Western Digital'dan kurumsal uygulamalara yönelik yeni sabit diskler

Geçtiğimiz günlerde açıladığı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında, 2010 yılı toplam disk satışlarına yer veren ve bu açıdan geride bıraktığımız yılı ezeli rakibi Seagate'in önünde lider olarak kapatan Western Digital, kurumsal uygulamalar için hazırladığı yeni disklerini duyurdu. WD S25 ve WD RE olarak isimlendirilen 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki yeni disklerin, sunucular, iş istasyonları, ağ depolama sunucuları ve çeşitli mühendislik uygulamları için geliştirildiği belirtiliyor.

Western Digital'in yeni disklerinden S25 modeli, 450GB ve 600GB, RE modeli ise 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuyorlar. SAS (Serial Attached SCSI) 6Gbps ara birimine destek sunan yeni sürücüler, 32MB tampon bellek ile geliyorlar. Yeni sürücülerden S25 modeli 10,000 devir/dakika hızında çalışırken, RE modeli ise 7200 devir/dakika hızında görev yapıyor. İki disk arasındaki farklar bunlarla sınırlı değil. Western Digital tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre S25 modelinin hata öncesi kullanım süresi 1.75 milyon saat iken, RE modelinde ise bu süre 1.2 milyon saat.

Western Digital tarafından önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen S25 ve RE sürücüerl için henüz açıklanmış resmi herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.