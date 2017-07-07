Facebook, Twitter ve Snap gözünü 2018 Dünya Kupası'na dikti!

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından üçü olan Facebook, Twitter ve Snap (Snapchat uygulamasının yaratıcısı), Rusya'da gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde önemli bir adım atmaya çalışıyorlar. Bloomberg'e göre bu dev şirketler, 2018 Dünya Kupasının içerik sahibi olan Fox'a milyonlarca dolar teklifte bulunarak turnuvanın görüntülerini yayınlama hakkına sahip olmak istiyorlar.

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Dünyanın en çok izlenen futbol turnuvası olan FIFA Dünya Kupası, 2014 yılında 3 milyardan fazla kişi tarafından izlenmiş, Almanya ve Arjantin'in oynadığı final maçında 32.1 milyon tweet atılmıştı. Twitter rekoru olan bu istatistik turnuvanın sosyal medya üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaya yetmişti. Buna keza Facebook ve diğer sosyal mecralarda da turnuvanın etkisi inanılmaz bir şekilde hissedilmişti.

Bildiğiniz üzere her geçen gün Facebook ve Twitter (Scope uygulaması ile) canlı yayın özelliklerini geliştirerek, 24 saate varan yayınlar yapabilecek cesur planlarla karşımıza çıkıyor. Görünen o ki bu dev şirketler yatırımlarının meyvelerini 2018 Dünya Kupası ile almak istiyorlar. 2018 Dünya Kupası'nın yayın hakları için 400 milyon dolar ödeyen Fox'un, bu turnuvayı tek bir şirkete lisanslamayıp, gelen tekliflerle daha fazla gelir kapısı yaratıp yaratmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-06/facebook-twitter-snap-said-to-seek-world-cup-clips-from-fox