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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı

Microsoft'un sanal ile gerçeği buluşturan gözlüğü HoloLens, Amerika topraklarının dışına çıkmaya hazırlanıyor. Donanım özellikleri kadar fiyatıyla da dikkat çeken gözlük Avrupa’ya açılıyor.
2 yıl
2,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji devinin oldukça fazla merak edilen ve üzerinde yoğun mesailer harcadığı gözlüğü HoloLens kullanıcılarla buluşmak için adeta gün sayıyor. HTC Vive ve Oculus'ta olduğu gibi bizleri farklı bir dünyanın parçası yapmak yerine sanal içerikleri gerçek dünyaya getiren cihazın Avrupa’da ön siparişe açıldığı duyuruldu.
Avustralya, Fransa, Almanya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’ta ön sipariş almaya başlayan Microsoft, HoloLens’i önümüzdeki ay sonuna doğru göndermeye başlayacak. 32bit Intel Atom işlemci, 1GB bellek GPU ve holografik işlem ünitesine (HPU) sahip olan gözlükte, HPU sistem belleği dışında kendi 1GB LDDR3 belleğine sahip ve saniyede 1 tirilyon işlem yapabiliyor. Üstelik HoloLens, Windows 10 işletim sistemi ile sorunsuz şekilde çalışıyor.
Teknolojik özellikleri ve yetenekleri kadar yüksek fiyatıyla da dikkat çeken gözlüğün geliştirici versiyonu Amerika’da yaklaşık 3 bin dolardan satılıyor. Almanya, Fransa ve İrlanda’da 3,633 dolar fiyat etiketine sahip olacağı açıklanan cihazın Birleşik Krallık’ta ise 3,335 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor. 
 

https://blogs.windows.com/devices/2016/10/12/microsoft-hololens-welcomes-six-new-countries-to-the-world-of-mixed-reality/ Yorum Yaz
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
10-15 sene sonra okullarda eğitimin bununla yapıldığını düşünüyorumda konuyu kavramak anlamak detaya inmek ne kadar kolay olur.Bizim üniversite düzeyinde kavrayabildiğimiz olaylar ortaokul seviyesine inecektir.
10-15 sene sonra okullarda eğitimin bununla yapıldığını düşünüyorumda konuyu kavramak anlamak detaya inmek ne kadar kolay olur.Bizim üniversite düzeyinde kavray...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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ogzkhrmn 2 yıl IllidanStormrage
IllidanStormrage

Çok pahalı :(

ürün zaten normal kullanıcılar için değil yani pahalı olması normal
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Spider_hip 2 yıl
Son kullanıcılar için çıkış tarihleri hololens ve google glass için 2020 diye söyleniyor. Bakalım son kullanıcı için fiyatlar ne durumda olacak. Gelecek baya değişik olacak :) Bolca para kazanmak lazım nimetlerinden faydalanmak için.
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
10-15 sene sonra okullarda eğitimin bununla yapıldığını düşünüyorumda konuyu kavramak anlamak detaya inmek ne kadar kolay olur.Bizim üniversite düzeyinde kavrayabildiğimiz olaylar ortaokul seviyesine inecektir.
2 Yanıt Yanıtla +6
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hakanxml 2 yıl AKTeknisyen
AKTeknisyen

10-15 sene sonra okullarda eğitimin bununla yapıldığını düşünüyorumda konuyu kavramak anlamak detaya inmek ne kadar kolay olur.Bizim üniversite düzeyinde kavrayabildiğimiz olaylar ortaokul seviyesine inecektir.

Hiçbir işe yaramaz çünkü bizde hiçbir şeyi verimli kullanamıyorlar. Önce cihazı kullanabilecek yetenekte öğretmen lazım sonra ona işe yarar yazılım ve içerik gerekli. Bizimkiler en fazla kağıdı taratır holalense verir anca onu yaparlar. Yoksa teknolojiyi bilen eğitmici için holalense falan gerek yok akıllı tahtayla 200 liralık tabletle bile süper eğitim verebilir bereciksizse 100.000 dolarlık cihaz al nafile.
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kadirirdem 2 yıl AKTeknisyen
AKTeknisyen

10-15 sene sonra okullarda eğitimin bununla yapıldığını düşünüyorumda konuyu kavramak anlamak detaya inmek ne kadar kolay olur.Bizim üniversite düzeyinde kavrayabildiğimiz olaylar ortaokul seviyesine inecektir.

aynen öyle gelecek nesil için okumak daha kolay olacak zaten bence kağıt- kalem ikilisi kalkmalı.
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zankos 2 yıl
hololens de ilerde süper işler yapacağını düşünüyorum microsoft bu alana yatırım yapsa
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Hangi enayi bundan sonra Microsoft malı alır ki
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IllidanStormrage 2 yıl
Çok pahalı :(
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ogzkhrmn 2 yıl IllidanStormrage
IllidanStormrage

Çok pahalı :(

ürün zaten normal kullanıcılar için değil yani pahalı olması normal
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