Waze sonunda Android Auto'ya geldi

Dünyanın en büyük toplum temelli trafik ve navigasyon uygulaması Waze, Android Auto platformundaki yerini aldı. Şimdiye kadar Android Auto'daki mevcut tek navigasyon seçeneği Haritalar'dı. Waze'in yapımcıları uygulamanın sistem üzerinde çalışabilmesi için aylarca Android Auto UX ekibiyle çalıştıklarını belirtiyorlar.

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Waze'in özelliklerini Haritalar'a tercih edenler için uygulamayı artık araç içi ekranlarda kullanmak mümkün. Elbette bunun için otomobilinizin Android Auto'yu desteklemesi gerek. Sistemde bulunan uygulama, kazaları, tehlikeleri, polis noktalarını ve trafik koşullarını etkileyen diğer olayları bildirebiliyor.

Apple CarPlay'e getirme planı yok. Muhtemelen bu Apple'ın üçüncü parti harita uygulamalarının varsayılan navigasyon uygulaması olarak kullanılmasına izin vermeyi düşünmemesinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte Android kullanıcıları şu andan itibaren Waze'in uygulamasını'e getirme planı yok. Muhtemelen bu Apple'ınharita uygulamalarının varsayılan navigasyon uygulaması olarak kullanılmasına izin vermeyi düşünmemesinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte Android kullanıcıları şu andan itibaren Waze uygulamasını otomobillerinde kullanmaya başlayabilirler.