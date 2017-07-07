Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, Twitter ve Snap gözünü 2018 Dünya Kupası'na dikti!

Sosyal medya devleri, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da yapılacak olan 2018 Dünya Kupası turnuvasından görüntüler yayınlamak için görüşmelerde bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,4b
1
7
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük sosyal ağlarından üçü olan Facebook, Twitter ve Snap (Snapchat uygulamasının yaratıcısı), Rusya'da gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde önemli bir adım atmaya çalışıyorlar. Bloomberg'e göre bu dev şirketler, 2018 Dünya Kupasının içerik sahibi olan Fox'a milyonlarca dolar teklifte bulunarak turnuvanın görüntülerini yayınlama hakkına sahip olmak istiyorlar.
 
Ayrıca Bkz. "Qualcomm, ABD'de iPhone ve iPad satışlarını yasaklamak istiyor"
Dünyanın en çok izlenen futbol turnuvası olan FIFA Dünya Kupası, 2014 yılında 3 milyardan fazla kişi tarafından izlenmiş, Almanya ve Arjantin'in oynadığı final maçında 32.1 milyon tweet atılmıştı. Twitter rekoru olan bu istatistik turnuvanın sosyal medya üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaya yetmişti. Buna keza Facebook ve diğer sosyal mecralarda da turnuvanın etkisi inanılmaz bir şekilde hissedilmişti.
 
Bildiğiniz üzere her geçen gün Facebook ve Twitter (Scope uygulaması ile) canlı yayın özelliklerini geliştirerek, 24 saate varan yayınlar yapabilecek cesur planlarla karşımıza çıkıyor. Görünen o ki bu dev şirketler yatırımlarının meyvelerini 2018 Dünya Kupası ile almak istiyorlar. 2018 Dünya Kupası'nın yayın hakları için 400 milyon dolar ödeyen Fox'un, bu turnuvayı tek bir şirkete lisanslamayıp, gelen tekliflerle daha fazla gelir kapısı yaratıp yaratmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-06/facebook-twitter-snap-said-to-seek-world-cup-clips-from-fox Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Twıtter alsın,diğerleri bence hak etmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 2 yıl
Twitter alsın periscope canlı yayında çok başarılı..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ǤЅ 2 yıl
Maça gidenler zaten tribün çekimi yapıp face, twitter'a atarlar. Ordan toplarsınız görüntüleri, boşa para vermeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gereksiz işler bunlar 2 yıl
Umarım snap alır da güzel konseptli uygulamasıyla biz de güzel bir deneyim yaşarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turin Turambar. 2 yıl
Bu facebookta 10 yıldır maç yayınlıycak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow VI 2 yıl
Twitter neyse de diğer ikisini kullanan kaldı mı acaba? Instagram bitirdi zaten snapı, facebook biteli zaten yıllar oluyor. Twitter alır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afklm 2 yıl
Insallah twitter alir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Volkswagen Arteon, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 2 yıl Galatasaray ve Twitter'dan Türkiye'de bir ilk: Blue Room locası 2 yıl LG mobil bölümü yine hüsran yaşattı 2 yıl Ridge Racer Slipstream bu hafta ücretsiz 2 yıl Spotify sürüş modu özelliklerini test ediyor 2 yıl Apple, Imagination Technologies'ın suçlamalarını reddetti 2 yıl Hackerlar ABD'nin enerji ağını hedef aldı 2 yıl AMD Radeon Vega'ya doğru: Frontier Edition'da son gelişmeler 2 yıl Tesla'nın yeni müdüründen şirkete övgü 2 yıl LG Q6’nın Geekbench sonuçları paylaşıldı 2 yıl Instagram’daki bir hata, hesapların silinmiş gibi görünmesine neden oldu 2 yıl 2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İstanbul, 2100 yılında Kahire sıcaklığına ulaşacak 2 yıl Lojistik Destek Gemisi denize iniyor 2 yıl YouTube yıldızlarından ağ tarafsızlığı talebi 2 yıl Andy Rubin'in yeni telefonu Essential Phone'dan haber yok 2 yıl Web sitenizi hackerlardan 4.5 petabyte'lık zip bombasıyla koruyun 2 yıl Ünlü yönetmen iPhone 7 Plus ile kısa film çekti 2 yıl Windows dosya paylaşımlarına Samba ile erişebilirsiniz 2 yıl Dunkirk, 70mm film formatını yeniden canlandırdı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook, Twitter ve Snap gözünü 2018 Dünya Kupası'na dikti! Sonraki Türk Telekom'dan kadınlara özel konuşma ve internet kampanyası 2 yıl Samsung, tarihindeki en yüksek kâra ulaşabilir 2 yıl Qualcomm, ABD'de iPhone ve iPad satışlarını yasaklamak istiyor 2 yıl Nokia'nın yeni telefonu elimizde: Nokia 5'i kullandık 2 yıl Bitcoin ve Ethereum madencileri pek çok ülkeden fazla enerji tüketiyor 2 yıl Xiaomi’nin yeni canavarı Chiron kod adına sahip 2 yıl Dünyanın ilk hologram ekranlı telefonu tanıtıldı 2 yıl Nintendo Switch uygulaması detaylandı 2 yıl Porsche ve AOC ortaklığından ilgi çeken monitör tasarımı 2 yıl MSI'dan dijital para madenciliği için önemli BIOS güncellemesi 2 yıl Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak 2 yıl Gigabyte Ryzen işlemci ailesine yönelik Mini-ITX anakartını duyurdu 2 yıl AMD Ryzen Threadripper işlemcisinin yeni test sonuçları sızdı 2 yıl Google Gboard incelemesi "Siz Türkçe yazın, o istediğiniz dile çevirsin" 2 yıl Google Earth artık doğadan canlı yayın yapacak 2 yıl Milli klavyeye TSE tescili 2 yıl MSI’dan oyuncular için OPTIX monitör serisi 2 yıl John McAfee ile Intel arasındaki isim davası sonuçlandı 2 yıl DeepMind, Kanada’da araştırma merkezi kuruyor 2 yıl Bitcoin fiyatı gelecek yıl 5.000 dolara ulaşabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim