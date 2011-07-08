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Western Digital'dan 3 TB kapasiteye sahip harici sabit disk: My Book Studio

7 yıl
8,3b
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7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Birbirinden farklı niteliklerde ve kapasitelerde depolama çözümleriyle tüketicilerin karşısına çıkan Western Digital firması, Apple (iMac, Mac Pro vs) kullanıcılarına özel 3 TB kapasite sunan harici sabit diskini duyurdu: My Book Studio
1 TB, 2 TB ve 3 TB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip harici sabit disk ailesi, FireWire 800 veya USB 2.0 aracılığıyla bilgisayara bağlanabiliyor; 3 TB'ın 600.000'e yakın fotoğraf, 230 saate varan film veya 600.000 şarkı için yeterli olacağı bildiriliyor.
Alüminyum kasası sayesinde serin çalıştığı ifade edilen sabit diskin 3 TB'lık versiyonu 249,99$'dan, 2 TB'lık versiyonu 199,99$'dan ve 1 TB'lık versiyonu ise 149,99$'dan satılmakta. My Book Studio serisini, başka bilgisayarlarda kullanmak için yeniden format işlemi gerekiyor.

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bocekgrafik 7 yıl
Bunun 2Tb dual olanını kulanıyorum. Çok kaliteli ürün.
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Rusty 7 yıl
Şu usb 2.0 ı tedavülden kaldırın artık, 3tb kapasite var usb 2.0 koymuş adamlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Puzzles 7 yıl

Rusty

Şu usb 2.0 ı tedavülden kaldırın artık, 3tb kapasite var usb 2.0 koymuş adamlar.


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The Catalyst 7 yıl

Rusty

Şu usb 2.0 ı tedavülden kaldırın artık, 3tb kapasite var usb 2.0 koymuş adamlar.


mac'ler için üretildiğinden usb 3.0 koyma ihtiyacı duymamışlar. malum maclerde usb3.0 yok. bu yüzden konmaması yerinde olmuş. Ama bir thunderbolt görmek güzel olurdu bu üründe.
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Kuray 7 yıl Rusty
Rusty

Şu usb 2.0 ı tedavülden kaldırın artık, 3tb kapasite var usb 2.0 koymuş adamlar.


Thunderbolt isteriz
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