Western Digital'dan 3 TB kapasiteye sahip harici sabit disk: My Book Studio

Birbirinden farklı niteliklerde ve kapasitelerde depolama çözümleriyle tüketicilerin karşısına çıkan Western Digital firması, Apple (iMac, Mac Pro vs) kullanıcılarına özel 3 TB kapasite sunan harici sabit diskini duyurdu: My Book Studio

1 TB, 2 TB ve 3 TB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip harici sabit disk ailesi, FireWire 800 veya USB 2.0 aracılığıyla bilgisayara bağlanabiliyor; 3 TB'ın 600.000'e yakın fotoğraf, 230 saate varan film veya 600.000 şarkı için yeterli olacağı bildiriliyor.



Alüminyum kasası sayesinde serin çalıştığı ifade edilen sabit diskin 3 TB'lık versiyonu 249,99$'dan, 2 TB'lık versiyonu 199,99$'dan ve 1 TB'lık versiyonu ise 149,99$'dan satılmakta. My Book Studio serisini, başka bilgisayarlarda kullanmak için yeniden format işlemi gerekiyor.

