Western Digital, Mac kullanıcıları için 2 TB'lık My Passport Studio'yu piyasaya sürdü

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital, Mac kullanıcılarının hedef alındığı My Passport Studio serisinin 2 TB kapasiteli versiyonunu piyasaya sürdü.
299.99$ fiyat etiketine sahip My Passport Studio'da alüminyum materyalin kullanıldığı belirtiliyor. Ekstradan bir güç kaynağına gereksinim duymayan modelde USB 2.0 portunun yanısıra 800 Mb/sn'ye kadar veri aktarım hızına olanak tanıyan iki adet FireWire 800 portu bulunuyor.
Western Digital, 2 TB kapasitenin 150 saat uzunluğa varan video, 400.000'e varan fotoğraf veya 500.000'e varan MP3 dosyası için yeterli olacağını vurgulamış.
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