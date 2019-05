Western Digital sürücülerinin tasarımlarını yeniledi

Tasarım değişikliği konusunda ödüllü endüstriyel tasarım markası Fuseproject ile ortaklığa giden Western Digital, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda daha modern ve yenilikçi bir görünüme kavuştu.

"My Book" ve "My Passport" sabit sürücülerin yeni tasarımları hakkında konuşan İçerik Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Welsh, kullanıcı deneyimini iyileştirecek düzenleme ile depolamanın müşterilerin gündelik yaşantıları içerisinde nasıl bir öz oluşturduğuna ve yaşamlarının değerli anlarının yakalanmasında ne derece önem taşıdığına odaklandıklarını belirtti.

Siyah, sarı, kırmızı, beyaz, turuncu ve mavi olmak üzere 6 farklı renk seçeneği ile birlikte gelen My Passport’un Mac versiyonu ise siyah rengi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 256-bit AES donanım şifreleme, 4 TB ila 8 TB’a kadar kapasite ve otomatik yedekleme yazılımı ile birlikte gelen sürücülerde donanım şifrelemesi ile şifre koruması desteği de sunuluyor.

Türkiye’de teknoloji mağazalarından, online mağazalardan ve anlaşmalı distribütörlerden satın alabileceğiniz My Passport ve My Passport for Mac 79.99 dolar+KDV, My Book modeli ise 129.99 dolar+KDV fiyat etiketine sahip.