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Western Digital sürücülerinin tasarımlarını yeniledi

Western Digital yayınladığı açıklama ile uzun süredir bilinen "My Book" ve "My Passport" sabit sürücülerinin tasarımlarını yenilenerek daha modern ve yenilikçi çizgilere kavuştuğunu duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tasarım değişikliği konusunda ödüllü endüstriyel tasarım markası Fuseproject ile ortaklığa giden Western Digital, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda daha modern ve yenilikçi bir görünüme kavuştu.
"My Book" ve "My Passport" sabit sürücülerin yeni tasarımları hakkında konuşan İçerik Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Welsh, kullanıcı deneyimini iyileştirecek düzenleme ile depolamanın müşterilerin gündelik yaşantıları içerisinde nasıl bir öz oluşturduğuna ve yaşamlarının değerli anlarının yakalanmasında ne derece önem taşıdığına odaklandıklarını belirtti.
Siyah, sarı, kırmızı, beyaz, turuncu ve mavi olmak üzere 6 farklı renk seçeneği ile birlikte gelen My Passport’un Mac versiyonu ise siyah rengi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 256-bit AES donanım şifreleme, 4 TB ila 8 TB’a kadar kapasite ve otomatik yedekleme yazılımı ile birlikte gelen sürücülerde donanım şifrelemesi ile şifre koruması desteği de sunuluyor.
Türkiye’de teknoloji mağazalarından, online mağazalardan ve anlaşmalı distribütörlerden satın alabileceğiniz My Passport ve My Passport for Mac 79.99 dolar+KDV, My Book modeli ise 129.99 dolar+KDV fiyat etiketine sahip.

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umut_baris 3 yıl
O tasarımcıları bence işten atsın.
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Keisaku 3 yıl
Çikolata gibi olmuşlar hoşuma gitti :)
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ceo-tr 3 yıl
zippo çakmaklara benzemiş sanki
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xSwindLer 3 yıl
Tasarım olarak bunu andırmıyor değil ;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mehmetaksakal 3 yıl
Siyah ve Kırmızı olanları beğendim.
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