorsa bu da uçan tekme atan aduket çeken işlemci oluyor. Kaldı ki 1000 TL lik android cihaz ile yaptığın işlerin tamamını 7000 liralık android ile de yapabiliyorsun. Kamera ve hız farkından başka bi esprisi yok. Zaten milleti herkes her taraftan sömüre sömüre millette metelik bırakmadılar. Çok acıyorum.
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