Western Digital'dan performans canavarı harici disk: My Book VelociRaptor Duo

2012 yılının ikinci çeyreği itibarıyla global sabit disk sevkiyatlarında birincilik tahtına oturan Western Digital, ürün portföyündeki en hızlı harici sabit disk çözümünü duyurdu: ''My Book VelociRaptor Duo''



Yüksek çözünürlükte video işleme, fotoğrafçılık, grafik tasarımcılığı veya 3D render işleriyle uğraşanlar için ideal olduğu ifade edilen My Book VelociRaptor Duo, isminden de anlaşılacağı üzere Western Digital'ın ''VelociRaptor'' serisi iki tane sabit diskini bünyesinde barındırıyor. Her bir VelociRaptor disk, 10.000 devir / dakika hızında çalışabildiği gibi, 1 TB kapasite, 64 MB ön bellek ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteği sunmakta.



Saniyede 400 MB'a varan veri transfer hızına ulaşabilen My Book VelociRaptor Duo'da kullanıcıların önünde iki farklı seçenek söz konusu: Yüksek performans ve veri güvenliği. Harici sabit disk sisteminden yüksek performans almak isteyenler Raid 0 konfigürasyonundan; veri güvenliği arayışı içinde olanlar ise Raid 1 konfigürasyonundan yana tercih yapabiliyor.

Harici sabit disklerde kullanılan arabirimin de önem taşıdığı belirtmek mümkün. Western Digital, olası bir darboğazdan kaçınmak adına My Book VelociRaptor Duo'da, çift Thunderbolt arabirimine yer vermiş. Intel firmasının geliştirdiği bu arabirim, maksimum 10 Gb/sn veri transferine olanak tanıyor. Thunderbolt'un, USB 3.0'dan 2 kat, USB 2.0'dan 20 kat, FireWire 800'den ise 12 kat daha performanslı olduğu vurgulanıyor.



Gelelim en merak edilen detaylardan birisine, yani fiyata... My Book VelociRaptor Duo'yu satın almak için cüzdanın ağzını iyice açmak gerekiyor. Western Digital'ın 3 yıllık garanti kapsamında sattığı sabit disk sistemi 899.99$ fiyata sahip.



http://www.wd.com/en/company/pressroom/releases/?release=67d5d355-3b8c-44cc-a946-4395c450bab3