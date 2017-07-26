Waze sonunda Android Auto'ya geldi

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Dünyanın en büyük toplum temelli trafik ve navigasyon uygulaması Waze, Android Auto platformundaki yerini aldı. Şimdiye kadar Android Auto'daki mevcut tek navigasyon seçeneği Haritalar'dı. Waze'in yapımcıları uygulamanın sistem üzerinde çalışabilmesi için aylarca Android Auto UX ekibiyle çalıştıklarını belirtiyorlar.Ayrıca Bkz. "Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus tanıtıldı: Çift ekran, çift kamera ve Helio işlemci"
Waze'in özelliklerini Haritalar'a tercih edenler için uygulamayı artık araç içi ekranlarda kullanmak mümkün. Elbette bunun için otomobilinizin Android Auto'yu desteklemesi gerek. Sistemde bulunan uygulama, kazaları, tehlikeleri, polis noktalarını ve trafik koşullarını etkileyen diğer olayları bildirebiliyor.
Waze'in uygulamasını Apple CarPlay'e getirme planı yok. Muhtemelen bu Apple'ın üçüncü parti harita uygulamalarının varsayılan navigasyon uygulaması olarak kullanılmasına izin vermeyi düşünmemesinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte Android kullanıcıları şu andan itibaren Waze uygulamasını otomobillerinde kullanmaya başlayabilirler.
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Aracimda mirror link ve android auto var ama mirror linkte sadece 2 adet app calisiyor birisi sygic car navigation digeri de rockscout. bircok app denedim hicbirini gormuyor arabanin sistemi.
sorunu cozdum, android autoyu acmak icin google playin ulkesini degistiriyorsunuz. youtube'da nasil yapilacagini anlatan videolar var, ben new york yaptim ve play storedan indirdim.su anda kullanabiliriyorum..
hah, işte o HERE epeyce bir süredir HERE WeGo olarak hayatını devam ettiriyor, hem de rakiplerinin tamamından fersah fersah üstün bir şekilde. Sygic' miş, Yandex'miş, Google Maps ya da Waze'ymiş hikaye kendisinin yanında zira...
play.google.com/...
Bunun yuzunden Ankara'da Kugulu Park civarinda tek yon yola ters girdim. Ayni sekilde Google Maps kullandigimda sorun cikmadi.
Kullanıcılar Anlık durum bildirimi yapabiliyor. Kaza, polis çevirmesi , acil durum talebi gibi. Çok güzel bir uygulama. Hatta google'ın alt şirketlerinden biri diye okumuştum. Tek kötü yanıo OSM haritalarını kullanması. Açıkçası google haritasını kullansa ben hep waze kullanmak isterdim ama şu an haritası kötü.