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Waze sonunda Android Auto'ya geldi

Android Auto destekli otomobil sahipleri artık platformdaki tek navigasyon seçeneği olan Haritalar'a mahkum kalmaktan kurtuldular. Waze uygulaması artık otomobillerde de kullanılabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
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14
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük toplum temelli trafik ve navigasyon uygulaması Waze, Android Auto platformundaki yerini aldı. Şimdiye kadar Android Auto'daki mevcut tek navigasyon seçeneği Haritalar'dı. Waze'in yapımcıları uygulamanın sistem üzerinde çalışabilmesi için aylarca Android Auto UX ekibiyle çalıştıklarını belirtiyorlar.
Ayrıca Bkz. "Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus tanıtıldı: Çift ekran, çift kamera ve Helio işlemci"
Waze'in özelliklerini Haritalar'a tercih edenler için uygulamayı artık araç içi ekranlarda kullanmak mümkün. Elbette bunun için otomobilinizin Android Auto'yu desteklemesi gerek. Sistemde bulunan uygulama, kazaları, tehlikeleri, polis noktalarını ve trafik koşullarını etkileyen diğer olayları bildirebiliyor.
Waze'in uygulamasını Apple CarPlay'e getirme planı yok. Muhtemelen bu Apple'ın üçüncü parti harita uygulamalarının varsayılan navigasyon uygulaması olarak kullanılmasına izin vermeyi düşünmemesinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte Android kullanıcıları şu andan itibaren Waze uygulamasını otomobillerinde kullanmaya başlayabilirler.

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CinliUV 2 yıl
arkadaslar sevabina APK paylasabilir misiniz ? ben birkac apk denedim hicbiri calismadi. telefonum samsung a5 2016.
Aracimda mirror link ve android auto var ama mirror linkte sadece 2 adet app calisiyor birisi sygic car navigation digeri de rockscout. bircok app denedim hicbirini gormuyor arabanin sistemi.
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CinliUV 2 yıl CinliUV
CinliUV
arkadaslar sevabina APK paylasabilir misiniz ? ben birkac apk denedim hicbiri calismadi. telefonum samsung a5 2016.
Aracimda mirror link ve android auto var ama mirror linkte sadece 2 adet app calisiyor birisi sygic car navigation digeri de rockscout. bircok app denedim hicbirini gormuyor arabanin sistemi.

sorunu cozdum, android autoyu acmak icin google playin ulkesini degistiriyorsunuz. youtube'da nasil yapilacagini anlatan videolar var, ben new york yaptim ve play storedan indirdim.su anda kullanabiliriyorum..
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axaxa 2 yıl
İşe yarar bir uygulama
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UnicornKnight 2 yıl
bir vakitler eğer halen ilk düşünüldüğü şekliyle var olup ilerlemeye devam etseydi ortada çok ciddi bir Spotify rakibi olacak (hatta belki de rekabette daha önde olan olacaktı) Mix Radio uygulaması ve bugün hala daha mobil arenadaki zamanının ötesinde olan PureView fotoğraf teknolojisi ile birlikte Nokia/Microsoft'un Windows Phone cihazlarını dikkate alınır kılan HERE diye bir şey vardı, bilmem haberiniz var mı ya da anımsar mısınız? -_-
hah, işte o HERE epeyce bir süredir HERE WeGo olarak hayatını devam ettiriyor, hem de rakiplerinin tamamından fersah fersah üstün bir şekilde. Sygic' miş, Yandex'miş, Google Maps ya da Waze'ymiş hikaye kendisinin yanında zira...
play.google.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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danGerfuLL 2 yıl UnicornKnight
UnicornKnight
bir vakitler eğer halen ilk düşünüldüğü şekliyle var olup ilerlemeye devam etseydi ortada çok ciddi bir Spotify rakibi olacak (hatta belki de rekabette daha önde olan olacaktı) Mix Radio uygulaması ve bugün hala daha mobil arenadaki zamanının ötesinde olan PureView fotoğraf teknolojisi ile birlikte Nokia/Microsoft'un Windows Phone cihazlarını dikkate alınır kılan HERE diye bir şey vardı, bilmem haberiniz var mı ya da anımsar mısınız? -_-
hah, işte o HERE epeyce bir süredir HERE WeGo olarak hayatını devam ettiriyor, hem de rakiplerinin tamamından fersah fersah üstün bir şekilde. Sygic' miş, Yandex'miş, Google Maps ya da Waze'ymiş hikaye kendisinin yanında zira...
play.google.com/...

Bunun yuzunden Ankara'da Kugulu Park civarinda tek yon yola ters girdim. Ayni sekilde Google Maps kullandigimda sorun cikmadi.
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talbotlago 2 yıl
Araç yakınımda olmadığından ekranını gösteremiyorum ama cep telefonu görüntüleri şu şekilde:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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talbotlago 2 yıl
Android Auto apk ile Türkiye'de de çalışıyor halen. Gayet de güzel bu arada.
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beetle26 2 yıl
Türkiye'de android Auto nun kullanımına Google tarafından izin verilmediği ve bu uygulamanın Türkiye pazarına kapalı olduğu haberini de vermek gerekirdi bence sayın editör saygılarımla
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ardicli2000 2 yıl
Sırf sabit navigasyon ve multimedya sistemine 2-5000 arası para almak gibi aç gözlülüğe bürünmüş araç üreticileri Android Auto yu vermeme gibi bir inat içerisindeler. Yazılımsal maliyetinin araç başına 100 tl yi geçmeyeceği aşikar ama verirse kimse gidip de navi bilmem ne almaz. O zaman nasıl 5k ya satarlar de mi??
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aLLyC 2 yıl
Google Maps varken nasil bir avantaj sağlıyor bize waze ?
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OnderT 2 yıl aLLyC
aLLyC

Google Maps varken nasil bir avantaj sağlıyor bize waze ?

Kullanıcılar Anlık durum bildirimi yapabiliyor. Kaza, polis çevirmesi , acil durum talebi gibi. Çok güzel bir uygulama. Hatta google'ın alt şirketlerinden biri diye okumuştum. Tek kötü yanıo OSM haritalarını kullanması. Açıkçası google haritasını kullansa ben hep waze kullanmak isterdim ama şu an haritası kötü.
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