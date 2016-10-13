Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı

Teknoloji devinin oldukça fazla merak edilen ve üzerinde yoğun mesailer harcadığı gözlüğü HoloLens kullanıcılarla buluşmak için adeta gün sayıyor. HTC Vive ve Oculus'ta olduğu gibi bizleri farklı bir dünyanın parçası yapmak yerine sanal içerikleri gerçek dünyaya getiren cihazın Avrupa’da ön siparişe açıldığı duyuruldu.

Avustralya, Fransa, Almanya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’ta ön sipariş almaya başlayan Microsoft, HoloLens’i önümüzdeki ay sonuna doğru göndermeye başlayacak. 32bit Intel Atom işlemci, 1GB bellek GPU ve holografik işlem ünitesine (HPU) sahip olan gözlükte, HPU sistem belleği dışında kendi 1GB LDDR3 belleğine sahip ve saniyede 1 tirilyon işlem yapabiliyor. Üstelik HoloLens, Windows 10 işletim sistemi ile sorunsuz şekilde çalışıyor.

Teknolojik özellikleri ve yetenekleri kadar yüksek fiyatıyla da dikkat çeken gözlüğün geliştirici versiyonu Amerika’da yaklaşık 3 bin dolardan satılıyor. Almanya, Fransa ve İrlanda’da 3,633 dolar fiyat etiketine sahip olacağı açıklanan cihazın Birleşik Krallık’ta ise 3,335 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor.

https://blogs.windows.com/devices/2016/10/12/microsoft-hololens-welcomes-six-new-countries-to-the-world-of-mixed-reality/