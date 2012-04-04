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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital, Mac kullanıcıları için 2 TB'lık My Passport Studio'yu piyasaya sürdü

7 yıl
7,3b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen sabit disk üreticilerinden Western Digital, Mac kullanıcılarının hedef alındığı My Passport Studio serisinin 2 TB kapasiteli versiyonunu piyasaya sürdü.
299.99$ fiyat etiketine sahip My Passport Studio'da alüminyum materyalin kullanıldığı belirtiliyor. Ekstradan bir güç kaynağına gereksinim duymayan modelde USB 2.0 portunun yanısıra 800 Mb/sn'ye kadar veri aktarım hızına olanak tanıyan iki adet FireWire 800 portu bulunuyor.
Western Digital, 2 TB kapasitenin 150 saat uzunluğa varan video, 400.000'e varan fotoğraf veya 500.000'e varan MP3 dosyası için yeterli olacağını vurgulamış.

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sierratr1 7 yıl en beğenilen
Madem mac çiler için bi şey yaptın bari thunderbolt arabirimi kullansaydın okadar para verecek insanlar.
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perikentli 7 yıl
normal hdd leri alamıyoruz kardeşim bunu nasıl alalım ama demi birazda üreticiler bizleri düşünseler harıka olacak ama
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E_Aydin35 7 yıl
My Passport ismini özel bir işlevindenmi almış yoksa standart şirket adlandırmasımı merak ettim? :) Bizzat Mac için olması iyi veya kötü olabilir.. Bence iyi olur çünkü seri üretim yapan bir şirket..
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sierratr1 7 yıl en beğenilen
Madem mac çiler için bi şey yaptın bari thunderbolt arabirimi kullansaydın okadar para verecek insanlar.
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createemir 7 yıl
Önce HDD'lerin fiyatını düşürsünler, sonra yeni model çıkarsınlar. Yeterince kazıkladınız milleti. Ağustos ayında 500GB HDD 100 lirayken şimdi en az 200 lira..
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